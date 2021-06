Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d7dcffe8-7a60-4eaa-85ff-acc0c52950cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Új Világ Néppárt miniszterelnök-jelöltje szerint a 2022-es választáson eldől a pártja sorsa.","shortLead":"Az Új Világ Néppárt miniszterelnök-jelöltje szerint a 2022-es választáson eldől a pártja sorsa.","id":"20210618_palinkas_jozsef_uj_vilag_neppart_orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7dcffe8-7a60-4eaa-85ff-acc0c52950cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0638bf34-1556-4d88-8cab-5d049d71fa75","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_palinkas_jozsef_uj_vilag_neppart_orban","timestamp":"2021. június. 18. 09:49","title":"Pálinkás: Sokan azért maradnak Orbán mellett, mert az egzisztenciájuk függ tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60d1360b-86ce-4f63-929f-3fda2e89f3d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A két fél eltérően látja egy tavaly kirótt 50 milliós büntetés sorsát.","shortLead":"A két fél eltérően látja egy tavaly kirótt 50 milliós büntetés sorsát.","id":"20210617_jozsefvaros_buntetes_50_millio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60d1360b-86ce-4f63-929f-3fda2e89f3d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"259b545f-1b54-4cd0-a84d-b9506f05eb51","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210617_jozsefvaros_buntetes_50_millio","timestamp":"2021. június. 17. 18:07","title":"Józsefváros úgy tudja, visszakapja a befizetett büntetését, a Döntőbizottság másképp látja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a9b38ca-f325-411c-b1a4-ecb4e8f1b37e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több száz kiló döglött halat találtak civilek.","shortLead":"Több száz kiló döglött halat találtak civilek.","id":"20210618_halpusztulas_velencei_to","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a9b38ca-f325-411c-b1a4-ecb4e8f1b37e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e72473-84c1-4e45-8771-791c91357ede","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_halpusztulas_velencei_to","timestamp":"2021. június. 18. 13:07","title":"Tömegesen pusztulnak a halak a Velencei-tóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae3f656f-4b95-452e-b60f-e1e7e9c1f210","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A fejlesztés 250 új munkahelyet hoz létre a nyírségi megyeszékhelyen, a kormány 5,85 milliárd forinttal száll be.","shortLead":"A fejlesztés 250 új munkahelyet hoz létre a nyírségi megyeszékhelyen, a kormány 5,85 milliárd forinttal száll be.","id":"20210618_lego_uzem_nyiregyhaza_bovites_fejlesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae3f656f-4b95-452e-b60f-e1e7e9c1f210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0921fefe-3b03-47b6-b0d5-b117fbf280f8","keywords":null,"link":"/kkv/20210618_lego_uzem_nyiregyhaza_bovites_fejlesztes","timestamp":"2021. június. 18. 17:15","title":"A Lego 53 milliárdból fog bővíteni Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68dd88ad-03aa-406c-ac4f-6920d3eb0da5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A négyszeres olimpiai bajnok és Jónás Rita útjai korábban különváltak. Az úszónak és új párjának már gyereke is született. Az úszónak és új párjának már gyereke is...","id":"20210618_Volt_valogatott_sportolo_Darnyi_Tamas_uj_szerelme","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68dd88ad-03aa-406c-ac4f-6920d3eb0da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e1a08a2-2776-41f8-a6f5-f28b79fef115","keywords":null,"link":"/elet/20210618_Volt_valogatott_sportolo_Darnyi_Tamas_uj_szerelme","timestamp":"2021. június. 18. 09:29","title":"Volt válogatott sportoló Darnyi Tamás új szerelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b34726e4-2b1a-454c-a6f4-c202507bb9dd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyik legfontosabb amerikai filmes szaklap elemezte a melegellenes törvény lehetséges hatásait a magyarországi forgatásokra.","shortLead":"Az egyik legfontosabb amerikai filmes szaklap elemezte a melegellenes törvény lehetséges hatásait a magyarországi...","id":"20210618_Akar_170_milliard_forint_filmes_beveteltol_eshet_el_Magyarorszag_a_homofobtorveny_miatt_filmforgatas_magyarorszag_variety","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b34726e4-2b1a-454c-a6f4-c202507bb9dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff53d97d-a1fe-496d-a491-ece06d562c21","keywords":null,"link":"/kultura/20210618_Akar_170_milliard_forint_filmes_beveteltol_eshet_el_Magyarorszag_a_homofobtorveny_miatt_filmforgatas_magyarorszag_variety","timestamp":"2021. június. 18. 12:36","title":"Akár 170 milliárd forint filmes bevételtől eshet el Magyarország a homofóbtörvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3843ecab-cebe-41ae-a932-e26c3358bca3","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Meghosszabbította a negyedik hullámra is felkészülő kormány a járványügyi készültséget, ami alapvetően csak egészségügyi kérdésekre vonatkozik, de nem is ez a lényeg, hiszen hatályban van a veszélyhelyzet is, ami különleges jogrend, széles körű kormányzati hatáskörökkel.","shortLead":"Meghosszabbította a negyedik hullámra is felkészülő kormány a járványügyi készültséget, ami alapvetően csak...","id":"20210617_Jarvanyugy_kulonleges_jogrend_veszelyhelyzet_covid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3843ecab-cebe-41ae-a932-e26c3358bca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ad1c42-def4-4676-abee-34de1e141d46","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_Jarvanyugy_kulonleges_jogrend_veszelyhelyzet_covid","timestamp":"2021. június. 17. 17:10","title":"Miféle készültséget hosszabbított meg most a kormány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7e6525-5729-48ea-acac-e21b604963b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Reuters két forrása szerint az oroszok nem küldték el a vakcina klinikai tesztjeinek eredményeit.","shortLead":"A Reuters két forrása szerint az oroszok nem küldték el a vakcina klinikai tesztjeinek eredményeit.","id":"20210617_szputnyik_v_hianyzo_adatok_csuszo_unios_engedely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f7e6525-5729-48ea-acac-e21b604963b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59664873-af3c-4e18-9b27-76b27640ffab","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_szputnyik_v_hianyzo_adatok_csuszo_unios_engedely","timestamp":"2021. június. 17. 12:34","title":"Szeptemberre csúszhat a Szputnyik V uniós engedélyezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]