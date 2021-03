Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dea37a01-6dbb-48ec-b1c6-47655b7b16d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gundel Takács Gábor a melegeket támogató kampányra utalva állt ki a kormányközeli tévétől kirúgott egykori focista mellett, a kormánysajtó előszedte, milyen sok pénzt kapott 19 éve.","shortLead":"Gundel Takács Gábor a melegeket támogató kampányra utalva állt ki a kormányközeli tévétől kirúgott egykori focista...","id":"20210321_Gundel_Takacs_kiallt_Hrutka_Janos_mellett_a_kormanymedia_tamadni_kezdte_miutan_kirugtak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dea37a01-6dbb-48ec-b1c6-47655b7b16d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe24769-cc29-4e59-a0e2-5c5ad7eadd75","keywords":null,"link":"/elet/20210321_Gundel_Takacs_kiallt_Hrutka_Janos_mellett_a_kormanymedia_tamadni_kezdte_miutan_kirugtak","timestamp":"2021. március. 21. 09:15","title":"A TV2-es Gundel Takács kiállt mellette, a kormánymédia támadni kezdte Hrutka Jánost, miután kirúgták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jól halad az oltási kampány a szigetországban.","shortLead":"Jól halad az oltási kampány a szigetországban.","id":"20210320_NagyBritannia_a_felnottek_fele_megkapta_az_elso_oltast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367c2b71-bd58-4769-a10d-86a269a530b8","keywords":null,"link":"/vilag/20210320_NagyBritannia_a_felnottek_fele_megkapta_az_elso_oltast","timestamp":"2021. március. 20. 16:06","title":"Nagy-Britanniában a felnőttek fele megkapta az első oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22ba2071-cf82-4e28-9377-97aa2c56f279","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kevesebb autót adtak el, de a bevétel több lett.","shortLead":"Kevesebb autót adtak el, de a bevétel több lett.","id":"20210322_porsche_eladas_arbevetel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22ba2071-cf82-4e28-9377-97aa2c56f279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e7ff08-431c-49d0-a090-ea009d991d37","keywords":null,"link":"/cegauto/20210322_porsche_eladas_arbevetel","timestamp":"2021. március. 22. 09:17","title":"Hiába a járvány, a Porsche rekordbevételt ért el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szombaton keletkezett a tűz a XI. kerület erdős részén.","shortLead":"Szombaton keletkezett a tűz a XI. kerület erdős részén.","id":"20210321_Holttestet_talaltak_egy_leegett_satorban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4c6539d-c0e5-418a-8ae7-ccb41842056c","keywords":null,"link":"/itthon/20210321_Holttestet_talaltak_egy_leegett_satorban","timestamp":"2021. március. 21. 10:37","title":"Holttestet találtak egy leégett sátorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3fef77e-70b3-4f80-9dc3-ba682be515da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA nem csak a tudósokat látta el hasznos eszközökkel és ötletekkel, azokból a fogyasztói társadalom is profitálhatott. Most egy újabb ilyen technológia válhat a mindennapok részévé. ","shortLead":"A NASA nem csak a tudósokat látta el hasznos eszközökkel és ötletekkel, azokból a fogyasztói társadalom is...","id":"20210322_kerekpar_bicikli_nasa_metl","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3fef77e-70b3-4f80-9dc3-ba682be515da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40369f54-349d-4788-b948-0b003d32a494","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_kerekpar_bicikli_nasa_metl","timestamp":"2021. március. 22. 11:34","title":"Bicikliken köszönhet vissza a NASA elpusztíthatatlan kereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A hét elején még hűvösebb időre kell számítani, de aztán fokozatosan emelkedik majd a hőmérséklet.","shortLead":"A hét elején még hűvösebb időre kell számítani, de aztán fokozatosan emelkedik majd a hőmérséklet.","id":"20210322_idojaras_elorejelzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0da705-63a3-4636-9fe4-ee1b8d413f18","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2021. március. 22. 05:24","title":"A hétvégén már közel 20 fok lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e39a71be-79f0-49f0-a0c9-587256277f77","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Igor Matovic szlovák miniszterelnök vasárnap bejelentette: hajlandó lemondani a kormányfői posztról és más tisztséget betölteni a kormányban, ha koalíciós partnerei teljesítik korábban tett ígéreteiket, és távoznak az általuk betöltött posztokról - jelentette a TASR, szlovák közszolgálati hírügynökség.","shortLead":"Igor Matovic szlovák miniszterelnök vasárnap bejelentette: hajlandó lemondani a kormányfői posztról és más tisztséget...","id":"20210321_Hajlando_lemondani_a_szlovak_kormanyfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e39a71be-79f0-49f0-a0c9-587256277f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52629766-faa2-4204-af19-cfb8077f169d","keywords":null,"link":"/vilag/20210321_Hajlando_lemondani_a_szlovak_kormanyfo","timestamp":"2021. március. 21. 20:59","title":"Kemény feltétellel mondana le a szlovák kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fa6cb75-491c-46e2-9792-eacc4efcc6ed","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A tálibok bevonásával átmeneti kormány felállítását javasolja Afganisztánban az új amerikai béketerv. A húszéves háború lezárására a Biden-kormányzatnak nem sok választása maradt.","shortLead":"A tálibok bevonásával átmeneti kormány felállítását javasolja Afganisztánban az új amerikai béketerv. A húszéves háború...","id":"202111__afganisztani_vegjatek__amerikai_koteltanc__visszatero_talibok__cukormazas_keseru_pirula","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fa6cb75-491c-46e2-9792-eacc4efcc6ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa043ce1-314f-4fe1-8f31-9060e331f781","keywords":null,"link":"/360/202111__afganisztani_vegjatek__amerikai_koteltanc__visszatero_talibok__cukormazas_keseru_pirula","timestamp":"2021. március. 22. 13:30","title":"Biden kivonulna Afganisztánból, de neki is nehéz dolga lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]