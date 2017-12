[{"available":true,"c_guid":"fb7880de-ac9b-4496-b526-625a6faa7d6a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Reuters forrásai szerint a tengeren töltöttek át kőolajat vagy olajtermékeket orosz tankerekből észak-koreaiakba. Lehet, hogy minderről az orosz állam nem is tudott.","shortLead":"A Reuters forrásai szerint a tengeren töltöttek át kőolajat vagy olajtermékeket orosz tankerekből észak-koreaiakba...","id":"20171230_reuters_az_oroszok_besegitenek_a_megbuntetett_eszak_koreanak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb7880de-ac9b-4496-b526-625a6faa7d6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3d6c54e-a5ca-4b6a-90a0-97dd91e33068","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171230_reuters_az_oroszok_besegitenek_a_megbuntetett_eszak_koreanak","timestamp":"2017. december. 30. 09:13","title":"Reuters: oroszok segíthették ki olajjal a megbüntetett Észak-Koreát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41575651-5bd0-495a-a1ee-009f6a73daee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elővigyázatosságból hívták vissza a Böklunder márkanevű terméket, amelynek vételárát visszafizetik a vásárlóknak.","shortLead":"Elővigyázatosságból hívták vissza a Böklunder márkanevű terméket, amelynek vételárát visszafizetik a vásárlóknak.","id":"20171231_bakteriumszennyezes_veszelye_miatt_hiv_vissza_csirkemellfilet_az_aldi","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41575651-5bd0-495a-a1ee-009f6a73daee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"638a16c6-f9dc-43a5-97d4-016dae8b5521","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171231_bakteriumszennyezes_veszelye_miatt_hiv_vissza_csirkemellfilet_az_aldi","timestamp":"2017. december. 31. 17:59","title":"Baktériumszennyezés veszélye miatt hívott vissza csirkemellfilét az Aldi – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"714353cd-14c1-4b7f-8ad1-5f00c03d8bd2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Annyi sok formális elnöki köszöntő után most végre egy igazán szívhez szóló beszéd hangzik majd el az újév első perceiben, amelyben az apró élőlényekre is gondolnak. Sőt, nem kell búslakodnia annak sem, aki le szeretne feküdni éjfél előtt. Már most meghallgathatóak ugyanis a köztársasági elnök gondolatai. Igaz, hogy van CEU-ügy és migráció, de eközben elfeledkezett az ország például a házsártos szúnyogkancavirágokról, és csendben pusztulásnak indul a hegyhátai tujaróka-populáció is. Hála azonban az elnöknek, 2018-ban kellő figyelem irányulhat majd ezekre a létformákra is.","shortLead":"Annyi sok formális elnöki köszöntő után most végre egy igazán szívhez szóló beszéd hangzik majd el az újév első...","id":"20171231_baj_van_a_duplazsakos_eldoradobogarakkal_ader_helyett_bodocs_beszel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=714353cd-14c1-4b7f-8ad1-5f00c03d8bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7beeddb8-50f0-4d69-a258-ddbcaeedad51","keywords":null,"link":"/kultura/20171231_baj_van_a_duplazsakos_eldoradobogarakkal_ader_helyett_bodocs_beszel","timestamp":"2017. december. 31. 15:20","title":"Baj van a duplazsákos eldorádóbogarakkal, Áder helyett Bődöcs beszél ezért – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3da3becd-21f0-4a92-95fa-dc8803242b32","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Önbizalommal teli tweeteket küldözgetett floridai birtokáról az amerikai elnök.","shortLead":"Önbizalommal teli tweeteket küldözgetett floridai birtokáról az amerikai elnök.","id":"20171231_trump_megunnepelte_magat_a_twitteren","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3da3becd-21f0-4a92-95fa-dc8803242b32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6c8e528-6d60-4899-93e0-8e6f03f79216","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171231_trump_megunnepelte_magat_a_twitteren","timestamp":"2017. december. 31. 19:35","title":"Trump megünnepelte magát a Twitteren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97db12e7-c8f5-4012-80d2-b49f2e9cf0aa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak elég arany és Alcantara kell hozzá. A milánói Romeo Ferraris cég varázsolt egy 500-as Abarth-ból extrém autót.","shortLead":"Csak elég arany és Alcantara kell hozzá. A milánói Romeo Ferraris cég varázsolt egy 500-as Abarth-ból extrém autót.","id":"20171230_Fiat_Abarth_500","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97db12e7-c8f5-4012-80d2-b49f2e9cf0aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81e47cbd-08a0-4b53-be33-26488821145f","keywords":null,"link":"/cegauto/20171230_Fiat_Abarth_500","timestamp":"2017. december. 30. 11:41","title":"Fotók: Egy apró Fiat 500-as is lehet az arab sejkek büszkesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b860a68d-6463-4559-8354-5899c07b56b3","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Dühöngő elefántként csörtetett a politikai porcelánboltban az első évében Donald Trump, akihez mérhető népszerűtlenséggel amerikai elnök még nem kezdte hivatali idejét. ","shortLead":"Dühöngő elefántként csörtetett a politikai porcelánboltban az első évében Donald Trump, akihez mérhető...","id":"201751__trump_elso_eve__kormanyzas_twitteren__kaosz__ki_merre_lat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b860a68d-6463-4559-8354-5899c07b56b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f04ff9-bd8d-4409-895f-7330b3cc21c5","keywords":null,"link":"/vilag/201751__trump_elso_eve__kormanyzas_twitteren__kaosz__ki_merre_lat","timestamp":"2017. december. 30. 12:31","title":"Posztok és pofonok - lehetne-e Trump takarító Obamánál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f664c827-8e80-4170-a780-0a7b53dcb648","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legdrágább ingatlanokért - a jelenlegi nettó átlagfizetéssel számolva - több mint 800 évet kellene dolgozni, míg a legolcsóbbak egy 15-20 éves kocsi áránál is kevesebbe kerülnek.","shortLead":"A legdrágább ingatlanokért - a jelenlegi nettó átlagfizetéssel számolva - több mint 800 évet kellene dolgozni, míg...","id":"20171230_Ezek_az_ev_legdragabban_es_legolcsobban_kinalt_ingatlanai","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f664c827-8e80-4170-a780-0a7b53dcb648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb2fd85d-ddcc-4a52-b424-e0af2af6ea50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171230_Ezek_az_ev_legdragabban_es_legolcsobban_kinalt_ingatlanai","timestamp":"2017. december. 30. 15:21","title":"Ezek az év legdrágábban és legolcsóbban kínált ingatlanai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb78be5b-d4aa-49eb-b28b-89f242951eb1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A körözött férfi megpróbált elmenekülni az igazoltató rendőrök elől - írja a police.hu.","shortLead":"A körözött férfi megpróbált elmenekülni az igazoltató rendőrök elől - írja a police.hu.","id":"20171231_Hetszeresen_korozott_embert_fogtak_Ujpalotan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb78be5b-d4aa-49eb-b28b-89f242951eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3fbffa2-a3aa-479f-821f-3c73e6cf8aec","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20171231_Hetszeresen_korozott_embert_fogtak_Ujpalotan","timestamp":"2017. december. 31. 09:50","title":"Hétszeresen körözött embert fogtak Újpalotán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]