[{"available":true,"c_guid":"ed0955e1-8e98-49fa-b06e-116065a6d59a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint a terven, ahova a kínai egyetemet berajzolták, eredetileg diákszállás és a Diákváros irodái szerepeltek.","shortLead":"A főpolgármester szerint a terven, ahova a kínai egyetemet berajzolták, eredetileg diákszállás és a Diákváros irodái...","id":"20210415_karacsony_gergely_diakvaros_terkep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed0955e1-8e98-49fa-b06e-116065a6d59a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c3166b3-e980-4861-b012-2118c647e583","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_karacsony_gergely_diakvaros_terkep","timestamp":"2021. április. 15. 21:31","title":"Karácsony bemutatott egy térképet, ami szerint a kínai egyetem mégis a Diákváros területén lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86e20095-0a43-4375-a81c-a99e98038e34","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező múlt pénteken látogatta meg utoljára a színésznőt a kórházban. ","shortLead":"A rendező múlt pénteken látogatta meg utoljára a színésznőt a kórházban. ","id":"20210416_Jordan_Tamas_Nem_szuletik_tobb_Torocsik_Mari","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86e20095-0a43-4375-a81c-a99e98038e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c08fc30-db79-41af-bc4b-18e0489b7d65","keywords":null,"link":"/kultura/20210416_Jordan_Tamas_Nem_szuletik_tobb_Torocsik_Mari","timestamp":"2021. április. 16. 11:56","title":"Jordán Tamás: Nem születik több Törőcsik Mari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa1e54c9-48d3-4be6-a612-a85f92bf6a4e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A hárommal ezelőtti amerikai elnök a Washington Postban írt véleménycikket. Új könyvét harangozza be, amiben egykori híres migránsok portréját adja közre. Olyanokét, mind a cseh születésű Madeleine Albright, aki a demokrata Clinton alatt volt külügyminiszter, vagy Dirk Nowiczki, a kosárlabda liga német származású sztárja.","shortLead":"A hárommal ezelőtti amerikai elnök a Washington Postban írt véleménycikket. Új könyvét harangozza be, amiben egykori...","id":"20210417_G_W_Bush_A_migransok_mindig_is_erteket_jelentettek_Amerika_szamara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa1e54c9-48d3-4be6-a612-a85f92bf6a4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b4f226-2be1-4404-a6ff-a868c16239dd","keywords":null,"link":"/360/20210417_G_W_Bush_A_migransok_mindig_is_erteket_jelentettek_Amerika_szamara","timestamp":"2021. április. 17. 09:15","title":"G. W. Bush: A migránsok mindig is értéket jelentettek Amerikának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a11aab1c-26d5-4455-a300-8f34e009e611","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kossuth Rádióban beszélő miniszterelnök szerint a tavaly nyári nemzeti konzultáció eredményeiből jött ki, hogy érdemes megnyitni az iskolákat. Ezúttal május végére, júniusra jósolta a helyzet végét.","shortLead":"A Kossuth Rádióban beszélő miniszterelnök szerint a tavaly nyári nemzeti konzultáció eredményeiből jött ki...","id":"20210416_orbankossuth","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a11aab1c-26d5-4455-a300-8f34e009e611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6254343-067c-4431-9c6c-262c5e1a11db","keywords":null,"link":"/itthon/20210416_orbankossuth","timestamp":"2021. április. 16. 07:45","title":"Orbán: A Janssen-vakcinákat is úgy fogjuk vizsgálni, mint a keletieket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f52e80c-a461-4898-986a-63ef7c44cc34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország a csökkenés mértékéről szóló uniós összesített lista 12. helyén áll.","shortLead":"Magyarország a csökkenés mértékéről szóló uniós összesített lista 12. helyén áll.","id":"20210416_varhato_elettartam_magyarorszag_ksh_eurostat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f52e80c-a461-4898-986a-63ef7c44cc34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e8ae343-abda-43be-be8a-1f7ebff9877b","keywords":null,"link":"/itthon/20210416_varhato_elettartam_magyarorszag_ksh_eurostat","timestamp":"2021. április. 16. 10:18","title":"Majdnem egy évvel csökkent itthon a várható élettartam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e4bc073-dda8-4530-81d1-4b91deac53b1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyalogosok nem léphetnének le a járdáról mobillal a kézben vagy fülhallgatóval a fülükön.","shortLead":"A gyalogosok nem léphetnének le a járdáról mobillal a kézben vagy fülhallgatóval a fülükön.","id":"20210416_Szabalysertes_lehet_mobilozva_atkelni_a_zebran_Romaniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e4bc073-dda8-4530-81d1-4b91deac53b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55663058-42cb-435e-93e5-35feecddf439","keywords":null,"link":"/cegauto/20210416_Szabalysertes_lehet_mobilozva_atkelni_a_zebran_Romaniaban","timestamp":"2021. április. 16. 08:19","title":"Szabálysértés lehet mobilozva átkelni a zebrán Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a62d5a1-8273-4ddb-b18f-afc297d2d46b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook állítása szerint a globális tevékenységéhez ma már teljes egészében a megújuló energiaforrásokra támaszkodik. Iszonyat mennyiségű pénz és rengeteg szélerőmű kellett hozzá.","shortLead":"A Facebook állítása szerint a globális tevékenységéhez ma már teljes egészében a megújuló energiaforrásokra...","id":"20210416_facebook_megujulo_energia_zoldenergia_kornyezetvedelem_klimavedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a62d5a1-8273-4ddb-b18f-afc297d2d46b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bdae168-bd96-48c3-8328-0b0fb3a31252","keywords":null,"link":"/tudomany/20210416_facebook_megujulo_energia_zoldenergia_kornyezetvedelem_klimavedelem","timestamp":"2021. április. 16. 08:33","title":"Sikerült, a Facebook ma már 100 százalékban ingyenáramról működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d808b21b-21b9-4c76-ac29-8ef7d70d93b5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (ELKH-CSFK) vezette azt a kutatócsoportot, amely megvizsgálta a parti szűrésű kutakból származó csapvizek összetételét Budapesten és környékén. Tanulmányuk szerint a csapvizekben kimutatható rendkívül alacsony gyógyszer-koncentrációnak nincs humánegészségügyi kockázata, a vegyületek jelenléte a közép- és hosszú távú vízbázisvédelem szempontjából ugyanakkor figyelmeztető jel a szakemberek számára.","shortLead":"Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (ELKH-CSFK) vezette azt...","id":"20210415_csapviz_budapest_gyogyszerszennyezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d808b21b-21b9-4c76-ac29-8ef7d70d93b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ed8b99-381c-4f61-83c3-e4aa70203f2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210415_csapviz_budapest_gyogyszerszennyezes","timestamp":"2021. április. 15. 16:33","title":"Jó hír jött a budapesti csapvízről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]