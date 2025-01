Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b812b65e-98f9-48b2-90bd-b5afc61a9d33","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 35 éves férfit eltűntként keresték. A Blikk szerint a tragédia előtti napon, vasárnap még a kórház toxikológiáján volt. ","shortLead":"A 35 éves férfit eltűntként keresték. A Blikk szerint a tragédia előtti napon, vasárnap még a kórház toxikológiáján...","id":"20250108_Ferihegyi-repter-leugrott-a-galeriarol-meghalt-egy-ferfi-Peterfy-Sandor-utcai-korhaz-szokes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b812b65e-98f9-48b2-90bd-b5afc61a9d33.jpg","index":0,"item":"8ad18afd-e7f3-4ec5-8ef4-43bfc45d06ab","keywords":null,"link":"/elet/20250108_Ferihegyi-repter-leugrott-a-galeriarol-meghalt-egy-ferfi-Peterfy-Sandor-utcai-korhaz-szokes","timestamp":"2025. január. 08. 08:46","title":"A Péterfy-kórházból tűnhetett el a férfi, aki leugrott a ferihegyi reptér galériájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"541ddec5-4871-434a-8905-39f6db1108e6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 44. Magyar Filmszemlét 13 év szünet után rendezik meg.","shortLead":"A 44. Magyar Filmszemlét 13 év szünet után rendezik meg.","id":"20250107_magyar-filmszemle-rekordszamu-nevezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/541ddec5-4871-434a-8905-39f6db1108e6.jpg","index":0,"item":"4e9d70ef-0ea7-4edb-aa97-62ec3a0eb8cc","keywords":null,"link":"/kultura/20250107_magyar-filmszemle-rekordszamu-nevezes","timestamp":"2025. január. 07. 15:49","title":"Hatvan éve nem neveztek annyi filmet a Filmszemlére, mint az ideire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f3587ab-6833-4aa4-a430-cd9e4ca05013","c_author":"HVG","category":"360","description":"A legfrissebb vizsgálatok arra utalnak, hogy az életmód változásával a költekezés hatásai is módosulnak: míg korábban a készpénz mint fizikai létező odaadása okozott stresszt, most már a digitális fizetést követő értesítő.","shortLead":"A legfrissebb vizsgálatok arra utalnak, hogy az életmód változásával a költekezés hatásai is módosulnak: míg korábban...","id":"20250109_hvg-digitalis-fizetes-keszpenz-pszichologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f3587ab-6833-4aa4-a430-cd9e4ca05013.jpg","index":0,"item":"70dc159a-f68f-446e-bdb9-6a0f14ec762f","keywords":null,"link":"/360/20250109_hvg-digitalis-fizetes-keszpenz-pszichologia","timestamp":"2025. január. 09. 12:15","title":"Fájdalmas, amikor becsippan a kártyás fizetésről értesítő SMS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af60c421-13a1-4f9d-b950-f19a92a8f791","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"Karikatúránk a fantázia szüleménye.","shortLead":"Karikatúránk a fantázia szüleménye.","id":"20250107_Marabu-Feknyuz-Ajurveda-India","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af60c421-13a1-4f9d-b950-f19a92a8f791.jpg","index":0,"item":"70f858e9-624b-4d7f-9373-57bdd89be163","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_Marabu-Feknyuz-Ajurveda-India","timestamp":"2025. január. 07. 14:06","title":"Marabu Féknyúz: Ájurvéda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2966f09-350f-444e-9984-c9340ca1252b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista Bruti is reagált Fábry Sándor szavaira, miután utóbbi kijelentette, hogy a Fidesz-kormánytól már semmit nem vár, főleg nem Kossuth-díjat.","shortLead":"A humorista Bruti is reagált Fábry Sándor szavaira, miután utóbbi kijelentette, hogy a Fidesz-kormánytól már semmit nem...","id":"20250108_Bruti-Fabry-Sandor-Kossuth-dij-Fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2966f09-350f-444e-9984-c9340ca1252b.jpg","index":0,"item":"849a1dd0-e45e-4b20-a7ce-964d9d0063c0","keywords":null,"link":"/elet/20250108_Bruti-Fabry-Sandor-Kossuth-dij-Fidesz","timestamp":"2025. január. 08. 20:08","title":"Bruti: Fábry Sándor mindig is megnevettetett, csak régen vele röhögtem, most meg rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc05632a-3c49-41f1-9397-7c05e99fa1fc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Las Vegas-i CES 2025 technológiai kiállításon mutatta be új háztartási gépeit az LG. Az idei Signature-széria legérdekesebb darabja egy különleges mikrohullámú sütő, ami egyben a konyha szórakoztató-központja is.","shortLead":"A Las Vegas-i CES 2025 technológiai kiállításon mutatta be új háztartási gépeit az LG. Az idei Signature-széria...","id":"20250109_lg-smart-instaview-mikrohullamu-suto-kamerak-kepernyo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc05632a-3c49-41f1-9397-7c05e99fa1fc.jpg","index":0,"item":"dc60d301-53b5-421d-a0ca-ede4ce926bce","keywords":null,"link":"/tudomany/20250109_lg-smart-instaview-mikrohullamu-suto-kamerak-kepernyo","timestamp":"2025. január. 09. 07:02","title":"Ilyen mikró eddig nem létezett: debütált az LG új készüléke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56247057-d625-44ed-8ce0-32d8a25cd598","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendőrök megtalálták a vasárnap esti baleset okozójának a szállodai szobáját, a férfi azonban még nincs meg.","shortLead":"A rendőrök megtalálták a vasárnap esti baleset okozójának a szállodai szobáját, a férfi azonban még nincs meg.","id":"20250107_kommentelok-106-os-kulcs-moldav-amokfuto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56247057-d625-44ed-8ce0-32d8a25cd598.jpg","index":0,"item":"1617d358-0587-484c-b651-1018ca812896","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_kommentelok-106-os-kulcs-moldav-amokfuto","timestamp":"2025. január. 07. 13:50","title":"Kommentelők megfejtették a 106-os kulcs rejtélyét, és nyomra vezették a rendőrséget a moldáv ámokfutó ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22aceded-0a49-49ad-9d94-b9ef0357ab1c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jelek szerint az indonéz kormány nem enged abból a szabályozásból, ami kimondja: az országban árusított telefonokban lévő alkatrészek legalább 40 százalékát helyben kell legyártani.","shortLead":"A jelek szerint az indonéz kormány nem enged abból a szabályozásból, ami kimondja: az országban árusított telefonokban...","id":"20250109_apple-iphone-16-tiltas-indonezia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22aceded-0a49-49ad-9d94-b9ef0357ab1c.jpg","index":0,"item":"f06a3e67-72b4-4ca9-880b-38889e3307d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250109_apple-iphone-16-tiltas-indonezia","timestamp":"2025. január. 09. 13:03","title":"Ultimátumot kapott az Apple: vagy engedelmeskedik, vagy marad az iPhone 16-osok tiltása Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]