[{"available":true,"c_guid":"ae91aaf9-cedf-4848-917a-fdac23a6f583","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a legerősebb Lamborghini, ami valaha épült. ","shortLead":"Ez a legerősebb Lamborghini, ami valaha épült. ","id":"20210601_Londonban_is_osszeszaladt_a_tomeg_amikor_felbukkant_a_850_millio_forintos_Lamborghini_Sian","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae91aaf9-cedf-4848-917a-fdac23a6f583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24067b9c-8ed7-4690-a480-73ce7e8c4d6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210601_Londonban_is_osszeszaladt_a_tomeg_amikor_felbukkant_a_850_millio_forintos_Lamborghini_Sian","timestamp":"2021. június. 01. 15:19","title":"Még Londonban sem mindennapos az egymilliárd forintos Lamborghini Sian","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a0044c0-5b28-4aeb-bb5e-11d9cb0a186c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megkezdődött a Vlagyimir Putyin orosz elnök által népszerűsített Aurus Szenat luxusszedán sorozatgyártása a tatárföldi Jelabugában, az orosz Sollers csoport és az amerikai Ford vegyesvállalatának gyárában.","shortLead":"Megkezdődött a Vlagyimir Putyin orosz elnök által népszerűsített Aurus Szenat luxusszedán sorozatgyártása a tatárföldi...","id":"20210601_Tatarfoldrol_jon_az_orosz_RollsRoyce_Aurus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a0044c0-5b28-4aeb-bb5e-11d9cb0a186c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"226634b2-74a5-4c7f-b832-81a9a9f0de4f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210601_Tatarfoldrol_jon_az_orosz_RollsRoyce_Aurus","timestamp":"2021. június. 01. 07:48","title":"Tatárföldről jön az orosz Rolls-Royce","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405a73cd-ecff-4349-b3d5-546d0951dd5a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kiderült, hogy Andrej Pivovarovot az orosz Nyomozó Bizottság szentpétervári kirendeltségére vitték. ","shortLead":"Kiderült, hogy Andrej Pivovarovot az orosz Nyomozó Bizottság szentpétervári kirendeltségére vitték. ","id":"20210601_Orosz_legiforgalmi_felugyelet_repulogep_Nyilt_Oroszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=405a73cd-ecff-4349-b3d5-546d0951dd5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94be7d43-119c-43cf-8b73-03d1c8c80468","keywords":null,"link":"/vilag/20210601_Orosz_legiforgalmi_felugyelet_repulogep_Nyilt_Oroszorszag","timestamp":"2021. június. 01. 15:49","title":"Az orosz légiforgalmi felügyelet szállította le a repülőgépről az ellenzéki Nyílt Oroszország vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Karikó Katalint tette címlapjára a Wired magazin, elindult az ellenzéki előválasztás honlapja. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Karikó Katalint tette címlapjára a Wired magazin, elindult az ellenzéki előválasztás honlapja. A hvg360 reggeli...","id":"20210602_Radar360_Letrejott_az_unios_ugyeszseg_de_mi_kimaradunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad1bbe7-87d9-42da-90b1-49368a735a47","keywords":null,"link":"/360/20210602_Radar360_Letrejott_az_unios_ugyeszseg_de_mi_kimaradunk","timestamp":"2021. június. 02. 07:58","title":"Radar360: Létrejött az uniós ügyészség, de mi kimaradunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra is UV-B sugárzásra figyelmeztet a meteorológiai szolgálat.","shortLead":"Továbbra is UV-B sugárzásra figyelmeztet a meteorológiai szolgálat.","id":"20210602_Sok_napsutessel_indit_a_nyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe9d4992-6384-48bf-8a97-49a30f14a58b","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_Sok_napsutessel_indit_a_nyar","timestamp":"2021. június. 02. 05:59","title":"Sok napsütéssel indít a nyár, akár 24 fok is lehet szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878ae5ed-bfa0-4b19-829e-6b4da2020552","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy magát iszlamistának valló 21 éves férfit vettek őrizetbe hétfőn, aki a megalapozott gyanú szerint terrortámadásra készült az országban.","shortLead":"Egy magát iszlamistának valló 21 éves férfit vettek őrizetbe hétfőn, aki a megalapozott gyanú szerint terrortámadásra...","id":"20210602_magyarorszagi_terrortamadas_robbantas_orizetbe_vett_iszlamista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=878ae5ed-bfa0-4b19-829e-6b4da2020552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc50ae1-6c58-48aa-bb40-a18da5ce19cf","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_magyarorszagi_terrortamadas_robbantas_orizetbe_vett_iszlamista","timestamp":"2021. június. 02. 11:52","title":"Robbantásra készülő magyar terroristát fogtak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d3c3c1-1e87-4f3c-80a8-c95dc8f43527","c_author":"Demény Péter / Marosvásárhely","category":"360","description":"A kocsi immár nemcsak a funkcionalitás jelképe, nem is puszta státusszimbólum, hanem az identitás kifejezője, sok esetben arról is tanúskodik, hol helyezi el magát a tulajdonos a politikai ideológiák terében.\r

","shortLead":"A kocsi immár nemcsak a funkcionalitás jelképe, nem is puszta státusszimbólum, hanem az identitás kifejezője, sok...","id":"20210601_Szeretettel_Erdelybol_Nagyot_valtozott_az_autosvilag_Romaniaban_30_ev_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28d3c3c1-1e87-4f3c-80a8-c95dc8f43527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be82059f-eb3d-4df3-92f5-8b7d3e770ea2","keywords":null,"link":"/360/20210601_Szeretettel_Erdelybol_Nagyot_valtozott_az_autosvilag_Romaniaban_30_ev_alatt","timestamp":"2021. június. 01. 11:00","title":"Szeretettel Erdélyből: A romániai autósvilágot is elérte a \"posztfordizmus\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cba2c73-f952-4a38-a7b6-7e27e1ce88ee","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A rágcsálók ellepték Új-Dél-Wales állam vidékeit, hatalmas károkat okozva a házakban és a termésben.\r

","shortLead":"A rágcsálók ellepték Új-Dél-Wales állam vidékeit, hatalmas károkat okozva a házakban és a termésben.\r

","id":"20210601_egerinvazio_ausztralia_uj_del_wales_karok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1cba2c73-f952-4a38-a7b6-7e27e1ce88ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eb4d1a8-ce1d-47b2-9b39-dff07e420065","keywords":null,"link":"/zhvg/20210601_egerinvazio_ausztralia_uj_del_wales_karok","timestamp":"2021. június. 01. 05:59","title":"Egerek milliói ellen küzdenek Ausztráliában – videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]