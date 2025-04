Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"bfa93f63-b1a4-4972-a53e-1671ef84ea2b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Orbán Viktor januárban azt ígérte, Donald Trump elnökké választása a magyar emberek zsebére, családok költségvetésére is jó hatással lesz. Ehelyett a háború továbbra sem ért véget, Trump a magyar gazdaságot is sújtó vámháborút indított, aminek indoklásában a magyarországi korrupció is szerepel, de még Rogán Antalt sem sikerült levetetni a szankciós listáról. Megkérdeztük Gulyás Gergely minisztert, akkor mégis milyen előnyökkel jár a Trump-adminisztráció, és kiderült az is, hogy Rogán Antal szerint nem is a feleségéé azok a sok millió forintot érő luxuscikkek, amikkel fotózkodott. De akkor kié? Videón a HVG kormányinfós kérdései, és a válaszok.","shortLead":"Orbán Viktor januárban azt ígérte, Donald Trump elnökké választása a magyar emberek zsebére, családok költségvetésére...","id":"20250410_trump-elonyok-rogan-felesege-taska-kormanyinfo-kerdesek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bfa93f63-b1a4-4972-a53e-1671ef84ea2b.jpg","index":0,"item":"ffcd0d1d-45a1-47f8-9f38-611efdd608aa","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_trump-elonyok-rogan-felesege-taska-kormanyinfo-kerdesek-ebx","timestamp":"2025. április. 10. 13:14","title":"Mit profitáltak Trumpból a magyarok, Rogán Barbara lízingelte a luxustáskát? – a HVG kérdései a kormányinfón ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7376176c-e639-4005-a6f6-dc3e5c8c44e4","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Érdemes alaposan tájékozódni.","shortLead":"Érdemes alaposan tájékozódni.","id":"20250409_tura-turistaut-korlatozas-lezaras-szaj-es-koromfajas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7376176c-e639-4005-a6f6-dc3e5c8c44e4.jpg","index":0,"item":"c0621783-3032-484c-847c-99b3acf29f15","keywords":null,"link":"/zhvg/20250409_tura-turistaut-korlatozas-lezaras-szaj-es-koromfajas","timestamp":"2025. április. 09. 19:16","title":"Rengeteg korlátozásba ütközhetnek a túrázók a száj- és körömfájásjárvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe564b4-971f-4e97-8dd5-3ddc635ce4a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Péter szerint „öles léptekkel haladnak az egymillió szavazat felé”.","shortLead":"Magyar Péter szerint „öles léptekkel haladnak az egymillió szavazat felé”.","id":"20250409_Vasarnapig-meghosszabbitja-a-Nemzet-Hangja-szavazas-hataridejet-a-Tisza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbe564b4-971f-4e97-8dd5-3ddc635ce4a9.jpg","index":0,"item":"b14723a6-c59a-4dfd-ba9c-d1bde6f3e5cf","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_Vasarnapig-meghosszabbitja-a-Nemzet-Hangja-szavazas-hataridejet-a-Tisza","timestamp":"2025. április. 09. 12:34","title":"Vasárnapig meghosszabbítja a Nemzet Hangja szavazás határidejét a Tisza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c67c96d3-31f7-4cda-aa70-1af99016cad5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Mi lehetne a magyar kereskedelemből, ha a kormány nem terhelné agyon különadókkal és árszabályozással?","shortLead":"Mi lehetne a magyar kereskedelemből, ha a kormány nem terhelné agyon különadókkal és árszabályozással?","id":"20250408_termelekenyseg-munka-kereskedelem-boltok-gki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c67c96d3-31f7-4cda-aa70-1af99016cad5.jpg","index":0,"item":"98bdca11-d386-4885-babd-d10e083004c6","keywords":null,"link":"/kkv/20250408_termelekenyseg-munka-kereskedelem-boltok-gki","timestamp":"2025. április. 08. 