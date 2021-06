Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"85c1bb9a-b195-4db8-ad80-c70d77f23368","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Trump figyelmeztette a republikánusokat, hogy \"következményei\" lesznek annak, ha valaki közülük támogatja a jogszabályt.","shortLead":"Trump figyelmeztette a republikánusokat, hogy \"következményei\" lesznek annak, ha valaki közülük támogatja a jogszabályt.","id":"20210604_republikanus_capitolium_bizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85c1bb9a-b195-4db8-ad80-c70d77f23368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb8017ef-b7d1-4789-86ab-a61d987fd4a4","keywords":null,"link":"/vilag/20210604_republikanus_capitolium_bizottsag","timestamp":"2021. június. 04. 07:31","title":"Leszavazták a republikánusok a Capitolium ostromát vizsgáló bizottság felállítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ddeeaa1-7dc2-478c-8f10-6ff8fd0f4d23","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Jót tenne a baloldalnak, ha visszavonulna Gyurcsány, aki tökéletes céltáblaként kínálja magát a Fidesznek. A személyére épített kormányzati kampány viszont csak a saját tábor tüzelésére jó.","shortLead":"Jót tenne a baloldalnak, ha visszavonulna Gyurcsány, aki tökéletes céltáblaként kínálja magát a Fidesznek. A személyére...","id":"202122__gyurcsany_az_orok_mumus__a_fidesz_fonyeremenye__az_ellenzek_terhe__mindenre_van_egy_oszode","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ddeeaa1-7dc2-478c-8f10-6ff8fd0f4d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c78bc8-3884-4abc-b88f-d4fb55438a0f","keywords":null,"link":"/360/202122__gyurcsany_az_orok_mumus__a_fidesz_fonyeremenye__az_ellenzek_terhe__mindenre_van_egy_oszode","timestamp":"2021. június. 03. 06:30","title":"Gyurcsány – az ember, aki senkinek nem kell, de azért jól jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"486418a5-6dfc-43e9-a890-319a24c3a6a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pontosan három hét múlva tartja azt az online eseményét a Microsoft, ami bőséges bejelentéseket tartogathat – például a Windows 10 miatt is.","shortLead":"Pontosan három hét múlva tartja azt az online eseményét a Microsoft, ami bőséges bejelentéseket tartogathat – például...","id":"20210603_microsoft_windows_10_bejelentes_junius_24","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=486418a5-6dfc-43e9-a890-319a24c3a6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5016dcf-6d5d-4299-98d6-a831d9ada5b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210603_microsoft_windows_10_bejelentes_junius_24","timestamp":"2021. június. 03. 11:33","title":"Microsoft: Három hét és itt az új Windows","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6231494f-46fd-4b93-9c27-d7fbe79d946f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei egy nagyszabású online eseményen rántotta le a leplet a saját fejlesztésű operációs rendszere, a HarmonyOS 2.0-s változatáról.","shortLead":"A Huawei egy nagyszabású online eseményen rántotta le a leplet a saját fejlesztésű operációs rendszere, a HarmonyOS...","id":"20210602_huawei_harmonyos_operacios_rendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6231494f-46fd-4b93-9c27-d7fbe79d946f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3bd4038-7f8c-4464-8425-d37f7f1ded02","keywords":null,"link":"/tudomany/20210602_huawei_harmonyos_operacios_rendszer","timestamp":"2021. június. 02. 17:03","title":"Mobilokra is kiadta új operációs rendszerét a Huawei, megkezdik a frissítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e08e8467-de6d-40dc-ac43-a76a48f61529","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ki az az épeszű, aki fellök egy medvét? – tette fel a költői kérdést. ","shortLead":"Ki az az épeszű, aki fellök egy medvét? – tette fel a költői kérdést. ","id":"20210603_Megszolalt_a_17_eves_lany_aki_puszta_kezzel_ment_neki_egy_medvenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e08e8467-de6d-40dc-ac43-a76a48f61529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0411f689-d014-4040-a6d8-2dacb8d1814a","keywords":null,"link":"/elet/20210603_Megszolalt_a_17_eves_lany_aki_puszta_kezzel_ment_neki_egy_medvenek","timestamp":"2021. június. 03. 09:05","title":"Megszólalt a 17 éves lány, aki puszta kézzel ment neki egy medvének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4013a1be-ac12-49f7-ba2d-a46d135c5960","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A testület arra kíváncsi, hogy a közösségi oldal visszaélt-e a hatalmas adathalmazzal, hogy saját szolgáltatását előnybe hozza.","shortLead":"A testület arra kíváncsi, hogy a közösségi oldal visszaélt-e a hatalmas adathalmazzal, hogy saját szolgáltatását...","id":"20210604_facebook_marketplace_aprohirdetes_versenyjog_versenyszabalyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4013a1be-ac12-49f7-ba2d-a46d135c5960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff49bff-5851-4f6f-9f5a-11ccd766d0d2","keywords":null,"link":"/kkv/20210604_facebook_marketplace_aprohirdetes_versenyjog_versenyszabalyok","timestamp":"2021. június. 04. 15:36","title":"Vizsgálatot indított az EU a Facebook Marketplace ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae8f4ca5-a999-46e2-8075-d87bb312f0b6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Május 19-én megnyitott a bécsiek kedvenc vidámparkja, a Práter. A belépéshez oltás, védettségi igazolás vagy teszt kell – utóbbit a parkban is meg lehet csináltatni.



","shortLead":"Május 19-én megnyitott a bécsiek kedvenc vidámparkja, a Práter. A belépéshez oltás, védettségi igazolás vagy teszt...","id":"20210604_Megnyilt_a_becsi_Prater_akar_a_helyszinen_is_csinaltathatunk_COVID_tesztet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae8f4ca5-a999-46e2-8075-d87bb312f0b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c590a62-eb3b-4bac-ad0b-b599bba50b15","keywords":null,"link":"/elet/20210604_Megnyilt_a_becsi_Prater_akar_a_helyszinen_is_csinaltathatunk_COVID_tesztet","timestamp":"2021. június. 04. 11:36","title":"Megnyílt a bécsi Práter, akár a helyszínen is csináltathatunk Covid-tesztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9998a76f-a7e7-433e-bc41-8621b772cfa2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Royole újonnan bemutatott kijelzőtechnológiája nem csak abban kiemelkedő, hogy az átlagosnál hajlékonyabb. Ha nagyon akarjuk, más alakot is felvehet.","shortLead":"A Royole újonnan bemutatott kijelzőtechnológiája nem csak abban kiemelkedő, hogy az átlagosnál hajlékonyabb. Ha nagyon...","id":"20210603_royole_rugalmas_kijelzo_alakvalto_kepernyo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9998a76f-a7e7-433e-bc41-8621b772cfa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ce7b6d4-fa00-49de-842d-98412da3f01e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210603_royole_rugalmas_kijelzo_alakvalto_kepernyo","timestamp":"2021. június. 03. 11:03","title":"Nyújthatja, csavarhatja, ezt is kibírja: elkészült az alakváltó kijelző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]