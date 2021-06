Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9c1e392a-2568-4514-a437-152634cb01a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rossz helyre parkolt a turista.","shortLead":"Rossz helyre parkolt a turista.","id":"20210609_targonca_parkolas_wales","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c1e392a-2568-4514-a437-152634cb01a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e434d83-617a-452a-9d8a-579390bfb1ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20210609_targonca_parkolas_wales","timestamp":"2021. június. 09. 18:33","title":"Targoncával rakta odébb a farmja bejáratába parkoló autót a dühös walesi gazda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96daa333-0d7b-46e4-804f-0f161a870c94","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt 18 évben számtalan feladatot láttak el a magyar katonák, egy időben a kabuli repteret is üzemeltették.","shortLead":"Az elmúlt 18 évben számtalan feladatot láttak el a magyar katonák, egy időben a kabuli repteret is üzemeltették.","id":"20210609_magyar_katonak_afganisztan_vege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96daa333-0d7b-46e4-804f-0f161a870c94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"794a7bf7-362d-4a27-8b03-387fd8afd1eb","keywords":null,"link":"/itthon/20210609_magyar_katonak_afganisztan_vege","timestamp":"2021. június. 09. 05:22","title":"Az utolsó magyar katona is hazatért Afganisztánból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc07335f-b7a0-4451-ad49-430c7208daac","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Amikor új szokásokra, sőt új szemléletmódra vágyunk, hogy az életünk megváltozzon, fontos tudnunk, hogy az agyunk a segítségünkre van – bár néha épp az ellenkezője látszik. 