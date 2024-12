A karácsonyi ajándékokra szánt céges büdzsé karitatív felhasználásának ötlete egyáltalán nem új keletű. Az viszont már újdonságszámba megy, hogy ez a munkavállalók szintjén, a vállalati karácsonyi ajándékhúzásokon is egyre gyakrabban jelenik meg. Ennek a megajándékozottak ugyanúgy örülnek, mint azok a civil kezdeményezések, amelyek a meglepetésre szánt összeget támogatás formájában kapják meg, hiszen sok kicsi sokra megy.

Amikor az ALTEO menedzsmentje három éve azt a döntést hozta, hogy jótékonysági célokra fordítja az üzleti partnereknek szánt karácsonyi reprezentációs keretet, energetikai cég lévén kézenfekvő lehetőség volt az energiaszegénység enyhítésének támogatása. Ennek külön aktualitást adott az akkori energiaárrobbanás, amely az átlagosnál is rosszabb helyzetbe sodorta a leginkább rászorulókat. Azonban nem csupán őket, hanem azokat a civil szervezeteket is, amelyek a társadalom perifériájára sodródott embereknek igyekeznek megkönnyíteni az életét: már az első kiírás során feltűnő volt, hogy ezek a fontos társadalmi szerepet betöltő egyesületek és alapítványok mennyit küszködnek, hogy ki tudják fizetni az irodájuk és a közösségi tereik rezsijét. Ezért a hideg hónapokban még kritikusabbá váló fűtési problémák enyhítésébe ezt a lehetőséget is integráltuk.

A fenntarthatóságra az alapítás óta odafigyelő energetikai cégként az is fontos volt továbbá, hogy az energiahatékonyságot is beillesszük a támogatás keretrendszerébe. Ezzel egyértelműen az volt a szándékunk, hogy az egyszeri segítségnyújtás mellett olyan megoldások felé tereljük a támogatott civil szervezeteket, amelyekkel tartósan, fenntartható módon képesek kordában tartani az energiaszámláikat. Ez egyszerre csapódik le náluk anyagi előnyként és jelenik meg ökológiai lábnyomuk mérséklődésének formájában.

Az energiaszegénység enyhítésének, valamint az energiahatékonyság javításának szempontja ráadásul sokkal nagyobb átfedést mutat, mint azt elsőre gondolnánk. A támogatottak között több olyan civil szervezet is akadt, amely az adományból tűzifát vásárolt az ellátottjainak. Mivel utóbbiak jellemzően mélyszegénységben élő emberek, számukra a másfél-két éve kitermelt, gondosan kiszárított, alacsony nedvességtartalmú tűzifa óriási előrelépés ahhoz képest, hogy papír- vagy műanyaghulladékkal, régi ruhákkal, rongyokkal kellene fűteniük. Ezeknek ugyanúgy az egészségre ártalmas, gyakran rákkeltő anyagokat is tartalmaz a füstje, mint a tűzre vetett, festett vagy lakozott bútorlapoknak, a kimustrált ajtó- és ablakkereteknek.

A kezdeményezés legnagyobb haszna azonban nem is feltétlenül az, hogy egyszeri segítséget tudunk nyújtani a rászorulóknak. Hanem az, hogy gyakorlatilag minden támogatottunkkal létrejön egy tartós és jó kapcsolat. Ennek keretében odafigyelünk a visszajelzéseikre és meghallgatjuk az esetleges további igényeiket is, amelyekből az ALTEO munkatársait is rendre megmozgató aktivitások születnek: adventi ruha-, játék- és adománygyűjtés, jótékonysági sütivásár, de arra is volt példa, hogy a vállalati informatika szűrőjén fennakadó, de mindennapos használatra tökéletesen alkalmas laptopokat juttatunk el az egyik alapítvány ellátottjainak. Vannak olyan támogatott civil szervezetek, ahol munkavállalóink önkéntes munkát végeznek. Az együttműködések keretében szemléletformáló, fenntarthatósági tematikájú önkéntes programot szervezünk a vezetői csapat számára, amely egyszerre erősíti a közösségi szellemet és elősegíti a fenntartható gondolkodásmódot, valamint azt is lehetővé teszi, hogy a támogatotti körön kívüli kezdeményezéseket lássunk el a szükséges információkkal ahhoz, hogy megkönnyítsük számukra a kapcsolatfelvételt az üzleti szférával.

A lényeg a hosszútávúság, az időről időre felelevenített együttműködés, amely ezekből az egyszeri interakciókból szinte észrevétlenül „varázsol” közös, céges szintű szívügy-projekteket. Ennek pedig az a hatása, hogy ezt a fajta karitatív szemléletet a munkavállalók privát életében is markánsabban jelenik meg: otthon is fontossá válik, hogy aktívan, akár pénzbeli támogatással, akár önkéntes munkával, akár ezek tetszőleges kombinációjával álljanak ki egy-egy jó ügy mellett. És fontos az is, hogy azt a példát adják át a gyerekeiknek, hogy a tisztán megfogalmazott célokért küzdő, átlátható működésű civilszervezetek támogatása szerves része a mindennapi életnek.

A szerző az ALTEO fenntarthatósági és EBK igazgatója