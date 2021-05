Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"aacc5855-dbca-4562-93ce-002f75ee0262","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt jobbikos politikust meglepte, hogy frakciótársai a távozása mellett döntöttek. Mirkóczki korábban azt mondta, nem tekinti magát az ellenzék részének.","shortLead":"A volt jobbikos politikust meglepte, hogy frakciótársai a távozása mellett döntöttek. Mirkóczki korábban azt mondta...","id":"20210526_Mirkoczki_Adam_polgarmester_Eger_ellenzeki_egyesulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aacc5855-dbca-4562-93ce-002f75ee0262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"341ee599-eeb7-4e2e-8287-74a73d0d7f9a","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_Mirkoczki_Adam_polgarmester_Eger_ellenzeki_egyesulet","timestamp":"2021. május. 26. 07:31","title":"Kizárták Mirkóczki Ádám polgármestert az egri ellenzéki egyesület elnökségéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65103dc1-0243-4ef1-8c41-9572e2918776","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kórházakat és iskolákat is érint a milliós nagyságrendű szaporulat, a mezőgazdaságon már csak a vegyszeres irtás segíthetne.","shortLead":"Kórházakat és iskolákat is érint a milliós nagyságrendű szaporulat, a mezőgazdaságon már csak a vegyszeres irtás...","id":"20210526_Egerinvazio_ausztralia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65103dc1-0243-4ef1-8c41-9572e2918776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da3f763a-b3c1-4af3-9e63-8898bf46e431","keywords":null,"link":"/zhvg/20210526_Egerinvazio_ausztralia","timestamp":"2021. május. 26. 14:25","title":"Egérinvázió sújtja Ausztráliát, a rágcsálók az ágyakba mászva harapják meg a farmereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b365ce0d-d489-487c-be4a-451237a2dcb5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elárverezik a többi között Bob Dylan kézírásos dalszövegét, Kurt Cobain önarcképét és Britney Spears diákkori leveleit egy júniusi aukción Los Angelesben.","shortLead":"Elárverezik a többi között Bob Dylan kézírásos dalszövegét, Kurt Cobain önarcképét és Britney Spears diákkori leveleit...","id":"20210524_Bob_Dylan_Kurt_Cobain_es_Britney_Spears_szemelyes_dolgai_kerulnek_kalapacs_ala","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b365ce0d-d489-487c-be4a-451237a2dcb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df94dedd-463b-4149-b2a5-6c2ddf4aac3e","keywords":null,"link":"/kultura/20210524_Bob_Dylan_Kurt_Cobain_es_Britney_Spears_szemelyes_dolgai_kerulnek_kalapacs_ala","timestamp":"2021. május. 24. 17:50","title":"Bob Dylan, Kurt Cobain és Britney Spears személyes dolgai kerülnek kalapács alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1822e466-0ad2-4295-aa40-c369fed15782","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Márki-Zayné Vincze Felícia által jogerősen megnyert bírósági ítéletet elmulasztotta végrehajtani az Origo kiadója. A bíróság szerint a kormánypropagandát fújó lap valótlanságokat állított a hódmezővásárhelyi politikus feleségét lejárató cikksorozatában. ","shortLead":"A Márki-Zayné Vincze Felícia által jogerősen megnyert bírósági ítéletet elmulasztotta végrehajtani az Origo kiadója...","id":"20210524_Vegrehajtot_kuldene_az_Origohoz_MarkiZay_Peter_es_felesege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1822e466-0ad2-4295-aa40-c369fed15782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b289973-350e-433d-84aa-e6398a9b937a","keywords":null,"link":"/itthon/20210524_Vegrehajtot_kuldene_az_Origohoz_MarkiZay_Peter_es_felesege","timestamp":"2021. május. 24. 20:56","title":"Végrehajtót küldene az Origóhoz Márki-Zay Péter és felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04f96ebf-258c-42d3-a315-0d40a8a67f99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igen ígéretes egy új, koronavírus tesztelésére használható eszköz, melynek fejlesztői már el is készítették a prototípust. A készülék nem kínozza meg a tesztalanyt, ugyanis csak nyálcseppre van szükség hozzá.","shortLead":"Igen ígéretes egy új, koronavírus tesztelésére használható eszköz, melynek fejlesztői már el is készítették...","id":"20210525_spot_uj_genalapu_koronavirusteszt_prototipusa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04f96ebf-258c-42d3-a315-0d40a8a67f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04be2ea8-ded7-44b3-b4f0-1d67a2adeb68","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_spot_uj_genalapu_koronavirusteszt_prototipusa","timestamp":"2021. május. 25. 08:03","title":"Gyors, pontos, fájdalommentes: egyetlen nyálcseppel működhet az új koronavírusteszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c7cf1ee-9c2e-4e75-9a32-63949b867f5e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európa öt vezető mobilszolgáltatója közös, iparági szintű, úgynevezett Eco Rating minősítési rendszert vezet be, melynek segítségével könnyen beazonosíthatóvá és összehasonlítóvá válnak a leginkább fenntartható mobiltelefonok. A kezdeményezés célja, hogy a környezettudatos fogyasztók öt szempontot is figyelembe vehessenek, illetve hogy a kereslet hatására a gyártók csökkentsék készülékeik környezeti hatását.","shortLead":"Európa öt vezető mobilszolgáltatója közös, iparági szintű, úgynevezett Eco Rating minősítési rendszert vezet be...","id":"20210526_eco_rating_minosites_cimke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c7cf1ee-9c2e-4e75-9a32-63949b867f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"945e98eb-e9b3-4990-b42b-e087fdadb085","keywords":null,"link":"/tudomany/20210526_eco_rating_minosites_cimke","timestamp":"2021. május. 26. 08:03","title":"Új jelölés kerül rengeteg mobilra, érdemes lesz figyelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"312e5855-0f10-42ff-ad12-9c9c205127bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tárca szerint a külföldi diákok többsége értékesebbnek is tartja a magyar diplomát az otthonukban szerezhetőnél. A minisztérium 2023-ra negyvenezer külföldi diákot szeretne látni itthon, ami jó eséllyel elérhető cél még a járvány ellenére is.","shortLead":"A tárca szerint a külföldi diákok többsége értékesebbnek is tartja a magyar diplomát az otthonukban szerezhetőnél...","id":"20210526_ITM_kulfoldi_hallgato_felsoktatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=312e5855-0f10-42ff-ad12-9c9c205127bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cbaebd6-ddaa-4a2c-9834-3331b6ba9e8c","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_ITM_kulfoldi_hallgato_felsoktatas","timestamp":"2021. május. 26. 15:20","title":"ITM: Egyre több külföldi hallgató tanul Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9311d823-928d-48ee-ae1d-85cddb496822","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Elfelejtett óvintézkedések, véletlen balesetek, gyártási hibák vezettek az új gyógyászati eljárások jogi és etikai szabályozásához, a gyógyszerfelügyeleti hatóságok létrehozásához és az új szerek alkalmazásának folyamatos követéséhez. ","shortLead":"Elfelejtett óvintézkedések, véletlen balesetek, gyártási hibák vezettek az új gyógyászati eljárások jogi és etikai...","id":"20210526_oltas_Calmette_Lubeck_Cutter_Salk_Sabin_dengue","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9311d823-928d-48ee-ae1d-85cddb496822&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c3d4f48-a31c-45d9-9ede-1540131211ac","keywords":null,"link":"/360/20210526_oltas_Calmette_Lubeck_Cutter_Salk_Sabin_dengue","timestamp":"2021. május. 26. 15:00","title":"Az oltások története sikertörténet, mert tanultak a hibákból és balszerencsés esetekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]