Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eaf7e511-029d-404e-b6b7-f034bd9001f8","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"itthon","description":"Az LMP-s Csárdi Antal úgy lett a párt egyetlen egyéniben megválasztott parlamenti képviselője, hogy hárman is visszaléptek a javára. Ennek ellenére bírálja az ellenzéket, mondván, teszetoszaságát a szavazók is visszaigazolták. HVG-portré.","shortLead":"Az LMP-s Csárdi Antal úgy lett a párt egyetlen egyéniben megválasztott parlamenti képviselője, hogy hárman is...","id":"201815_csardi_antal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eaf7e511-029d-404e-b6b7-f034bd9001f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec578e7b-2a57-4bab-9110-1a0b5c6c1f20","keywords":null,"link":"/itthon/201815_csardi_antal","timestamp":"2018. április. 14. 15:00","title":"Csárdi Antal: A Fidesz romlott narancs, az LMP jó magyar zöldalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f85f9a-08ce-4a83-9198-66d67edff232","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Orbán nem megváltoztatni akarta a magyar társadalmat, hanem ismeri, kiszolgálja és a saját céljainak megfelelően felhasználja annak félelmeit és igényeit – mondja Tóth István György szociológus, a Tárki vezérigazgatója.","shortLead":"Orbán nem megváltoztatni akarta a magyar társadalmat, hanem ismeri, kiszolgálja és a saját céljainak megfelelően...","id":"201815__toth_istvan_gyorgyinterju__magyar_ertekrend__apakomplexus","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18f85f9a-08ce-4a83-9198-66d67edff232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71623db2-4ee2-4e71-a52a-0f9d6cd09637","keywords":null,"link":"/itthon/201815__toth_istvan_gyorgyinterju__magyar_ertekrend__apakomplexus","timestamp":"2018. április. 14. 10:00","title":"Apakomplexus: Mivel fűzte meg Orbán a magyar társadalmat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a335b57-3dae-4401-9e6e-0925deb02924","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szíriai kormányhadsereg közölte, hogy \"teljesen felszabadította\" a fővárostól keletre lévő Kelet-Gúta térséget a lázadók uralma alól, és hogy a lázadók utolsó csoportja is elhagyta annak legnagyobb városát, Dúmát.","shortLead":"A szíriai kormányhadsereg közölte, hogy \"teljesen felszabadította\" a fővárostól keletre lévő Kelet-Gúta térséget...","id":"20180415_A_szir_kormanyhadsereg_szerint_bevettek_KeletGutat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a335b57-3dae-4401-9e6e-0925deb02924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85cabab3-6482-4e81-9b84-aa0eb658b102","keywords":null,"link":"/vilag/20180415_A_szir_kormanyhadsereg_szerint_bevettek_KeletGutat","timestamp":"2018. április. 15. 08:55","title":"A szír kormányhadsereg szerint bevették Kelet-Gútát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a45877db-0723-4d1b-9582-50de1360a529","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikában indult, és lehet, hogy ott is ér véget? Elkezdtek elszivárogni a Facebookról az amerikai felhasználók.","shortLead":"Amerikában indult, és lehet, hogy ott is ér véget? Elkezdtek elszivárogni a Facebookról az amerikai felhasználók.","id":"20180414_felmeres_az_amerikaiai_otthagyjak_a_facebookot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a45877db-0723-4d1b-9582-50de1360a529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"069c5072-53d0-4e65-8108-438e9a136c74","keywords":null,"link":"/tudomany/20180414_felmeres_az_amerikaiai_otthagyjak_a_facebookot","timestamp":"2018. április. 14. 17:00","title":"A vég kezdete? Az amerikaiak már kezdik otthagyni a Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c95bb868-bda2-42cc-81ed-007b0b892a3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány százan még kitartanak a Kossuth téren, ahol rohamrendőrök védik a parlamentet, a tüntetők kordonon belülre kerültek. A Fidesz Lendvay utcai székháza felé vették az irányt.","shortLead":"Néhány százan még kitartanak a Kossuth téren, ahol rohamrendőrök védik a parlamentet, a tüntetők kordonon belülre...","id":"20180414_Bemasztak_a_tuntetok_a_rendorok_arcaba_a_Kossuth_teren_es_az_arcukba_fujjak_a_fustot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c95bb868-bda2-42cc-81ed-007b0b892a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e90e0c66-eb73-4432-820e-2f0c4ec50463","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Bemasztak_a_tuntetok_a_rendorok_arcaba_a_Kossuth_teren_es_az_arcukba_fujjak_a_fustot","timestamp":"2018. április. 14. 22:40","title":"Beálltak a tüntetők a rohamrendőrök arcába a Kossuth téren, és az arcukba fújják a füstöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a69d69c-9f81-4bc6-9c7c-f1a712f1c099","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A feldolgozottság Budapest III. kerületében is száz százalékos: a fideszes, Heineken-csillaggyűlölő Menczer Erzsébet csúnyán alulmaradt. ","shortLead":"A feldolgozottság Budapest III. kerületében is száz százalékos: a fideszes, Heineken-csillaggyűlölő Menczer Erzsébet...","id":"20180414_Szabo_Timea_is_mandatumot_szerzett_Menczer_csunyat_bukott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a69d69c-9f81-4bc6-9c7c-f1a712f1c099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8486a68c-2b16-45df-92c5-880887ea146c","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Szabo_Timea_is_mandatumot_szerzett_Menczer_csunyat_bukott","timestamp":"2018. április. 14. 17:18","title":"Szabó Tímea is mandátumot szerzett, Menczer csúnyát bukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bb142be-d208-4021-9548-2a0fb27f8962","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarolt a Fidesz a határon túli szavazók között, senki más nem érte el még csak az 1 százalékot sem.","shortLead":"Tarolt a Fidesz a határon túli szavazók között, senki más nem érte el még csak az 1 százalékot sem.","id":"20180414_Osszeszamoltak_a_hataron_tuliak_szavazatait_96_szazalekot_kapott_a_Fidesz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bb142be-d208-4021-9548-2a0fb27f8962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa4d27c9-c011-4939-8ff7-d84f32dff6d3","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Osszeszamoltak_a_hataron_tuliak_szavazatait_96_szazalekot_kapott_a_Fidesz","timestamp":"2018. április. 14. 13:30","title":"Összeszámolták a határon túliak levélszavazatait, 96 százalékot kapott a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662114bc-149b-4d9c-9834-04b26605beba","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mindkét cégóriás ráhajtott India legnagyobb netes kereskedőjére, a 20 milliárd dollár értékűre becsült Flipkartra. Igaz, nem egyforma eszközökkel.","shortLead":"Mindkét cégóriás ráhajtott India legnagyobb netes kereskedőjére, a 20 milliárd dollár értékűre becsült Flipkartra...","id":"20180414_AmazonWalmartparbaj_kie_lesz_az_indiai_netes_kereskedelmi_piac","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=662114bc-149b-4d9c-9834-04b26605beba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f116dd3-b982-47c3-a468-3c7299f645f3","keywords":null,"link":"/kkv/20180414_AmazonWalmartparbaj_kie_lesz_az_indiai_netes_kereskedelmi_piac","timestamp":"2018. április. 14. 15:57","title":"Amazon-Walmart-párbaj: kié lesz az indiai netes kereskedelmi piac?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]