[{"available":true,"c_guid":"3a8a8569-34c7-4ee4-952c-09b34ed03d02","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Néhány katonai nagyhatalom blokkolta az előrelépést.

","shortLead":"Néhány katonai nagyhatalom blokkolta az előrelépést.

","id":"20180902_Nem_sikerult_megallitani_a_gyilkos_robotokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a8a8569-34c7-4ee4-952c-09b34ed03d02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b9ff5e5-5d50-4418-b28b-ecd901325475","keywords":null,"link":"/vilag/20180902_Nem_sikerult_megallitani_a_gyilkos_robotokat","timestamp":"2018. szeptember. 02. 18:19","title":"Nem sikerült megállítani a gyilkos robotokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed04b248-daff-44d1-ab2c-d9b69bafed86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Attól, hogy valaki látássérült, még nem kell feladnia kedvenc időtöltését. Ezt bizonyítja egy vak tinédzser esete is, aki a mai napig aktív Call of Duty játékos. Ráadásul a jobbak közül való.","shortLead":"Attól, hogy valaki látássérült, még nem kell feladnia kedvenc időtöltését. Ezt bizonyítja egy vak tinédzser esete is...","id":"20180902_vak_latasserult_videojatek_call_of_duty_playstation_4","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed04b248-daff-44d1-ab2c-d9b69bafed86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e4899f-7a90-4a15-903c-3ec2ee6842e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_vak_latasserult_videojatek_call_of_duty_playstation_4","timestamp":"2018. szeptember. 02. 13:13","title":"Teljesen vak, mégis jobban videojátékozik, mint a legtöbb jól látó ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14211e98-0db4-436c-a07d-eebac910128c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új mérőszámokkal bővült nemrég a Fast.com nevű szolgáltatás, mellyel már nem csak az internetkapcsolatunk letöltési sebességét, de a feltöltését és a válaszidőt (hálózati késleltetést) is ellenőrizhetjük.

","shortLead":"Új mérőszámokkal bővült nemrég a Fast.com nevű szolgáltatás, mellyel már nem csak az internetkapcsolatunk letöltési...","id":"20180902_netflix_fast_com_internet_sebesseg_merese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14211e98-0db4-436c-a07d-eebac910128c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a5110dd-a94e-4bda-a85d-8aae5ffa9da0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_netflix_fast_com_internet_sebesseg_merese","timestamp":"2018. szeptember. 02. 08:03","title":"Mintha lassabb lenne otthon az internet, mint amilyenre előfizetett? Egy kattintással kiderítheti az igazságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d87552-8f41-4cd2-a6be-2d82c6d84920","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem kötötték a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) orrára, mi alapján szüntették meg a társadalmi nemek, azaz a gender szakot. Most közleményben magyarázza a testület, hogy miért nem tehetett semmit.","shortLead":"Nem kötötték a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) orrára, mi alapján szüntették meg a társadalmi nemek...","id":"20180901_Az_Akkreditacios_Bizottsag_nem_asszisztal_a_gender_szak_megszunettesehez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55d87552-8f41-4cd2-a6be-2d82c6d84920&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94808fde-2fc7-45f2-b713-90b96f89ad9d","keywords":null,"link":"/kultura/20180901_Az_Akkreditacios_Bizottsag_nem_asszisztal_a_gender_szak_megszunettesehez","timestamp":"2018. szeptember. 01. 20:50","title":"Az Akkreditációs Bizottság nem asszisztál a gender szak megszüntetéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79a64544-5b43-4cc2-8c14-f5aeabd5e374","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Liu Csiang-tungot egyelőre szabadon engedték, cége közleménye szerint tévedés történt, de a rendőrség szerint lehet, hogy még lesz dolguk egymással.","shortLead":"Liu Csiang-tungot egyelőre szabadon engedték, cége közleménye szerint tévedés történt, de a rendőrség szerint lehet...","id":"20180903_Szexualis_zaklatassal_vadoljak_az_USAban_Kina_egyik_leggazdagabb_emberet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79a64544-5b43-4cc2-8c14-f5aeabd5e374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a76e7531-4ac7-4f0e-9cdc-659b09ee2d21","keywords":null,"link":"/vilag/20180903_Szexualis_zaklatassal_vadoljak_az_USAban_Kina_egyik_leggazdagabb_emberet","timestamp":"2018. szeptember. 03. 08:04","title":"Szexuális zaklatással vádolják az USA-ban Kína egyik leggazdagabb emberét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c20e64-c0a5-4251-8f7b-e269c9c9cf36","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Budapest közigazgatási határán kívüli megállókban csak előre megváltott kiegészítő jeggyel vagy bérlettel lehet felszállni a szerelvényekre. Aki ezt elmulasztja, a vonaton csak pótdíj fizetése mellett vásárolhat kiegészítő jegyet. Olyan, közigazgatási határon kívül eső megállónál felszállva, ahol nincs pénztár vagy jegy- és bérletkiadó automata, továbbra is pótdíjazás nélkül lehet megvenni a jegyet a HÉV-en.","shortLead":"A Budapest közigazgatási határán kívüli megállókban csak előre megváltott kiegészítő jeggyel vagy bérlettel lehet...","id":"20180901_Ha_HEVvel_jon_be_Budapestre_szombattol_ez_a_szabaly_jegyvasarlasnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0c20e64-c0a5-4251-8f7b-e269c9c9cf36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7928f5fa-02c5-489a-87a2-9f8514d373a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180901_Ha_HEVvel_jon_be_Budapestre_szombattol_ez_a_szabaly_jegyvasarlasnal","timestamp":"2018. szeptember. 01. 20:38","title":"Ha HÉV-vel jön be Budapestre, szombattól ez a szabály jegyvásárlásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65854ce9-c66a-49c2-993b-09008c27c22d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180902_nasa_legszennyezettseg_muholdkep_uj_viber_youtube_videok_atugrasa_gboard_matrica_orosz_tank_double_tap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65854ce9-c66a-49c2-993b-09008c27c22d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40e1f8b-af8f-46d2-8882-f06eec8b6a2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_nasa_legszennyezettseg_muholdkep_uj_viber_youtube_videok_atugrasa_gboard_matrica_orosz_tank_double_tap","timestamp":"2018. szeptember. 02. 12:00","title":"Ez történt: 2x gyorsabb lett a Viber, már kipróbálhatja a telefonján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5ba0c9-37cc-42f2-bb17-71cdef7502f3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Győzött a férfi négypárevezős az U23-as Európa-bajnokságon Bresztben.","shortLead":"Győzött a férfi négypárevezős az U23-as Európa-bajnokságon Bresztben.","id":"20180902_Magyar_arany_Feheroroszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec5ba0c9-37cc-42f2-bb17-71cdef7502f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff84a8bd-4909-4b11-ba4c-890be2bd99c5","keywords":null,"link":"/sport/20180902_Magyar_arany_Feheroroszorszagban","timestamp":"2018. szeptember. 02. 18:29","title":"Magyar arany Fehéroroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]