14:51","title":"Van egy ágazat, amelynek hatszor akkorát nőtt a termelékenysége, mint a gyáraké, a kormány mégis bünteti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9ca75e3-0cfb-40b6-ab7b-735db9cb4dd0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az eladó sem kispályás.","shortLead":"Az eladó sem kispályás.","id":"20250410_Speder-Zoltan-Gavalda-Befektetesi-Zrt-Valparaiso-Tanacsado-Zrt-Gero-Andras-Gestor-Befektetesi-Zrt-Indotek-csoportot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9ca75e3-0cfb-40b6-ab7b-735db9cb4dd0.jpg","index":0,"item":"34ea7c91-3bf7-4286-b6b3-8e0705024fa0","keywords":null,"link":"/360/20250410_Speder-Zoltan-Gavalda-Befektetesi-Zrt-Valparaiso-Tanacsado-Zrt-Gero-Andras-Gestor-Befektetesi-Zrt-Indotek-csoportot","timestamp":"2025. április. 10. 12:15","title":"Nem kis céget vett Spéder Zoltán, akit 2016-ban ejtett Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a818dbc8-41a0-4109-bfab-f2dbbe9f9978","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A műfenyők és díszek 87 százaléka Kínából érkezik, most azonban elmaradtak a megrendelések a bizonytalan helyzet miatt.","shortLead":"A műfenyők és díszek 87 százaléka Kínából érkezik, most azonban elmaradtak a megrendelések a bizonytalan helyzet miatt.","id":"20250409_usa-kina-karacsonyfadisz-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a818dbc8-41a0-4109-bfab-f2dbbe9f9978.jpg","index":0,"item":"5b8edc19-9410-45d2-ace1-2c030576067a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_usa-kina-karacsonyfadisz-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 09. 14:53","title":"Donald Trump, a Grincs: bajban lehetnek a vámok miatt az amerikaiak, ha karácsonyi díszeket akarnak vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943f7434-f6d0-441a-9695-815559a8c807","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"A gyülekezési jog korlátozása miatt szervezett tiltakozásokkal sikerült nyilvánossághoz jutniuk a Tisza hatalmasra nőtt árnyékában már alig-alig látszó kisebb pártoknak – és ez most még jól is jön az ellenzék megosztásában érdekelt Fidesznek.","shortLead":"A gyülekezési jog korlátozása miatt szervezett tiltakozásokkal sikerült nyilvánossághoz jutniuk a Tisza hatalmasra nőtt...","id":"20250409_hvg-valasztasi-rendszer-nepszeruseg-Tisza-Magyar-Fidesz-Orban-kispartok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/943f7434-f6d0-441a-9695-815559a8c807.jpg","index":0,"item":"7170b7f7-f495-4938-89d6-a6d470789075","keywords":null,"link":"/360/20250409_hvg-valasztasi-rendszer-nepszeruseg-Tisza-Magyar-Fidesz-Orban-kispartok","timestamp":"2025. április. 09. 06:30","title":"A bejutási küszöb leszállítása nem segítene Orbánnak, ha győz a Tisza, kétharmada is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"195714ee-da6f-4868-92b4-5992afb1c229","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Erőszakos incidensre készülhetett Bohár Dániel a Tisza Párt balatonfüredi eseményén, de végül minden bizonnyal csalódnia kellett. Bohár sértetlenül távozott, a történtekről pedig maga is videót tett közzé – a jelenetek inkább róla, mintsem az őt körülvevő tömegről állítanak ki bizonyítványt.","shortLead":"Erőszakos incidensre készülhetett Bohár Dániel a Tisza Párt balatonfüredi eseményén, de végül minden bizonnyal...","id":"20250408_Bohar-Daniel-hiaba-provokalt-nem-sikerult-eroszakot-szitania-a-Tisza-rendezvenyen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/195714ee-da6f-4868-92b4-5992afb1c229.jpg","index":0,"item":"626bd1de-38a5-47bf-95dd-5222564141db","keywords":null,"link":"/itthon/20250408_Bohar-Daniel-hiaba-provokalt-nem-sikerult-eroszakot-szitania-a-Tisza-rendezvenyen","timestamp":"2025. április. 08. 19:52","title":"Magyarország két valósága: Bohár Dániel elment a Tisza-rendezvényére, szerinte belekötöttek, a felvételek szerint viszont ilyen nem történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]