[{"available":true,"c_guid":"3b986d12-8004-4777-920d-cd31c1c50f32","c_author":"Joó Hajnalka","category":"gazdasag","description":"Ha akarnának sem futhatnának neki új szerződéssel a kormányhivatal által egy hónapja elkaszált földvásárlásának Rogán Antal apósáék és üzlettársaik: a több mint ezer hektáros birtok idős magyar-amerikai tulajdonosainak ugyanis elege van a felhajtásból, és inkább megtartják a földeket. ","shortLead":"Ha akarnának sem futhatnának neki új szerződéssel a kormányhivatal által egy hónapja elkaszált földvásárlásának Rogán...","id":"20210317_rogan_obrusanszki_foldvasarlas_borsod_barna_izabella_kormanyhivatal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b986d12-8004-4777-920d-cd31c1c50f32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5df30527-a9d2-49a7-92d5-2940c91fa63c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210317_rogan_obrusanszki_foldvasarlas_borsod_barna_izabella_kormanyhivatal","timestamp":"2021. március. 17. 19:25","title":"\"Megtartjuk a földeket\" – elértük a tulajdonost, aki majdnem eladta birtokait Rogán feleségének és családjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a14ae91-952a-467a-831a-3c4b1802faec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A régiós országokban tíz év alatt sikerült javítani a korrupció kontrollját. A kivétel Magyarország.","shortLead":"A régiós országokban tíz év alatt sikerült javítani a korrupció kontrollját. A kivétel Magyarország.","id":"20210318_Egyetlen_visegradi_orszag_van_ahol_nott_a_korrupcio_Ausztriahoz_kepest_2010_ota","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a14ae91-952a-467a-831a-3c4b1802faec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec675ee6-dd25-4229-9cbd-e8f484beda83","keywords":null,"link":"/kkv/20210318_Egyetlen_visegradi_orszag_van_ahol_nott_a_korrupcio_Ausztriahoz_kepest_2010_ota","timestamp":"2021. március. 18. 11:49","title":"Újabb kutatás igazolja, hogy a térségben csak Magyarországon nő a korrupció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932344cd-80a3-4b80-b41f-4e61e799de9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Láng Zsolt szerint nem voltak nemzeti színű zászlók az ünnepi városban.","shortLead":"Láng Zsolt szerint nem voltak nemzeti színű zászlók az ünnepi városban.","id":"20210317_marcius_15_fovaros_zaszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=932344cd-80a3-4b80-b41f-4e61e799de9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f07698ad-89dd-47da-b65e-6663431c8759","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_marcius_15_fovaros_zaszlo","timestamp":"2021. március. 17. 20:34","title":"A Fidesz szerint nem volt fellobogózva Budapest március 15-én, a főváros szerint igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6cd3059-1051-4f75-a7b1-e8c6b02e9f9f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bors szerint a színésznőt nem érik el a közeli barátai.","shortLead":"A Bors szerint a színésznőt nem érik el a közeli barátai.","id":"20210318_Torocsik_Mari_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6cd3059-1051-4f75-a7b1-e8c6b02e9f9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5811ff2e-9485-4dae-bb68-a0e07544dd41","keywords":null,"link":"/elet/20210318_Torocsik_Mari_korhaz","timestamp":"2021. március. 18. 10:16","title":"Nemzeti Színház: Törőcsik Mari kórházban van, állapota kielégítő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a5b406-f9cb-4bbc-a49c-fa6219f4e73d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint a véletlenen múlt, hogy a megtámadott nő nem halt meg.","shortLead":"Az ügyészség szerint a véletlenen múlt, hogy a megtámadott nő nem halt meg.","id":"20210318_vademeles_szomszed_bantalmazas_tamadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19a5b406-f9cb-4bbc-a49c-fa6219f4e73d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a499dfec-af3a-4ad5-98ce-5d3823c33e8d","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_vademeles_szomszed_bantalmazas_tamadas","timestamp":"2021. március. 18. 09:53","title":"Vádat emeltek egy férfi ellen, aki összeverte és fojtogatta a szomszédját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a846cb43-7e05-4315-8896-72f77db3d741","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Real Madrid – Liverpool és Bayern München – Paris Saint Germain párharc várható a legrangosabb kupasorozatban.","shortLead":"Real Madrid – Liverpool és Bayern München – Paris Saint Germain párharc várható a legrangosabb kupasorozatban.","id":"20210319_BL_sorsolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a846cb43-7e05-4315-8896-72f77db3d741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c45307f7-ada3-4f29-8cb0-9ad4c391f19c","keywords":null,"link":"/sport/20210319_BL_sorsolas","timestamp":"2021. március. 19. 12:35","title":"Szuperrangadók jönnek a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f531b81e-9596-4c12-abe4-dfc9ecb09603","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hónapok óta hallani, hogy a OnePlus is kirukkol okosórával. Immár a megjelenési dátumot is tudni, illetve azt, hogy nem magánban érkezik a viselhető eszköz.","shortLead":"Hónapok óta hallani, hogy a OnePlus is kirukkol okosórával. Immár a megjelenési dátumot is tudni, illetve azt, hogy nem...","id":"20210319_oneplus9_okostelefon_oneplus_watch_marcius23","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f531b81e-9596-4c12-abe4-dfc9ecb09603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dead5182-00af-4e51-9d2e-7c91bb730b1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_oneplus9_okostelefon_oneplus_watch_marcius23","timestamp":"2021. március. 19. 10:03","title":"Megvan a dátum: jön a OnePlus 9, és egy új okosóra is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c2fbc8f-b264-4a8f-89a4-c297852720fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arra hivatkozva maradnak távol az ellenzéki pártok által kezdeményezett szerdai eseménytől, hogy az kampányakció. \r

","shortLead":"Arra hivatkozva maradnak távol az ellenzéki pártok által kezdeményezett szerdai eseménytől, hogy az kampányakció. \r

","id":"20210317_koronavirus_jarvany_rendkivuli_parlamenti_ules_kormany_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c2fbc8f-b264-4a8f-89a4-c297852720fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b0542c6-332b-4b03-a243-336efe9413ec","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_koronavirus_jarvany_rendkivuli_parlamenti_ules_kormany_ellenzek","timestamp":"2021. március. 17. 17:57","title":"Nem megy el a kormány a rendkívüli parlamenti ülésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]