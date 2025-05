Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b19d265a-7da1-4f25-a0c8-0f313c8b0306","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Őrsi Gergely kerületi polgármester válaszul náci feliratok lefestésére invitálta a politikust. ","shortLead":"Őrsi Gergely kerületi polgármester válaszul náci feliratok lefestésére invitálta a politikust. ","id":"20250527_szivarvany-pad-atfestett-lmbtq-mi-hazank-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b19d265a-7da1-4f25-a0c8-0f313c8b0306.jpg","index":0,"item":"9ec4253c-b8aa-4e92-91ed-4ad338a9f5fd","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_szivarvany-pad-atfestett-lmbtq-mi-hazank-budapest","timestamp":"2025. május. 27. 19:00","title":"Barnára festett egy színes padot a II. kerületben a Mi Hazánk képviselője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b91a62a0-31fb-4d0c-940f-90a1c730a046","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Felmentik Farkas Sándort, utódjának kilétéről egyelőre nincsen információ. ","shortLead":"Felmentik Farkas Sándort, utódjának kilétéről egyelőre nincsen információ. ","id":"20250527_Veteran-politikus-tavozik-a-kormanybol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b91a62a0-31fb-4d0c-940f-90a1c730a046.jpg","index":0,"item":"7ccfdea9-bb1a-40e8-b86f-bacec199be58","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_Veteran-politikus-tavozik-a-kormanybol","timestamp":"2025. május. 27. 06:54","title":"Veterán politikus távozik a kormányból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a146892a-de6f-484b-9d73-961f2673ba2e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"10 billió, azaz 10 ezer milliárd forint összértékű beruházás valósulhat meg a 150 gyár program támogatásával Fónagy János szerint, de nem tudni, mennyi idő alatt, és úgy tűnik, ebbe minden beruházásösztönző program beletartozik.","shortLead":"10 billió, azaz 10 ezer milliárd forint összértékű beruházás valósulhat meg a 150 gyár program támogatásával Fónagy...","id":"20250527_Az-allamtitkar-bemondott-egy-szamot-a-kormany-gyarprogramjara-10-billio-forint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a146892a-de6f-484b-9d73-961f2673ba2e.jpg","index":0,"item":"f6b3b317-b543-466d-b0c1-784b483de43b","keywords":null,"link":"/kkv/20250527_Az-allamtitkar-bemondott-egy-szamot-a-kormany-gyarprogramjara-10-billio-forint","timestamp":"2025. május. 27. 11:02","title":"10 billió forint – mondott egy nagyot az államtitkár a kormány gyárprogramjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62f35783-367b-4065-89d5-98188ccde97c","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Robbie Keane homlokát három öltéssel kellett összevarrni.","shortLead":"Robbie Keane homlokát három öltéssel kellett összevarrni.","id":"20250526_labdarugas-ferencvaros-bajnoki-cim-robbie-keane-unneples","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62f35783-367b-4065-89d5-98188ccde97c.jpg","index":0,"item":"def9d493-d669-40d8-97bb-f7b2b82aabda","keywords":null,"link":"/sport/20250526_labdarugas-ferencvaros-bajnoki-cim-robbie-keane-unneples","timestamp":"2025. május. 26. 18:45","title":"Olyan hevesen ünnepelte a bajnoki címet a Fradi edzője, hogy fejbe verte magát a serleggel – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"020559f5-33ab-442d-9e68-6c949a0a0e2f","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az előző jegybankelnök véletlenül pont a feleségének a településén vásárolta meg erre a célra a MÁV-üdülőt 2015-ben. Az építkezés során még a Balatont is bevezették a telekre.","shortLead":"Az előző jegybankelnök véletlenül pont a feleségének a településén vásárolta meg erre a célra a MÁV-üdülőt 2015-ben...","id":"20250528_MNB-Matolcsy-Varga-Balatonakarattya_oktatasi-kozpont-bezaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/020559f5-33ab-442d-9e68-6c949a0a0e2f.jpg","index":0,"item":"fccc417f-e4ca-4787-8c1b-11fdce875761","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250528_MNB-Matolcsy-Varga-Balatonakarattya_oktatasi-kozpont-bezaras","timestamp":"2025. május. 28. 09:38","title":"Matolcsy megvette, Varga beszántja: az MNB eladja a túlárazott balatonakarattyai konferenciaközpontját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7455141-1c22-4183-8bc6-1eb3fc409677","c_author":"Fetter Dóra","category":"itthon","description":"Celebek és politikusok kedvelt „játéka” a hazugságvizsgálat, amely eredetileg nem szórakoztatásra készült, sőt a Nemzeti Védelmi Szolgálat most már évente közel ezer büntetőeljárásban alkalmazza a poligráfot, és a tesztek eredményét a bíróságon is figyelembe veszik mint bizonyíték.","shortLead":"Celebek és politikusok kedvelt „játéka” a hazugságvizsgálat, amely eredetileg nem szórakoztatásra készült, sőt...","id":"20250526_NVSZ-hazugsagvizsgalo-poligraf-nemzeti-vedelmi-szolgalat-bunugyek-konferencia-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7455141-1c22-4183-8bc6-1eb3fc409677.jpg","index":0,"item":"fc5b9658-fea1-45c2-a203-534ea33fdfc7","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_NVSZ-hazugsagvizsgalo-poligraf-nemzeti-vedelmi-szolgalat-bunugyek-konferencia-ebx","timestamp":"2025. május. 26. 18:56","title":"A teszt, amin a színészek és a bűnözők is elhasalnak – át lehet-e verni a hazugságvizsgálót?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22ea9623-2752-48a2-abb8-0081fd49e44a","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Nicolo Zaniolo tagadja, hogy a konfliktus verekedésig fajult volna, az AS Roma szerint viszont ificsapatuk két játékosa is megsérült, miután Zaniolo rájuk támadt az öltözőben.","shortLead":"Nicolo Zaniolo tagadja, hogy a konfliktus verekedésig fajult volna, az AS Roma szerint viszont ificsapatuk két játékosa...","id":"20250528_nicola-zaniolo-fiorentina-roma-utanpotlas-meccs-oltozo-balhe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22ea9623-2752-48a2-abb8-0081fd49e44a.jpg","index":0,"item":"3ab0a671-24b6-46bd-a153-40b6ccdf1ad0","keywords":null,"link":"/sport/20250528_nicola-zaniolo-fiorentina-roma-utanpotlas-meccs-oltozo-balhe","timestamp":"2025. május. 28. 09:39","title":"Jelenlegi és volt csapata ifimeccse után az öltözőben balhézott az olasz válogatott sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6cc842a-2793-4e93-ae36-aa73c6bc1de7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az üvegpalotát még Carlos Ghosn vezetése alatt adták át. ","shortLead":"Az üvegpalotát még Carlos Ghosn vezetése alatt adták át. ","id":"20250527_Nissan-eladnak-a-kozpontjukat-HQ","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6cc842a-2793-4e93-ae36-aa73c6bc1de7.jpg","index":0,"item":"a35b77a8-0cf9-4a97-a3db-1b093617067d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250527_Nissan-eladnak-a-kozpontjukat-HQ","timestamp":"2025. május. 27. 07:27","title":"Drasztikus lépésre szánhatja el magát a Nissan, eladnák a központjukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]