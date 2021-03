Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39f26adb-15c2-4aed-94e7-44c9765993ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Ferenc József-föld mellett jelent meg három orosz atom-tengeralattjáró a jégből előtörve. A történelmi eseményről videó is készült.","shortLead":"A Ferenc József-föld mellett jelent meg három orosz atom-tengeralattjáró a jégből előtörve. A történelmi eseményről...","id":"20210328_Video_orosz_atomtengeralattjarok_jelentek_meg_az_Eszakisarkon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39f26adb-15c2-4aed-94e7-44c9765993ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"467c3201-80aa-4a45-ba33-2233ccecdd70","keywords":null,"link":"/tudomany/20210328_Video_orosz_atomtengeralattjarok_jelentek_meg_az_Eszakisarkon","timestamp":"2021. március. 28. 08:40","title":"Videó: orosz atom-tengeralattjárók jelentek meg az Északi-sarkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f410241b-d241-4795-beef-7846d50b418f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Még 100 évig nem kell aggódnunk, hogy egy óriási kődarab elpusztít minden életet a bolygónkon – legalábbis ezzel nyugtatgat a NASA. ","shortLead":"Még 100 évig nem kell aggódnunk, hogy egy óriási kődarab elpusztít minden életet a bolygónkon – legalábbis ezzel...","id":"20210328_A_Fold_kapott_meg_100_ev_haladekot__legalabbis_a_NASA_szerint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f410241b-d241-4795-beef-7846d50b418f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62548fa8-9797-4a71-958f-f1594caaed15","keywords":null,"link":"/tudomany/20210328_A_Fold_kapott_meg_100_ev_haladekot__legalabbis_a_NASA_szerint","timestamp":"2021. március. 28. 10:05","title":"A Föld kapott még 100 év haladékot – legalábbis a NASA szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d65c29be-0aab-432d-8f82-331e8d263234","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Nagy változások zajlanak a kecskeméti Neumann János Egyetemen, ahol nemcsak a campus építését folytatják, hanem a képzésekben is több változásról döntöttek. ","shortLead":"Nagy változások zajlanak a kecskeméti Neumann János Egyetemen, ahol nemcsak a campus építését folytatják, hanem...","id":"20210328_matolcsy_gyorgy_kecskemeti_egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d65c29be-0aab-432d-8f82-331e8d263234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb9547b-8d85-4e1a-b01d-4ef044e44f31","keywords":null,"link":"/kkv/20210328_matolcsy_gyorgy_kecskemeti_egyetem","timestamp":"2021. március. 28. 11:00","title":"Felpörögtek az események Matolcsy György kecskeméti álma körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kis területen égtek a lángok, mégis meghalt valószínűleg füstmérgezésben egy ember. A katasztrófavédelem szóvivője szerint érdemes füstérzékelőt venni.","shortLead":"Kis területen égtek a lángok, mégis meghalt valószínűleg füstmérgezésben egy ember. A katasztrófavédelem szóvivője...","id":"20210328_Alig_felnegyzetmeteren_egtek_a_langok_megis_meghalt_valaki_Kispesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e6bb9da-1174-4339-bd1f-9210aa5c6b06","keywords":null,"link":"/itthon/20210328_Alig_felnegyzetmeteren_egtek_a_langok_megis_meghalt_valaki_Kispesten","timestamp":"2021. március. 28. 09:41","title":"Alig fél négyzetméteren égtek a lángok, mégis meghalt valaki Kispesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4dc4edf-0fc2-4469-adaf-89f8ea024ca7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sarah Obama 99 éves volt, egy kenyai kórházban halt meg.","shortLead":"Sarah Obama 99 éves volt, egy kenyai kórházban halt meg.","id":"20210329_Meghalt_Barack_Obama_mostohanagymamaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4dc4edf-0fc2-4469-adaf-89f8ea024ca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b444fda9-1032-4c9c-9930-41bb1180dd73","keywords":null,"link":"/elet/20210329_Meghalt_Barack_Obama_mostohanagymamaja","timestamp":"2021. március. 29. 09:41","title":"Meghalt Barack Obama mostoha nagymamája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5428ad44-3ebb-419b-b8da-29480288dfd0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem tudnak az orosz gyárak elég oltóanyagot előállítani, így az ország kénytelen vásárolni a technológiát átvevő külföldi partnerektől. A New York Times szerint az oroszoknál csak nyögvenyelősen halad az oltás – idáig csupán a lakosság 4,4 %-ának sikerült beadni a szert, míg az EU 10, az USA pedig 26 %-nál tart.","shortLead":"Nem tudnak az orosz gyárak elég oltóanyagot előállítani, így az ország kénytelen vásárolni a technológiát átvevő...","id":"20210329_New_York_Times_Fu_alatt_sajat_vakcinajukat_importaljak_az_oroszok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5428ad44-3ebb-419b-b8da-29480288dfd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe7b28a-feaa-4ff4-aa3f-21a02a6ef871","keywords":null,"link":"/360/20210329_New_York_Times_Fu_alatt_sajat_vakcinajukat_importaljak_az_oroszok","timestamp":"2021. március. 29. 08:45","title":"New York Times: Saját vakcinájukat vásárolják külföldről az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f466691a-7f9e-4025-9a61-458c2f987a2a","c_author":"Papp Petra Anna","category":"360","description":"Olyan fáradságos dolog törölni múltunk nyomait az internetről, hogy hacsak nem zűrös földüzletet kötünk a propagandaminiszter friss feleségeként, jó eséllyel nem éri meg a ráfordított energia. Ráadásul az sem biztos, hogy egy elszabadult kollégiumi buli képei bárkit is zavarnának.","shortLead":"Olyan fáradságos dolog törölni múltunk nyomait az internetről, hogy hacsak nem zűrös földüzletet kötünk...","id":"202112__internetesmulteltavolitas__b_terv__elfeledteteshez_valo_jog__vegkepp_letorolni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f466691a-7f9e-4025-9a61-458c2f987a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5c6595a-e213-4395-85f8-7ec11d05e37b","keywords":null,"link":"/360/202112__internetesmulteltavolitas__b_terv__elfeledteteshez_valo_jog__vegkepp_letorolni","timestamp":"2021. március. 28. 08:15","title":"Hogyan törölhetjük le magunkat a netről? Egyáltalán van-e értelme belevágni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2280cf5-2d10-4303-a19f-54c9e502f8ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1527 ember van lélegeztetőgépen.","shortLead":"1527 ember van lélegeztetőgépen.","id":"20210328_Elhunyt_220_ember_9_ezer_uj_fertozottet_talaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2280cf5-2d10-4303-a19f-54c9e502f8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd2a4ddc-10a8-428f-85b8-60746b6e3213","keywords":null,"link":"/itthon/20210328_Elhunyt_220_ember_9_ezer_uj_fertozottet_talaltak","timestamp":"2021. március. 28. 09:37","title":"Elhunyt 220 ember, 9 ezer új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]