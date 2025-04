Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b546622c-6bed-4ecd-923e-b64bec2a4669","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Felújított, erkélye is van, nem is kicsi, na meg a budai oldalon van.","shortLead":"Felújított, erkélye is van, nem is kicsi, na meg a budai oldalon van.","id":"20250415_szazmillio-forint-budapest-panel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b546622c-6bed-4ecd-923e-b64bec2a4669.jpg","index":0,"item":"ca8d2bf3-c55c-486e-a153-7daefd1ec435","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250415_szazmillio-forint-budapest-panel","timestamp":"2025. április. 15. 18:44","title":"Csaknem százmillióért adtak el egy budapesti panellakást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c21b1063-e922-4430-821c-d9280a71f969","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új funkció érkezik az androidos telefonok alapértelmezett SMS-kezelőjébe. Segít gyorsan leiratkozni a mostanában megsokasodó kéretlen reklámüzenetekről.","shortLead":"Új funkció érkezik az androidos telefonok alapértelmezett SMS-kezelőjébe. Segít gyorsan leiratkozni a mostanában...","id":"20250414_google-uzenetek-automatizalt-sms-leiratkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c21b1063-e922-4430-821c-d9280a71f969.jpg","index":0,"item":"329acb4a-ee74-402c-b0aa-98344456575d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250414_google-uzenetek-automatizalt-sms-leiratkozas","timestamp":"2025. április. 14. 08:03","title":"Ha Androidja van, olyat kap, amit imádni fog: két mozdulattal szabadulhat meg az idegesítő üzenetektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52dd23ab-c26d-428c-bf26-617962c26996","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azt kéri, aki vásárolt az érintett kanalakból, lapátból, ne használja.","shortLead":"A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azt kéri, aki vásárolt az érintett kanalakból, lapátból, ne...","id":"20250414_rakkelto-anyag-konyhai-eszkozok-fogyasztovedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52dd23ab-c26d-428c-bf26-617962c26996.jpg","index":0,"item":"6855a700-4b21-4024-85db-89154a744b56","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250414_rakkelto-anyag-konyhai-eszkozok-fogyasztovedelem","timestamp":"2025. április. 14. 16:02","title":"Rákkeltő anyagot tartalmazó konyhai eszközöket hívott vissza a fogyasztóvédelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a3b223-1229-4dae-b82e-afae3f4349c7","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Úgy látszik, ott nem bánják, ha külföldi pénz érkezik egy alkotmányos testülethez.","shortLead":"Úgy látszik, ott nem bánják, ha külföldi pénz érkezik egy alkotmányos testülethez.","id":"20250415_Magyar-allami-tamogatas-a-szerbiai-magyar-onkormanyzatnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13a3b223-1229-4dae-b82e-afae3f4349c7.jpg","index":0,"item":"b05aac1e-15b8-4f8a-946f-94d22a14b98d","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_Magyar-allami-tamogatas-a-szerbiai-magyar-onkormanyzatnak","timestamp":"2025. április. 15. 07:04","title":"Magyar állami támogatás a szerbiai magyar önkormányzatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bcd6c45-0069-4a9a-8a9b-13d30b654b7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egykori közlekedési államtitkár szerint Lázár János törvénymódosítása a vidéki Magyarországot sújtja majd a leginkább.","shortLead":"Az egykori közlekedési államtitkár szerint Lázár János törvénymódosítása a vidéki Magyarországot sújtja majd...","id":"20250414_vitezi-david-lazar-janos-kozlekedesi-torveny-modositas-jaratritkitas-vonalbezaras-sztrajkjog","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bcd6c45-0069-4a9a-8a9b-13d30b654b7d.jpg","index":0,"item":"303b96e8-808b-455a-80a3-65b9c6bdedff","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_vitezi-david-lazar-janos-kozlekedesi-torveny-modositas-jaratritkitas-vonalbezaras-sztrajkjog","timestamp":"2025. április. 14. 21:32","title":"Vitézy: A közlekedési törvény módosítása fekete nap a közlekedéspolitikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"715d54cf-9cff-408e-98cd-657ab71272ef","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nagy István agrárminiszter szombaton már bejelentette, hogy megszűnt a vészhelyzet.","shortLead":"Nagy István agrárminiszter szombaton már bejelentette, hogy megszűnt a vészhelyzet.","id":"20250414_nebih-szaj-koromfajas-fertozott-telepek-felszamolasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/715d54cf-9cff-408e-98cd-657ab71272ef.jpg","index":0,"item":"0b9fe8e2-e41e-49a3-905c-2636b3984c6a","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_nebih-szaj-koromfajas-fertozott-telepek-felszamolasa","timestamp":"2025. április. 14. 21:16","title":"Nébih: befejeződött a ragadós száj- és körömfájással fertőzött telepek felszámolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225be881-8f62-4542-b01a-14faff6f873a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes politikus szerint azért lepték el ázsiai lájkok a tiszásokat támadó Facebook-bejegyzését, hogy a „liberális propagandasajtó” megírhassa.","shortLead":"A fideszes politikus szerint azért lepték el ázsiai lájkok a tiszásokat támadó Facebook-bejegyzését, hogy a „liberális...","id":"20250414_kocsis-mate-azsiai-lajkok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/225be881-8f62-4542-b01a-14faff6f873a.jpg","index":0,"item":"3a8d3d98-aaa9-4b61-8f5f-fda0afce30c7","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_kocsis-mate-azsiai-lajkok","timestamp":"2025. április. 14. 11:11","title":"Kocsis Máté szerint le akarják járatni pénzért vett ázsiai lájkokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a36ace-d17f-476a-82e7-690b1bfc3083","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1,1 millióan adtak választ Magyar Péter népszavazási kezdeményezésére, a kérdések közül csak egy bizonyult igazán megosztónak. De számít-e a szakpolitika és a morál, vagy csak a kormányváltás a fontos? Lesz-e többkulcsos adó, ha kormányra kerül a Tisza? És melyik kérdés eredménye lepte meg leginkább Magyar Pétert? Erre voltunk kíváncsiak a vasárnapi rendezvényen.","shortLead":"1,1 millióan adtak választ Magyar Péter népszavazási kezdeményezésére, a kérdések közül csak egy bizonyult igazán...","id":"20250414_Magyar-Peter-Nemzet-Hangja-nepszavazas-eredmenyvaro-Tisza-Part-video-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35a36ace-d17f-476a-82e7-690b1bfc3083.jpg","index":0,"item":"4941290d-a13e-47ab-9478-2e50d90eae3b","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_Magyar-Peter-Nemzet-Hangja-nepszavazas-eredmenyvaro-Tisza-Part-video-ebx","timestamp":"2025. április. 14. 10:30","title":"Nem is a kérdés a fontos, hanem hogy bukjon ez a rendszer – videóriport a Tisza eredményvárójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]