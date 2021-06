Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8224e160-fe39-4b23-933c-9f759f6e47bb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két évig tölgyfahordóban érlelt Medicina cuvée viseli az egykori szövetségi kapitány nevét.","shortLead":"Két évig tölgyfahordóban érlelt Medicina cuvée viseli az egykori szövetségi kapitány nevét.","id":"20210603_1800_palack_bort_kereszteltek_at_Dardai_Pal_tiszteletere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8224e160-fe39-4b23-933c-9f759f6e47bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5ef45eb-417d-47c8-8a23-fa940a24b434","keywords":null,"link":"/elet/20210603_1800_palack_bort_kereszteltek_at_Dardai_Pal_tiszteletere","timestamp":"2021. június. 03. 08:57","title":"1800 palack bort kereszteltek át Dárdai Pál tiszteletére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed51659c-829a-4d90-9768-f65d548439a0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Ők lennének a vendéglátók.","shortLead":"Ők lennének a vendéglátók.","id":"20210604_copa_america_brazil_valogatott_labdarugas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed51659c-829a-4d90-9768-f65d548439a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c45b3c0-46a6-422b-88b5-701b3c04375a","keywords":null,"link":"/sport/20210604_copa_america_brazil_valogatott_labdarugas","timestamp":"2021. június. 04. 17:41","title":"A brazil válogatott nem akar játszani a Copa Americán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae8f4ca5-a999-46e2-8075-d87bb312f0b6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Május 19-én megnyitott a bécsiek kedvenc vidámparkja, a Práter. A belépéshez oltás, védettségi igazolás vagy teszt kell – utóbbit a parkban is meg lehet csináltatni.



","shortLead":"Május 19-én megnyitott a bécsiek kedvenc vidámparkja, a Práter. A belépéshez oltás, védettségi igazolás vagy teszt...","id":"20210604_Megnyilt_a_becsi_Prater_akar_a_helyszinen_is_csinaltathatunk_COVID_tesztet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae8f4ca5-a999-46e2-8075-d87bb312f0b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c590a62-eb3b-4bac-ad0b-b599bba50b15","keywords":null,"link":"/elet/20210604_Megnyilt_a_becsi_Prater_akar_a_helyszinen_is_csinaltathatunk_COVID_tesztet","timestamp":"2021. június. 04. 11:36","title":"Megnyílt a bécsi Práter, akár a helyszínen is csináltathatunk Covid-tesztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2576f03b-a74a-44c5-92c2-688b6e0bc77b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Nyártól beindulhat a nagyüzem a használtautó-importban is. ","shortLead":"Nyártól beindulhat a nagyüzem a használtautó-importban is. ","id":"20210604_hasznalt_autok_idei_trend","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2576f03b-a74a-44c5-92c2-688b6e0bc77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bff41ac0-7132-4caa-b36a-6005ba15f413","keywords":null,"link":"/cegauto/20210604_hasznalt_autok_idei_trend","timestamp":"2021. június. 04. 06:53","title":"Erősebb forintra és határnyitásra várnak a használtautó-kereskedők is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbef059a-40c4-4ea6-96dc-89f73b508714","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az FBI megnevezte azt a hackergárdát, amely szerintük erőteljes kibertámadást indított a brazil JBS óriásvállalat ellen. Az incidens húshiányt és emelkedő árakat hozhat.","shortLead":"Az FBI megnevezte azt a hackergárdát, amely szerintük erőteljes kibertámadást indított a brazil JBS óriásvállalat...","id":"20210603_hackertamadas_hackerek_husfeldolgozo_fbi_revil","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbef059a-40c4-4ea6-96dc-89f73b508714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8b7d54d-d8c5-4916-91f7-a0bf1a563510","keywords":null,"link":"/tudomany/20210603_hackertamadas_hackerek_husfeldolgozo_fbi_revil","timestamp":"2021. június. 03. 11:05","title":"Megvan, melyik csoport hackelte meg a világ legnagyobb húsipari cégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4707f88-043c-4540-a3a6-84be653d45c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A székesfehérvári polgármester szerint minden egyes választás előtt felmerül a pletyka, hogy indul egy parlamenti székért.","shortLead":"A székesfehérvári polgármester szerint minden egyes választás előtt felmerül a pletyka, hogy indul egy parlamenti...","id":"20210603_cser_palkovics_oszaggyulesi_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4707f88-043c-4540-a3a6-84be653d45c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0005f6e8-15b5-4dab-ad17-9ef9d30b2845","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_cser_palkovics_oszaggyulesi_valasztas","timestamp":"2021. június. 03. 16:44","title":"Tisztázta Cser-Palkovics, hogy indul-e az országgyűlési választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c","c_author":"Domány András","category":"elet","description":"Az Alaptörvény szerint az Alkotmánybíróságnak a bírói kezdeményezésekről „legkésőbb kilencven napon belül” kellene döntenie, de a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel (SZFE) kapcsolatos beadványt tárgyalni is csak a 103. napon kezdték el.","shortLead":"Az Alaptörvény szerint az Alkotmánybíróságnak a bírói kezdeményezésekről „legkésőbb kilencven napon belül” kellene...","id":"20210603_SZFE_ugy_Alkotmanybirosag_keslekedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afec78fa-13f7-47c1-9877-0d556e4540e0","keywords":null,"link":"/elet/20210603_SZFE_ugy_Alkotmanybirosag_keslekedes","timestamp":"2021. június. 03. 16:41","title":"SZFE-ügy: már túllépte az Alaptörvényben szereplő határidőt az Alkotmánybíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d912fcc-0b0f-4b92-a511-e4342ef2f704","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A gigaberuházás olyan szinten felforgatja a tópartot, hogy annak világörökségi besorolása sincsen biztonságban. ","shortLead":"A gigaberuházás olyan szinten felforgatja a tópartot, hogy annak világörökségi besorolása sincsen biztonságban. ","id":"20210604_ferto_to_unesco_projekt_leallitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d912fcc-0b0f-4b92-a511-e4342ef2f704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd06f19-d81d-41e5-9d47-5ef9b6350bf2","keywords":null,"link":"/zhvg/20210604_ferto_to_unesco_projekt_leallitasa","timestamp":"2021. június. 04. 12:19","title":"A Fertő tavi beruházás azonnali leállítását kéri az UNESCO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]