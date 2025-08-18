Alulétrás újságírók lepték el a Fehér Ház környékét

Donald Trump hétfőn Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és több európai vezetővel találkozik Washingtonban, miután múlt héten Alaszkában tárgyalt Vlagyimir Putyinnal.

A Fehér Ház nyugati szárnya előtti részt a kerítésen kívül stábok, újságírók, fotósok lepték el, ami meglepő: vittek magukkal létrát. Mivel mind nem lehetnek bent akkor, amikor megérkeznek a nyugati vezetők, vagy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, így kívülről próbálnak felvételt készíteni. Ehhez azonban a kerítés fölé kell emelkedniük, ezért kell a létra.

Újságírók állnak létrákkal a Fehér Ház előtt AFP/Alex WROBLEWSKI

A BBC szerint egyébként a jobb helyekért már egy órával az első politikusok érkezése előtt elindult a lökdösődés. Némiképp problémát okoz a tévéstáboknak, hogy a Fehér Ház előtti részen elkezdtek füvet nyírni, ami behallatszik a bejelentkezésekbe.

A tárgyalások időbeosztásáról itt tud olvasni: