[{"available":true,"c_guid":"7b371084-d778-425a-b4fe-ca67dc1b5de1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Stabilabb a forint, nagy a választék, érdemes kifelé kacsintgatni. ","shortLead":"Stabilabb a forint, nagy a választék, érdemes kifelé kacsintgatni. ","id":"20250604_magyar-vevok-ismet-kulfoldon-keresnek-autokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b371084-d778-425a-b4fe-ca67dc1b5de1.jpg","index":0,"item":"be8db10d-36c4-4f07-97a3-d5cb6584934a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250604_magyar-vevok-ismet-kulfoldon-keresnek-autokat","timestamp":"2025. június. 04. 09:45","title":"Visszatért a régi recept: megint külföldön keresgélnek sokan használt autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3f2ea44-f74f-4949-8e6d-4642dca894cc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem tud lépést tartani a kereslettel egy helyi pékség Törökországban, miután egy ötezeréves recept alapján készítenek kenyeret. Az egykori összetevők rokonfajtáit használják, és az már csak kellemes ráadás, hogy fölöttébb szárazságtűrő növényekről van szó.","shortLead":"Nem tud lépést tartani a kereslettel egy helyi pékség Törökországban, miután egy ötezeréves recept alapján készítenek...","id":"20250604_regeszeti-lelet-5000-eves-kenyer-recept-kolluoba-hoyuk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3f2ea44-f74f-4949-8e6d-4642dca894cc.jpg","index":0,"item":"a2bc8390-8fe6-43c5-b7ee-3348c5b12722","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_regeszeti-lelet-5000-eves-kenyer-recept-kolluoba-hoyuk","timestamp":"2025. június. 04. 08:03","title":"Elővettek egy 5000 éves kenyérreceptet, és az emberek nem tudnak betelni vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e3b1d3b-3acb-40c4-83d7-ad0bb1d19383","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem tudósai olyan mesterséges intelligenciát fejlesztettek, amely egymillió anyagmintát nézett át, hogy megtalálja a cement legjobb alternatíváját. Összesen 19 ilyen jött szóba.","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem tudósai olyan mesterséges intelligenciát fejlesztettek, amely egymillió anyagmintát...","id":"20250604_cement-mesterseges-intelligencia-epitoipar-szen-dioxid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e3b1d3b-3acb-40c4-83d7-ad0bb1d19383.jpg","index":0,"item":"65cb9271-844b-4edd-bc07-bf1df37d106c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_cement-mesterseges-intelligencia-epitoipar-szen-dioxid","timestamp":"2025. június. 04. 15:03","title":"Lenullázhatja a cementet a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83edeb7b-824a-4cf1-8c4a-bda6d0be1bf9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Gyorsan elkapták. ","shortLead":"Gyorsan elkapták. ","id":"20250605_Tiz-kocsit-karcolt-vegig-egy-no-Veszpremben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/83edeb7b-824a-4cf1-8c4a-bda6d0be1bf9.jpg","index":0,"item":"01448091-bf17-4dc5-9941-42511f0e0187","keywords":null,"link":"/cegauto/20250605_Tiz-kocsit-karcolt-vegig-egy-no-Veszpremben","timestamp":"2025. június. 05. 07:45","title":"Tíz kocsit karcolt végig egy nő Veszprémben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edd87b9b-b75d-422b-b701-ac5b90db3891","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nézze meg, hogyan magyarázta Latorcai Csaba államtitkár Lengyel Tibornak, a HVG újságírójának, miért nem merült fel, hogy elengedje a kormány azt az 57 milliárd forintot a fővárosnak, amit a költségvetésbe be kellene fizetnie. Gulyás Gergely szerint az „átláthatósági” törvény megszavazásának elhalasztásával a civil szervezetek meg fogják kapni az 1 százalékos felajánlásokat, és arról is beszélt a miniszter, honnan veszik, hogy Ukrajna és Oroszország is újságírókat fizet Magyarországon.","shortLead":"Nézze meg, hogyan magyarázta Latorcai Csaba államtitkár Lengyel Tibornak, a HVG újságírójának, miért nem merült fel...","id":"20250604_gulyas-gergely-kormanyinfo-szolidaritasi-hozzajarulas-atlathatosagi-torveny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/edd87b9b-b75d-422b-b701-ac5b90db3891.jpg","index":0,"item":"59b01cc2-1134-4164-ad91-43344050280d","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_gulyas-gergely-kormanyinfo-szolidaritasi-hozzajarulas-atlathatosagi-torveny-ebx","timestamp":"2025. június. 04. 19:56","title":"Azt mondani, hogy a főváros nettó befizető lett, valótlan – Gulyás Gergely válaszolt a kormányinfón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9822c161-5d64-49e3-80f2-85d7ffb1785b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A város egyik kikötőjében több, második világháborús amerikai bombát találtak.","shortLead":"A város egyik kikötőjében több, második világháborús amerikai bombát találtak.","id":"20250604_koln-bomba-masodik-vilaghaboru-kiurites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9822c161-5d64-49e3-80f2-85d7ffb1785b.jpg","index":0,"item":"5ffcd9b1-745b-43f3-820e-8c93d61162c7","keywords":null,"link":"/vilag/20250604_koln-bomba-masodik-vilaghaboru-kiurites","timestamp":"2025. június. 04. 13:10","title":"Húszezer embert kellett evakuálni a kölni városközpontból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f66d58-246d-4830-bc72-3672e5143a92","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai Zero Square Robotics speciális robotja, a H1 a szűk szállodai terekben is képes könnyen mozogni, és olyan feladatokat végez el, ami eddig az ember munkája volt. ","shortLead":"A kínai Zero Square Robotics speciális robotja, a H1 a szűk szállodai terekben is képes könnyen mozogni, és olyan...","id":"20250603_humanoid-robot-zero-square-robotics-zerith-h1-szalloda-takaritas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38f66d58-246d-4830-bc72-3672e5143a92.jpg","index":0,"item":"2bb645a7-8a7c-4c64-bf4b-6976dd07f249","keywords":null,"link":"/tudomany/20250603_humanoid-robot-zero-square-robotics-zerith-h1-szalloda-takaritas","timestamp":"2025. június. 03. 18:03","title":"Porszívózik, WC-t takarít, pakol: itt új kínai robot, ami elveheti az ember munkáját – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc7564d-d811-423b-9192-7cbf492ac68d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az osztálytársak kedd reggel iskolába indultak, de nem érkeztek meg oda.","shortLead":"Az osztálytársak kedd reggel iskolába indultak, de nem érkeztek meg oda.","id":"20250603_rendorseg-eger-eltunes-kereses","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc7564d-d811-423b-9192-7cbf492ac68d.jpg","index":0,"item":"8b334b2c-06a8-4912-9e22-b6a2d93e2f07","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_rendorseg-eger-eltunes-kereses","timestamp":"2025. június. 03. 20:16","title":"Eltűnt két tizenéves fiú Egerben, a vasútállomáson látták őket utoljára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]