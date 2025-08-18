Az Oktatási Hivatal szerint zökkenőmentesen mennek a dolgok, miközben több mint százan mondtak fel az elmúlt fél évben
A hivatal szerint a felmondások oka a nyugdíjazás és a lakóhelyváltás és nem a megalázóan alacsony fizetés, a régi dolgozók helyére pedig jönnek újak.
HVG
„Az Oktatási Hivatal (OH) zökkenőmentesen látja el a hatáskörébe rendelt feladatait” – reagált a hivatal az ATV megkeresésére, miután megírtuk, hogy az elmúlt fél évben 124-en távoztak az egyébként 1200 embert foglalkoztató OH-ból a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) szerint.
A távozás indoka a HVG-nek nyilatkozó források szerint többek között a megalázóan alacsony fizetés, és sokan azért is hagyják ott a fontos háttérfeladatokat ellátó intézményt, mert anyagilag már vonzóbb számukra a tanári pálya.
Az OH is felsorolt néhány távozási okot reakciójában, többek között a nyugdíjazást, a lakóhelyváltást, családi helyzet változását és közlésük szerint a kilépő munkatársak helyére folyamatosan vesznek fel új embereket. „A Hivatalban dolgozók alaplétszáma 2025. január 1-jén 1006 fő volt, 2025.augusztus 13-án 990 fő” – írják.
A bérezésről annyit közöltek, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján történik.
