257 köbméter hulladékot szedtek eddig ki az áradó Szamosból az Országos Vízügyi Hatóság (OVF) hulladékmentesítő gépláncával a szervezet munkatársai.

A szervezet szóvivője, Siklós Gabriella közölte: már egy-két méteres vízszintemelkedésnél is felemelik a hullámtérre lerakott hulladékot a folyók, a jelenlegi szennyezést azonban nemcsak a korábban telepített kamerarendszer, hanem a gátőrök is jelentették, hiszen becslésük szerint percenként 100-120 műanyag palackot sodort magával a folyó.

© MTI / Balázs Attila

A most is használt magyar fejlesztésű hulladékmentesítő gépláncot 2019-es átadása óta már hetedjére vetik be, a Szamoson most először. Siklós hozzátette, hogy mivel a Szamos keskenyebb a Tiszánál, ezért majdnem teljes egészében sikerült elzárniuk a hulladék útját. A szóvivő szerint az következő hat napban nem számítanak árhullámra.