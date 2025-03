Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b9ee1332-5022-44cc-b3fe-67b168075588","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A fűthető autósülésektől kezdve a bútorokon át akár a szkafanderekig is lehet majd használni a jövőben azt, a mesterséges intelligenciával kiegészített elektronikus textiliát, amely először egy „okoskabátban” mutatkozott be.","shortLead":"A fűthető autósülésektől kezdve a bútorokon át akár a szkafanderekig is lehet majd használni a jövőben azt...","id":"20250303_okoskabat-hoszabalyozo-mesterseges-intelligencia-e-textil","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9ee1332-5022-44cc-b3fe-67b168075588.jpg","index":0,"item":"08783b71-84fd-4bee-9355-df3652f3a782","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_okoskabat-hoszabalyozo-mesterseges-intelligencia-e-textil","timestamp":"2025. március. 03. 16:03","title":"Már a kabátokba is beteszik a mesterséges intelligenciát, és ennek több értelme lehet, mint elsőre hangzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeffbdb0-9c01-413b-a63b-0cc7040e4eb3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Jelentősebb mennyiségben lesznek olyanok is, amelyek kifejezetten teherautó-töltők. ","shortLead":"Jelentősebb mennyiségben lesznek olyanok is, amelyek kifejezetten teherautó-töltők. ","id":"20250303_eu-tamogatas-elektromos-toltopont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eeffbdb0-9c01-413b-a63b-0cc7040e4eb3.jpg","index":0,"item":"fd664e77-3b5e-487a-9476-fd622ad3fae1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250303_eu-tamogatas-elektromos-toltopont","timestamp":"2025. március. 03. 10:42","title":"Több mint 200 új elektromos töltőpont épül itthon uniós pénzből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286aaad8-a381-4621-9c54-7f158ba2022b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Március 3-án ünnepli a 80. születésnapját az ausztrál George Miller, a legszínesebb életművet magáénak tudó rendező-producer, aki minimálköltségvetésből, az ismeretlen Mel Gibsonnal forgatta le az első Mad Maxet. ","shortLead":"Március 3-án ünnepli a 80. születésnapját az ausztrál George Miller, a legszínesebb életművet magáénak tudó...","id":"20250303_george-miller-80-eves","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/286aaad8-a381-4621-9c54-7f158ba2022b.jpg","index":0,"item":"259648fa-e2ea-4bda-abc3-00950e1bc880","keywords":null,"link":"/kultura/20250303_george-miller-80-eves","timestamp":"2025. március. 03. 09:45","title":"A dühös Mad Max és a cuki Táncoló talpak mögött is az épp 80 éves George Miller áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd8d4377-66ad-4921-826f-477ae0754483","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A volt lengyel államfő által is aláírt levél szerint az Ukrajnának adott 1994-es biztonsági garanciák értelmében Washingtonnak feltételek nélkül kellene támogatnia Kijevet.","shortLead":"A volt lengyel államfő által is aláírt levél szerint az Ukrajnának adott 1994-es biztonsági garanciák értelmében...","id":"20250303_walesa-trump-level-zelenszkij-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd8d4377-66ad-4921-826f-477ae0754483.jpg","index":0,"item":"50f0128c-3907-4bd4-9288-798357802830","keywords":null,"link":"/vilag/20250303_walesa-trump-level-zelenszkij-ukrajna","timestamp":"2025. március. 03. 17:22","title":"Lech Walesa: Sértő, hogy Trump hálát és tisztelet vár az Ukrajnának nyújtott támogatásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c589d59-f4d0-45a7-b54a-1806f3ec7bf9","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Közelebb van a műholdas mobiltelefonálás, mint néhány éve látszott. Kína egészen eltérő technikával körözte le az amerikai Starlink rendszert – igaz, csak a világ egy részén. ","shortLead":"Közelebb van a műholdas mobiltelefonálás, mint néhány éve látszott. Kína egészen eltérő technikával körözte le...","id":"20250303_hvg-muholdas-telefonalas-huawei-starlink-kina-usa-elon-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c589d59-f4d0-45a7-b54a-1806f3ec7bf9.jpg","index":0,"item":"1bad5da5-9bf1-4aac-bb84-43c3c44f1363","keywords":null,"link":"/360/20250303_hvg-muholdas-telefonalas-huawei-starlink-kina-usa-elon-musk","timestamp":"2025. március. 03. 16:30","title":"Kína négy műholddal nyomná le a több ezerrel próbálkozó Musk-rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb5629e8-8d6c-44ba-af60-4d1fa9cb187c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Volodimir Zelenszkij egyelőre nem reagált a történtekre. ","shortLead":"Volodimir Zelenszkij egyelőre nem reagált a történtekre. ","id":"20250304_reagalt-egy-ukran-kepviselo-az-amerikai-katonai-segelyek-felfuggesztesere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb5629e8-8d6c-44ba-af60-4d1fa9cb187c.jpg","index":0,"item":"68112155-cabf-4951-9201-545ada5ff0f3","keywords":null,"link":"/vilag/20250304_reagalt-egy-ukran-kepviselo-az-amerikai-katonai-segelyek-felfuggesztesere","timestamp":"2025. március. 04. 08:18","title":"„Ez szerepelni fog a történelemkönyvekben” – reagált az amerikai katonai segélyek felfüggesztésére egy ukrán képviselő, aki Nobel-békedíjra jelölte Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7499ef6-660a-47e1-9244-4ef60f419348","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi azt vallotta, hogy a hangok azt mondták neki, menjen a városba rendet tenni.","shortLead":"A férfi azt vallotta, hogy a hangok azt mondták neki, menjen a városba rendet tenni.","id":"20250304_kaposvari-korhaz-zartosztaly-apolo-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7499ef6-660a-47e1-9244-4ef60f419348.jpg","index":0,"item":"a1975c69-c90f-4bb8-9d90-1efc71cc9eb3","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_kaposvari-korhaz-zartosztaly-apolo-tamadas","timestamp":"2025. március. 04. 16:59","title":"Kanállal szúrta ki egy beteg az ápoló szemét a kaposvári kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9910ab86-ecb4-416e-b009-002d20fbc9cf","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A nagyobb bankok közül – egyelőre – csak az Erste Bank és a Gránit Bank nem jelentett be inflációs díjemelést az idei évre.","shortLead":"A nagyobb bankok közül – egyelőre – csak az Erste Bank és a Gránit Bank nem jelentett be inflációs díjemelést az idei...","id":"20250303_Az-OTP-nel-atlagosan-havi-81-forinttal-novekednek-a-szamlavezetesi-koltsegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9910ab86-ecb4-416e-b009-002d20fbc9cf.jpg","index":0,"item":"be22b72b-a3c9-46d0-af26-ca2472d0b430","keywords":null,"link":"/kkv/20250303_Az-OTP-nel-atlagosan-havi-81-forinttal-novekednek-a-szamlavezetesi-koltsegek","timestamp":"2025. március. 03. 21:07","title":"Ennyivel növekednek az OTP-nél átlagosan a havi számlavezetési költségek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]