[{"available":true,"c_guid":"8f74d711-7ba0-42ce-9648-d92050b59ee4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Új hídsarukat építenek be, hogy biztosítható legyen a híd közép- és hosszú távú biztonságos műszaki állapota.","shortLead":"Új hídsarukat építenek be, hogy biztosítható legyen a híd közép- és hosszú távú biztonságos műszaki állapota.","id":"20210609_egesz_nyarra_lezarjak_az_M0s_hidjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f74d711-7ba0-42ce-9648-d92050b59ee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c9aff03-d3fa-472f-8332-20ab4daea619","keywords":null,"link":"/cegauto/20210609_egesz_nyarra_lezarjak_az_M0s_hidjat","timestamp":"2021. június. 09. 16:16","title":"Egész nyárra lezárják az M0-s nemrég felújított hídját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67216d32-36c6-4d61-b789-9969dccab500","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nemrégiben nyilvánosságra került Samsung-szabadalomból kiderül, hogy a dél-koreai gyártó új, összehajtható modelljeit fizikai gombok helyett egyszerű ujj- és kézmozdulatokkal lehetne vezérelni.","shortLead":"Egy nemrégiben nyilvánosságra került Samsung-szabadalomból kiderül, hogy a dél-koreai gyártó új, összehajtható...","id":"20210611_samsung_szabadalom_fizikai_gombok_helyett_gesztusvezereles_osszehajthato_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67216d32-36c6-4d61-b789-9969dccab500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3563bd69-aedb-4151-867a-c5b773f2cdbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210611_samsung_szabadalom_fizikai_gombok_helyett_gesztusvezereles_osszehajthato_telefon","timestamp":"2021. június. 11. 11:03","title":"A Samsung új ötlete: hol maradnak a telefonról a gombok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23166a47-e4d9-4e5e-9411-305ea198bf91","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendező úgy véli, a szexuális irányultság és a nemi identitás összemosása a pedofíliával pedig a legaljasabb módszer, amit egy hatalom használhat.","shortLead":"A rendező úgy véli, a szexuális irányultság és a nemi identitás összemosása a pedofíliával pedig a legaljasabb módszer...","id":"20210611_Alfoldi_Robert_Kozelednek_a_valasztasok_muszaj_talalni_ujabb_csoportokat_hogy_legyen_kit_kipecezni_lehessen_kiket_utalni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23166a47-e4d9-4e5e-9411-305ea198bf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c112dd69-5a51-4f04-ab68-c6b841bad82c","keywords":null,"link":"/elet/20210611_Alfoldi_Robert_Kozelednek_a_valasztasok_muszaj_talalni_ujabb_csoportokat_hogy_legyen_kit_kipecezni_lehessen_kiket_utalni","timestamp":"2021. június. 11. 15:00","title":"Alföldi Róbert a homofób törvényről: „És csodálkozunk, hogy a pápa vonakodik találkozni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca05ecad-e4b0-41dc-9f94-8546b5047d48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egymás politikusait fogják támogatni ezekben a kerületekben.","shortLead":"Egymás politikusait fogják támogatni ezekben a kerületekben.","id":"20210610_dk_lmp_elovalasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca05ecad-e4b0-41dc-9f94-8546b5047d48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1882f557-b887-41df-afa5-8f28e7fd5913","keywords":null,"link":"/itthon/20210610_dk_lmp_elovalasztas","timestamp":"2021. június. 10. 21:47","title":"Tíz választókerületben állapodott meg egymással a DK és az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6006add0-6d09-49cf-88d1-e35bfa430c93","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormányfő szerint a költségvetés is jól jár azzal, hogy gyerekkori barátja lett a leggazdagabb magyar.","shortLead":"A kormányfő szerint a költségvetés is jól jár azzal, hogy gyerekkori barátja lett a leggazdagabb magyar.","id":"20210610_Orban_Viktor_Meszaros_Lorinc_gazdagodasarol_tobb_bevetel_tobb_ado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6006add0-6d09-49cf-88d1-e35bfa430c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b61cde-ff2f-40b5-a8fc-5d7037e3ac77","keywords":null,"link":"/kkv/20210610_Orban_Viktor_Meszaros_Lorinc_gazdagodasarol_tobb_bevetel_tobb_ado","timestamp":"2021. június. 10. 11:50","title":"Orbán Viktor reagált Mészáros Lőrinc gazdagodására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aff4da33-c3f8-4864-b8d0-d266fa64d2f3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megkapta az engedélyt az oltóanyag, ez már a második vakcina, amit használhatnak gyerekeknél. ","shortLead":"Megkapta az engedélyt az oltóanyag, ez már a második vakcina, amit használhatnak gyerekeknél. ","id":"20210611_sinopharm_vakcina_kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aff4da33-c3f8-4864-b8d0-d266fa64d2f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"630dbbe1-044c-4b06-a4cb-181ea67d7f49","keywords":null,"link":"/tudomany/20210611_sinopharm_vakcina_kina","timestamp":"2021. június. 11. 13:54","title":"Olthatják a gyerekeket Sinopharm-vakcinával Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204954d9-8bb6-43a9-ab78-c7c6d40aea74","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A héten három esetben mutatták ki a kolumbiai variánst az országban.","shortLead":"A héten három esetben mutatták ki a kolumbiai variánst az országban.","id":"20210611_Tavaly_osz_koronavirusos_halaleset_Szlovakia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=204954d9-8bb6-43a9-ab78-c7c6d40aea74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8991de5f-4e40-4829-9ef3-392ebb3c0aed","keywords":null,"link":"/vilag/20210611_Tavaly_osz_koronavirusos_halaleset_Szlovakia","timestamp":"2021. június. 11. 14:01","title":"Tavaly ősz óta először nem volt koronavírushoz köthető haláleset Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd3ce2e4-49e9-4a6a-90ed-bd39f5f50b07","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A térképen is látni már például az Ujgur Mártírok útját. ","shortLead":"A térképen is látni már például az Ujgur Mártírok útját. ","id":"20210611_google_maps_uj_utcanevek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd3ce2e4-49e9-4a6a-90ed-bd39f5f50b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7324ba4b-360f-4184-8fb1-7ee12656a609","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210611_google_maps_uj_utcanevek","timestamp":"2021. június. 11. 09:59","title":"Már a Google Térképen is látni a Fudan körüli, Kínát fricskázó utcaneveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]