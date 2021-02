Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7bc9f754-f0dd-4098-ba36-c4c766b46c1a","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A tagállami vezetők szerint már most meg kell kezdeni azt a munkát, amellyel megelőzhető, hogy az uniós egészségügy a jelenlegihez hasonló kihívásokkal szembesüljön egy újabb járvány esetén. A vakcinaútlevélről egyeztetnek tovább.","shortLead":"A tagállami vezetők szerint már most meg kell kezdeni azt a munkát, amellyel megelőzhető, hogy az uniós egészségügy...","id":"20210225_Unios_csucs_a_helyzet_sulyos_maradnak_a_korlatozasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bc9f754-f0dd-4098-ba36-c4c766b46c1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4df2882-c628-4c73-b7a8-9b407aa1d214","keywords":null,"link":"/eurologus/20210225_Unios_csucs_a_helyzet_sulyos_maradnak_a_korlatozasok","timestamp":"2021. február. 25. 21:56","title":"Uniós csúcs: a helyzet súlyos, maradnak a korlátozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"431ff58a-2187-491d-a1c3-686ae2f4f2a7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A titkosszolgálatoknak mondott beszédében hidegháborús stílusban kérte fel arra az FSZB dolgozóit, hogy legyenek nagyon éberek és védjék meg a Szputnyik V vakcinát a hiteltelenítő kampánytól.","shortLead":"A titkosszolgálatoknak mondott beszédében hidegháborús stílusban kérte fel arra az FSZB dolgozóit, hogy legyenek nagyon...","id":"20210225_Vlagyimir_Putyin_nyugat_fszb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=431ff58a-2187-491d-a1c3-686ae2f4f2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4619ca14-b895-4411-b454-721514eddec7","keywords":null,"link":"/vilag/20210225_Vlagyimir_Putyin_nyugat_fszb","timestamp":"2021. február. 25. 08:06","title":"Vlagyimir Putyin szerint a Nyugat ellenőrzés alá akarja vonni Oroszországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77ce86c8-4965-4ab8-9ec8-d6d5854dd889","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A könyvvizsgáló a már ismert 3,5 milliárdos után további egymilliárdnyi kötelezettséget és 220 milliós áfatartozást talált.","shortLead":"A könyvvizsgáló a már ismert 3,5 milliárdos után további egymilliárdnyi kötelezettséget és 220 milliós áfatartozást...","id":"20210225_magyar_teniszszovetseg_lazar_janos_szucs_lajos_konyvvizsgalat_hiany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77ce86c8-4965-4ab8-9ec8-d6d5854dd889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1019d930-5bdd-4c60-8e90-83bc809d74a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210225_magyar_teniszszovetseg_lazar_janos_szucs_lajos_konyvvizsgalat_hiany","timestamp":"2021. február. 25. 14:06","title":"Újabb milliárdos hiányt tártak fel a teniszszövetségnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0","c_author":"Folk György (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Magyarország uniós jogos sértett azzal a törvénnyel, mely büntetőtörvényi passzussal fenyegeti a menedékkérőket segítő civil szervezeteket – derül ki az Európai Bíróság vonatkozó határozatát megelőző főtanácsnoki indítványából.","shortLead":"Magyarország uniós jogos sértett azzal a törvénnyel, mely büntetőtörvényi passzussal fenyegeti a menedékkérőket segítő...","id":"20210225_Fotanacsnoki_inditvany_europai_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4281aa8-942b-42ce-afaa-d975b2019be4","keywords":null,"link":"/eurologus/20210225_Fotanacsnoki_inditvany_europai_birosag","timestamp":"2021. február. 25. 11:10","title":"A Stop Soros törvényt is elkaszálhatja az Európai Bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1348b88c-ae7e-4127-a80e-c185b039e16d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus egyik ijesztő tulajdonsága, hogy nemcsak rövid, hanem hosszú távon is hatalmas károkat tud okozni emberek millióinak. Ha valaki szeretné tudni, pontosan mekkora dologról is beszélünk, már nem kell töprengenie: egy brit matematikus ugyanis megtette mindenki más helyett. És hogy miért számolta ki? A Deutsche Welle videójából ez is kiderül.","shortLead":"A koronavírus egyik ijesztő tulajdonsága, hogy nemcsak rövid, hanem hosszú távon is hatalmas károkat tud okozni emberek...","id":"20210224_koronavirus_kolas_doboz_kola_covid_19","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1348b88c-ae7e-4127-a80e-c185b039e16d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fc3c3dd-f61e-4b09-bf7a-5f5a4425b740","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_koronavirus_kolas_doboz_kola_covid_19","timestamp":"2021. február. 24. 13:03","title":"Belefér a világon fellelhető összes Covid–19-vírus egyetlen kólásdobozba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0cfdd21-75f5-4263-9baa-d36fd2f8f736","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az olasz kommentelők azzal viccelődnek, hogy biztosan azért, mert \"zöld\" polgármestere van a fővárosnak. ","shortLead":"Az olasz kommentelők azzal viccelődnek, hogy biztosan azért, mert \"zöld\" polgármestere van a fővárosnak. ","id":"20210224_Romaban_kiviragzott_egy_mozgolepcso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0cfdd21-75f5-4263-9baa-d36fd2f8f736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b04b395a-5c6f-4a6b-9492-a2208a7d2df0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210224_Romaban_kiviragzott_egy_mozgolepcso","timestamp":"2021. február. 24. 12:29","title":"Rómában kivirágzott egy mozgólépcső, mintha egy film díszlete lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62e47b09-1048-4802-95d8-6ff79dba7912","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A kezdetektől Orbán Viktor illiberális forgatókönyvéből dolgozik Varsóban Jaroslaw Kaczynski, aki Lengyelország tényleges irányítójaként most a független médiát vette célba, és felvásároltatta a vidéki lapokat.","shortLead":"A kezdetektől Orbán Viktor illiberális forgatókönyvéből dolgozik Varsóban Jaroslaw Kaczynski, aki Lengyelország...","id":"202108__lengyel_mediahaboru__koalicios_viszaly__videki_sajto_lenyulasa__a_pelda_ragados","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62e47b09-1048-4802-95d8-6ff79dba7912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc4d639a-0603-440a-8096-76a5350672a5","keywords":null,"link":"/360/202108__lengyel_mediahaboru__koalicios_viszaly__videki_sajto_lenyulasa__a_pelda_ragados","timestamp":"2021. február. 25. 17:00","title":"Orbánt másolja a lengyel kormány, amikor nekiesik a médiának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9104416f-aeb8-4f81-8ae6-9416ceb071a9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"El kell hagyniuk a Nyár utcai helyüket, de azt mondják, visszatérnek egy másik helyszínen. ","shortLead":"El kell hagyniuk a Nyár utcai helyüket, de azt mondják, visszatérnek egy másik helyszínen. ","id":"20210225_Erzsebetvarosi_Beat_On_The_Brat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9104416f-aeb8-4f81-8ae6-9416ceb071a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72550e5a-5ada-449a-a001-d5d2c6d41ad3","keywords":null,"link":"/elet/20210225_Erzsebetvarosi_Beat_On_The_Brat","timestamp":"2021. február. 25. 12:20","title":"Bezár a Beat On The Brat, a bulinegyed kultikus helye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]