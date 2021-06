Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"71cd10e7-3f2b-448b-ae31-2af03a3005b2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2022 októberében kezdődik a 2021-ről elcsúsztatott nép- és lakásszámlálást.","shortLead":"2022 októberében kezdődik a 2021-ről elcsúsztatott nép- és lakásszámlálást.","id":"20210628_nepszamlalasra_2021_koltsegvetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71cd10e7-3f2b-448b-ae31-2af03a3005b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e797fb7-465b-46a8-8f1b-a695eb1e327f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210628_nepszamlalasra_2021_koltsegvetes","timestamp":"2021. június. 28. 07:23","title":"20,5 milliárd forintot költ a kormány a jövő évre tolt népszámlálásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51af6aa8-a6c3-4cc6-869d-45c475873f62","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két nudista férfi megszegte a járványszabályokat Sydneyben.","shortLead":"A két nudista férfi megszegte a járványszabályokat Sydneyben.","id":"20210628_Meztelenul_menekultek_a_szarvas_elol_es_meg_oket_buntettek_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51af6aa8-a6c3-4cc6-869d-45c475873f62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2b72d56-869d-448e-b688-8729531742cf","keywords":null,"link":"/elet/20210628_Meztelenul_menekultek_a_szarvas_elol_es_meg_oket_buntettek_meg","timestamp":"2021. június. 28. 09:56","title":"Meztelenül menekültek a szarvas elől, és még őket büntették meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc2f59b5-8644-4df1-a28f-783a31d200f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy megye kivételével mindenhova kiadták a hőség miatti figyelmeztetést, és ez még csak a kezdet, kedden és szerdán még melegebb lehet.","shortLead":"Négy megye kivételével mindenhova kiadták a hőség miatti figyelmeztetést, és ez még csak a kezdet, kedden és szerdán...","id":"20210628_Visszater_a_hoseg_viharok_is_johetnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc2f59b5-8644-4df1-a28f-783a31d200f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36afee5f-4eeb-4176-9214-0239a19e7758","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_Visszater_a_hoseg_viharok_is_johetnek","timestamp":"2021. június. 28. 05:38","title":"Visszatér a hőség, viharok is jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6f0923-5d4e-4fb1-b7ff-3b38ea9b1e49","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Szijjártó szerint azért kötnek bele Magyarországba, mert sikeres. ","shortLead":"Szijjártó szerint azért kötnek bele Magyarországba, mert sikeres. ","id":"20210627_Szijjarto_szerint_globalis_fake_news_tamadas_zajlik_Magyarorszag_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e6f0923-5d4e-4fb1-b7ff-3b38ea9b1e49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ea17016-b19c-4649-994d-8bc49a123a4c","keywords":null,"link":"/itthon/20210627_Szijjarto_szerint_globalis_fake_news_tamadas_zajlik_Magyarorszag_ellen","timestamp":"2021. június. 27. 11:22","title":"Szijjártó szerint \"globális fake news támadás\" zajlik Magyarország ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee0ebd14-6804-49e9-90ad-90f52facf3f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok haditengerészetének legújabb repülőgép-hordozója is átesett egy teszten, melyhez elsősorban bombákat használtak. Sokat.","shortLead":"Az Egyesült Államok haditengerészetének legújabb repülőgép-hordozója is átesett egy teszten, melyhez elsősorban...","id":"20210627_foldrenges_hadihajo_repulogephordozo_uss_gerald_r_ford_amerikai_haditengereszet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee0ebd14-6804-49e9-90ad-90f52facf3f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b74fbea-9453-4405-aa69-e02f7a3bc9a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210627_foldrenges_hadihajo_repulogephordozo_uss_gerald_r_ford_amerikai_haditengereszet","timestamp":"2021. június. 27. 08:03","title":"Videó: 20 tonna bombával töréstesztelt az amerikai haditengerészet az Atlanti-óceánon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed3ca23a-b0d7-4244-8890-aff1c9e53be3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elmondása szerint összevesztek, és a 6 éves gyerek nem volt hajlandó vele bevásárolni menni.","shortLead":"Elmondása szerint összevesztek, és a 6 éves gyerek nem volt hajlandó vele bevásárolni menni.","id":"20210627_Gyanusitottkent_hallgattak_ki_az_anyat_aki_a_tuzo_napon_kocsiba_zarta_a_lanyat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed3ca23a-b0d7-4244-8890-aff1c9e53be3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92ecbf28-6fbc-430d-adf5-69181d08c843","keywords":null,"link":"/itthon/20210627_Gyanusitottkent_hallgattak_ki_az_anyat_aki_a_tuzo_napon_kocsiba_zarta_a_lanyat","timestamp":"2021. június. 27. 15:23","title":"Gyanúsítottként hallgatták ki az anyát, aki a tűző napon kocsiba zárta a lányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Oxfordi Egyetem kutatói kifejlesztettek egy vérvizsgálaton alapuló módszert, amely előrejelzi új Covid-19 elleni vakcinák hatékonyságát, ezzel megnyílhat a lehetőség az oltóanyagok széles körű klinikai próbáinak lerövidítésére, amelyek elvégzése egyre bonyolultabb feladat.","shortLead":"Az Oxfordi Egyetem kutatói kifejlesztettek egy vérvizsgálaton alapuló módszert, amely előrejelzi új Covid-19 elleni...","id":"20210627_koronavirus_vakcinak_hatekonysagat_elorejelzo_vervizsgalat_oxfordi_egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"608691b4-3f0e-427b-9212-78a09d2a05f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210627_koronavirus_vakcinak_hatekonysagat_elorejelzo_vervizsgalat_oxfordi_egyetem","timestamp":"2021. június. 27. 20:03","title":"Az Oxfordi Egyetem előállt egy vérvizsgálattal, ami megjósolja, mennyire lesz hatásos egy vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4e33495-5bcf-49b9-aa21-17c7b1331619","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor egy alaposan feltuningolt sportautó rászabadul egy sebességkorlátozás nélküli útszakaszra.","shortLead":"Ilyen az, amikor egy alaposan feltuningolt sportautó rászabadul egy sebességkorlátozás nélküli útszakaszra.","id":"20210628_igy_szaguld_egy_625_loeros_audi_tt_rs_a_nemet_autopalyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4e33495-5bcf-49b9-aa21-17c7b1331619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d05b71-74a3-43c5-b2e6-977ecbac4804","keywords":null,"link":"/cegauto/20210628_igy_szaguld_egy_625_loeros_audi_tt_rs_a_nemet_autopalyan","timestamp":"2021. június. 28. 11:21","title":"Így száguld egy 625 lóerős Audi TT RS a német autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]