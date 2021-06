Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"430ecd55-7ad9-4524-8c94-b60fb1ffbdb7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Polarstern német kutatóhajó 150 TB adatot és több mint ezer jégmintát gyűjtött be, hogy kiderítsék a szakemberek, miként alakul a jég olvadása az Északi-sarkon.","shortLead":"A Polarstern német kutatóhajó 150 TB adatot és több mint ezer jégmintát gyűjtött be, hogy kiderítsék a szakemberek...","id":"20210615_polarstern_kutatas_eszaki_sarki_jeg_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=430ecd55-7ad9-4524-8c94-b60fb1ffbdb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05d0415e-12e1-4ab7-b60c-246c6abe713c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_polarstern_kutatas_eszaki_sarki_jeg_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2021. június. 15. 20:03","title":"Soha nem húzódott olyan gyorsan vissza az észak-sarki tengeri jég, mint 2020 nyarán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e0eed6-0f15-44bf-98fa-52b42ff724be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Honor néhány év kihagyás után ismét olyan telefont dob piacra, amin már ott lehetnek a Google alkalmazásai. A vállalat Kínán kívül is árulni fogja a Honor 50-et és a Honor 50 Prót.","shortLead":"A Honor néhány év kihagyás után ismét olyan telefont dob piacra, amin már ott lehetnek a Google alkalmazásai...","id":"20210616_huawei_honor_google_alkalmazasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1e0eed6-0f15-44bf-98fa-52b42ff724be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53e6eea5-e82c-4813-9a80-b627528f4502","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_huawei_honor_google_alkalmazasok","timestamp":"2021. június. 16. 18:03","title":"Bemutatta a Honor az új mobiljait, visszakerül rájuk a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"611d51d0-8601-499c-a91c-c01d39d4c90b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy érdekes kutatás arra világított rá, hogy a macskák kedvelik a négyzet formájú alakokat, és akkor is szívesen ücsörögnek a közelükben, ha azok valójában csak közvetetten vannak ott.","shortLead":"Egy érdekes kutatás arra világított rá, hogy a macskák kedvelik a négyzet formájú alakokat, és akkor is szívesen...","id":"20210617_macska_negyzet_kanizsa_illuzio_optikai_csalodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=611d51d0-8601-499c-a91c-c01d39d4c90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fe146b0-32ce-4df8-b7fb-d4ac77a0e009","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_macska_negyzet_kanizsa_illuzio_optikai_csalodas","timestamp":"2021. június. 17. 09:03","title":"Igazi macskamágnes, amit otthon is kipróbálhat: furcsa vonzalmat fedeztek fel a négyzetek iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9941a400-af9a-41ae-a3c9-038a16ba31f2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A GVH azt gyanítja, hogy bizonyos árak valótlanok a piactéren.","shortLead":"A GVH azt gyanítja, hogy bizonyos árak valótlanok a piactéren.","id":"20210615_gvh_vizsgalat_wish","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9941a400-af9a-41ae-a3c9-038a16ba31f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e280ea-460d-4304-b960-3a17196ec12b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210615_gvh_vizsgalat_wish","timestamp":"2021. június. 15. 12:40","title":"A GVH vizsgálatot indított a magyarok körében is népszerű Wish működtetője ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c1a6540-38e4-43f3-bb1e-b0448f7b4967","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy szűk kör után most minden androidos felhasználó számára elérhetővé teszi a Google az androidos SMS-kezelő Üzenetek alkalmazás biztonsági funkcióját, a végpont-végpont közti titkosítást.","shortLead":"Egy szűk kör után most minden androidos felhasználó számára elérhetővé teszi a Google az androidos SMS-kezelő Üzenetek...","id":"20210616_android_google_messages_uzenetek_rcs_vegpont_vegpont_titkositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c1a6540-38e4-43f3-bb1e-b0448f7b4967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fd134a9-298d-4f9e-a1de-165f5e33086f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_android_google_messages_uzenetek_rcs_vegpont_vegpont_titkositas","timestamp":"2021. június. 16. 15:03","title":"Androidos? Fontos új funkciót kap az SMS-küldő alkalmazása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc33fc17-8131-45e6-9ac8-d2c4fbb1ad60","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Miközben a járvány ideje alatt szinte mindenki elszenvedett valamilyen veszteséget, a gazdagok tovább gazdagodtak, a hatalmi erők, ha lehet, még cinikusabbak lettek. Az ARC azt szeretné, ha ezt a helyzetet dolgoznák fel a maguk kreatív módján a plakátkészítők. ","shortLead":"Miközben a járvány ideje alatt szinte mindenki elszenvedett valamilyen veszteséget, a gazdagok tovább gazdagodtak...","id":"20210615_Nehez_idokon_vagyunk_tul_es_megsem_valtozott_semmi__mar_lehet_palyazni_az_ARC_kiallitasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc33fc17-8131-45e6-9ac8-d2c4fbb1ad60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1032a38d-635b-4b4b-ad18-e8e3fe5ed21c","keywords":null,"link":"/kultura/20210615_Nehez_idokon_vagyunk_tul_es_megsem_valtozott_semmi__mar_lehet_palyazni_az_ARC_kiallitasra","timestamp":"2021. június. 15. 14:01","title":"Nehéz időkön vagyunk túl, és mégsem változott semmi – már lehet pályázni az ARC kiállításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b9ebc0-58a0-4a6c-b281-58183083eed9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindkét irányban óránként kétszer lehet átkelni a Dunán a Lánchíd mellett az új hajójárattal.","shortLead":"Mindkét irányban óránként kétszer lehet átkelni a Dunán a Lánchíd mellett az új hajójárattal.","id":"20210616_bkk_mahart_duna_lanchid_hajo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86b9ebc0-58a0-4a6c-b281-58183083eed9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a57e4be1-fc03-47c2-aca8-098c74dc3dbe","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_bkk_mahart_duna_lanchid_hajo","timestamp":"2021. június. 16. 10:35","title":"Átkelőhajót indít a BKK és a MAHART a Lánchíd felújítása alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"240141bb-f1b1-4326-a7ad-b4bf37d7939c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A pandémia arra kényszerítette a színházakat, hogy előadásaikat online közvetítsék a nézők felé. Ezzel végre országosan és a határon túlon is elérhetővé váltak a színdarabok: Németországból, Hongkongból és az Egyesült Arab Emírségekből is voltak nézői a SzínházTV-nek.","shortLead":"A pandémia arra kényszerítette a színházakat, hogy előadásaikat online közvetítsék a nézők felé. Ezzel végre országosan...","id":"20210616_Bevalt_az_online_forma_meg_Hongkongbol_is_voltak_nezoi_a_SzinhazTVnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=240141bb-f1b1-4326-a7ad-b4bf37d7939c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8da0005-45b4-4662-abe8-400d98cdb809","keywords":null,"link":"/kultura/20210616_Bevalt_az_online_forma_meg_Hongkongbol_is_voltak_nezoi_a_SzinhazTVnek","timestamp":"2021. június. 16. 15:02","title":"Bevált az online forma, még Hongkongból is voltak nézői a SzínházTV-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]