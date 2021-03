Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ad0ca7b-60ae-4c86-95b9-6356a501adcf","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a Forma-1-es szezonnyitó Bahreini Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.\r

","shortLead":"Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a Forma-1-es szezonnyitó Bahreini Nagydíj szombati időmérő...","id":"20210327_Bahreinben_Verstappen_szerezte_meg_a_pole_poziciot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ad0ca7b-60ae-4c86-95b9-6356a501adcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"779dee14-daa1-4f6c-9e2f-ef8a6f37bf96","keywords":null,"link":"/cegauto/20210327_Bahreinben_Verstappen_szerezte_meg_a_pole_poziciot","timestamp":"2021. március. 27. 17:22","title":"Bahreinben Verstappen szerezte meg a pole pozíciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd457d6-c303-4ff6-a40c-87970fb49549","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csúcson az aktív fertőzöttek és a kórházban ápoltak száma.","shortLead":"Csúcson az aktív fertőzöttek és a kórházban ápoltak száma.","id":"20210329_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dd457d6-c303-4ff6-a40c-87970fb49549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6748597b-32aa-4a79-8e8f-5b1ad5b78499","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. március. 29. 09:09","title":"Koronavírus: 189 elhunyt, 7263 új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7437bb6-bff7-4f26-84a4-681f3282b837","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendező továbbra is azt állítja, hogy ártatlan. ","shortLead":"A rendező továbbra is azt állítja, hogy ártatlan. ","id":"20210329_Woody_Allen_Dylan_Farrow_interju_cbs_soonyi_previn","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7437bb6-bff7-4f26-84a4-681f3282b837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e22cba54-52b3-4526-acef-97d88171316f","keywords":null,"link":"/elet/20210329_Woody_Allen_Dylan_Farrow_interju_cbs_soonyi_previn","timestamp":"2021. március. 29. 12:08","title":"Woody Allen tévéinterjúban reagált újra Dylan Farrow molesztálási vádjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7502c1-b097-44b7-a567-91bec1f1a971","c_author":"Dobozi István","category":"360","description":"Kína az egyetlen versenytárs, Oroszország csak zavaró tényező. Európa viszont ide nehezen követheti Amerikát. Vélemény.","shortLead":"Kína az egyetlen versenytárs, Oroszország csak zavaró tényező. Európa viszont ide nehezen követheti Amerikát. Vélemény.","id":"20210327_Mit_akar_Biden_Europatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc7502c1-b097-44b7-a567-91bec1f1a971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70de5245-f16d-4008-8173-69e7974a63b9","keywords":null,"link":"/360/20210327_Mit_akar_Biden_Europatol","timestamp":"2021. március. 27. 13:30","title":"Dobozi István: Mit akar Biden Európától?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf0ef6a-2a6b-461e-9c20-5d713e08b075","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter Bayer Zsoltnál mesélte el gondolatait a járványhelyzetről: a magyar egészségügy szerinte meg se rendült, és reményei szerint május végén vagy június elején lehet már nyitni.","shortLead":"A miniszter Bayer Zsoltnál mesélte el gondolatait a járványhelyzetről: a magyar egészségügy szerinte meg se rendült, és...","id":"20210329_Kasler_bayer_koronavirus_emmi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edf0ef6a-2a6b-461e-9c20-5d713e08b075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa6f559-4b6f-41bc-9873-0d1cd1979f91","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_Kasler_bayer_koronavirus_emmi","timestamp":"2021. március. 29. 10:31","title":"Kásler: Május végén vagy június elején lehet már nyitni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b0b196-7518-4351-ac01-3c39f573a311","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 400 méter hosszú Ever Given még kedden reggel fordult keresztbe a csatorna egy szűk részén, teljesen eltorlaszolva azt.","shortLead":"A 400 méter hosszú Ever Given még kedden reggel fordult keresztbe a csatorna egy szűk részén, teljesen eltorlaszolva...","id":"20210329_ever_given_teherhajo_kiszabadult_szuezi_csatorna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03b0b196-7518-4351-ac01-3c39f573a311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec31b605-ecc8-4d19-a7f5-9cad673ce23e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210329_ever_given_teherhajo_kiszabadult_szuezi_csatorna","timestamp":"2021. március. 29. 06:55","title":"Kiszabadult a Szuezi-csatornában rekedt teherhajó – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b2c50bf-cef3-4ef6-9086-00a3c807e0a7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Otthagytak bennünket, a vidék tengődik – mondja Bukta Imre, amikor a gondok gyökereiről beszél. Bepillanthatunk a képzőművész falujának hitéletébe, közben megismerjük Zsófit, akit 9 testvérével együtt nagymamájuk nevel, miután szüleik elhagyták őket. ","shortLead":"Otthagytak bennünket, a vidék tengődik – mondja Bukta Imre, amikor a gondok gyökereiről beszél. Bepillanthatunk...","id":"20210327_Doku360_Masik_Magyarorszag_masodik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b2c50bf-cef3-4ef6-9086-00a3c807e0a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64b6c908-63db-4065-aa7a-2a5154aeabf6","keywords":null,"link":"/360/20210327_Doku360_Masik_Magyarorszag_masodik_resz","timestamp":"2021. március. 27. 19:00","title":"Doku360: Mindenki része ennek a gépezetnek, nem tudsz kiugrani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a109481-c022-4f1e-b539-fd9050db60b3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A legritkább nagymacska, az amuri leopárd példányait rögzítette egy vadkamera Oroszország egy távol-keleti nemzeti parkjában.","shortLead":"A legritkább nagymacska, az amuri leopárd példányait rögzítette egy vadkamera Oroszország egy távol-keleti nemzeti...","id":"20210329_leo_117f_amuri_leopard_vadkamera_oroszorszag_legritkabb_nagymacska","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a109481-c022-4f1e-b539-fd9050db60b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1026dbf-2fff-4c62-8d14-4406f4136e33","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_leo_117f_amuri_leopard_vadkamera_oroszorszag_legritkabb_nagymacska","timestamp":"2021. március. 29. 07:03","title":"Vadkamera filmezte le a világ legritkább nagymacskáit: videón Leo 117F és három kölyke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]