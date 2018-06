Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A Földhöz legközelebbi fekete lyuk irányába fogják sugározni az Európai Űrügynökség Cebrerosban lévő állomásáról az üzenetet azután, hogy a fizikus hamvait örök nyugalomra helyezték. Vangelis zenéjére sugározzák pénteken az űrbe Stephen Hawking békeüzenetét A 34 éves budapesti férfi a vád szerint fegyveresen rabolt ki egy budapesti bankot, majd a rendőrök előli menekülés közben elsodorta egy szabályosan közlekedő gépkocsi. Elsőfokon 11 év fegyházbüntetésre ítélte a bíróság. 11 évet kapott a budapesti bankrabló A 130 éves hídon mindent felújítanak a csatlakozó utakkal együtt, de bővítés nem lesz. Felcsút fejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztosa, Tessely Zoltán korábban megígérte, most pedig meg is csinálja, tényleg hosszabb lesz a szerelvény útvonala. Meghosszabbítják a felcsúti kisvasutat Ingyenesen nézhető videostreamet sok weboldal ígér, ám nagyon sok csaló csak azért teszi ezt, hogy megszerezze a regisztrálók adatait vagy vírust juttasson a gépeikre. Esztergomban már csak két hétig élvezhetik az autósok a minden fizetési kötelezettségtől mentes parkolást. Vége, nincs több ingyenes parkolás Esztergomban Helyenként azért lehet 30 fok is. A hétvégén is marad a borús idő