A szexről beszélgetett francia fiatalok egy csoportjával a pápa - írja a Crux. A katolikus híroldal szerint az egyházfő arról beszélt, hogy a szex nem tabu, hanem isten egyik ajándéka, ezért ennek megfelelően kell kezelni. Ferenc pápát természetesen más témában is lehetett kérdezni, de a beszélgetés egy jelentős része erről szólt.

A pápa hangsúlyozta, hogy a szex – ha a két ember közötti szerelem beteljesedését szolgálja – elvezeti a résztvevőket az örök életbe, ilyenkor ugyanis többféleképpen is képesek vagyunk átadni a másik iránt érzett szeretetünket.

Isten a saját képmására teremtette a férfit és a nőt is, akik a házasságban egy test és egy lélek lesznek. Ez is a szexualitáson keresztül következhet be