[{"available":true,"c_guid":"55442f90-254e-4700-82f5-106d1a9deddb","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"\"Amikor nyugtatót veszel be, de úgy se megy az alvás, reggel meg nézel a tükörbe, hogy hova jutottál. A fitneszguru!\"","shortLead":"\"Amikor nyugtatót veszel be, de úgy se megy az alvás, reggel meg nézel a tükörbe, hogy hova jutottál. A fitneszguru!\"","id":"20180314_A_BudaCasht_hibaztatja_Schobert_Norbi_amiert_bukott_a_tozsden","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55442f90-254e-4700-82f5-106d1a9deddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d9fbe3-9e73-40c4-8507-4b89f820c55b","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180314_A_BudaCasht_hibaztatja_Schobert_Norbi_amiert_bukott_a_tozsden","timestamp":"2018. március. 14. 10:15","title":"A Buda-Casht hibáztatja Schobert Norbi, amiért bukott a tőzsdén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a684cf00-0064-4801-90b2-8d10fda9af65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2 millió 633 ezer 445 euró, vagyis több mint 800 millió forint ajándékozásáról foglalt hiteles közjegyzői okiratba nyilatkozatot Kósa Lajos megbízója – írja a szerdai Magyar Nemzet. ","shortLead":"2 millió 633 ezer 445 euró, vagyis több mint 800 millió forint ajándékozásáról foglalt hiteles közjegyzői okiratba...","id":"20180314_kosa_lajos_edesanyja_ajandekozas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a684cf00-0064-4801-90b2-8d10fda9af65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ffcc4b-bb04-4daf-83a8-aa699befa981","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_kosa_lajos_edesanyja_ajandekozas","timestamp":"2018. március. 14. 06:41","title":"Kósa Lajos édesanyja 800 milliót nyert volna a rejtélyes megbízással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8459b0af-6e3a-46f3-b2ff-b6dde9865363","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vád szerinti bűncselekmények a 2014-es országgyűlési képviselő választásokkal kapcsolatosak. ","shortLead":"A vád szerinti bűncselekmények a 2014-es országgyűlési képviselő választásokkal kapcsolatosak. ","id":"20180314_2014es_valasztasi_csalasi_ugy_vademeles","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8459b0af-6e3a-46f3-b2ff-b6dde9865363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e93f021f-8a24-4321-8a15-8459b6b0f8c1","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_2014es_valasztasi_csalasi_ugy_vademeles","timestamp":"2018. március. 14. 12:38","title":"Négy év után sikerült vádat emelni egy 2014-es választási csalási ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A délnyugat-angliai Salisburyben idegméreggel elkövetett gyilkossági kísérlet egyetlen hihető magyarázata az, hogy a történtekért Oroszországot terheli a felelősség - áll a brit, az amerikai, a francia és a német kormány Londonban ismertetett közös nyilatkozatában.\r

","shortLead":"A délnyugat-angliai Salisburyben idegméreggel elkövetett gyilkossági kísérlet egyetlen hihető magyarázata az...","id":"20180315_A_nyugati_nagyhatalmak_eliteltek_Oroszorszagot_a_brit_kemugyben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efbe6492-3266-4069-aea1-53c9dbaa07f3","keywords":null,"link":"/vilag/20180315_A_nyugati_nagyhatalmak_eliteltek_Oroszorszagot_a_brit_kemugyben","timestamp":"2018. március. 15. 16:46","title":"A nyugati nagyhatalmak elítélték Oroszországot az idegméreg bevetése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a91ee4b-02c1-49b5-a1c8-17eae2a41712","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz rendőrség vetett véget az Olaszország középső részén tevékenykedő makrobiotikus „szekta” működésének: a csoport vezetői éheztették és rabszolgaként dolgoztatták a világtól erőszakkal elzárt tagokat.","shortLead":"Az olasz rendőrség vetett véget az Olaszország középső részén tevékenykedő makrobiotikus „szekta” működésének...","id":"20180314_Rabszolgakent_eltek_ez_emberek_az_olasz_makrobiotikus_dietaszektaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a91ee4b-02c1-49b5-a1c8-17eae2a41712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"520eca64-2ecf-4272-9023-df44075908b9","keywords":null,"link":"/vilag/20180314_Rabszolgakent_eltek_ez_emberek_az_olasz_makrobiotikus_dietaszektaban","timestamp":"2018. március. 14. 17:07","title":"Rabszolgaként éltek ez emberek az olasz makrobiotikus diétaszektában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d5483af-a93e-4484-b6de-f7ff13e76210","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán azt ígérte, a választások után elégtételt fognak venni, de most \"vérszegény ellenzéki pártocskák\" helyett szerinte egy nemzetközi birodalommal kell megküzdeni, amit Soros György neve fémjelez. ","shortLead":"Orbán azt ígérte, a választások után elégtételt fognak venni, de most \"vérszegény ellenzéki pártocskák\" helyett...","id":"20180315_Orban_fenyegetozott_es_nemzetkozi_birodalmakrol_beszelt_a_Kossuth_teren","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d5483af-a93e-4484-b6de-f7ff13e76210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b2b5779-6978-48c5-b83b-6ffefd7c0d16","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_Orban_fenyegetozott_es_nemzetkozi_birodalmakrol_beszelt_a_Kossuth_teren","timestamp":"2018. március. 15. 15:33","title":"Orbán fenyegetőzött és nemzetközi birodalmakról beszélt a Kossuth téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13797109-69b2-4f0b-ba4a-0f860e29b4d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20180314_Ujsagirogyilkossag_az_EP_alapos_vizsgalatot_surget","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13797109-69b2-4f0b-ba4a-0f860e29b4d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62ffdf2e-c11b-45a3-a3af-bec6bfcdeeb7","keywords":null,"link":"/vilag/20180314_Ujsagirogyilkossag_az_EP_alapos_vizsgalatot_surget","timestamp":"2018. március. 14. 21:52","title":"Újságíró-gyilkosság: az EP alapos vizsgálatot sürget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b3c7dd4-0f3b-4557-b0fd-049b868054e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután Donald Trump amerikai elnök is hallatta a hangját, a Broadcom nem tehetett mást, mint hogy lemondjon bevásárlási szándékáról.","shortLead":"Miután Donald Trump amerikai elnök is hallatta a hangját, a Broadcom nem tehetett mást, mint hogy lemondjon bevásárlási...","id":"20180314_visszalepett_a_broadcom_a_qualcomm_felvasarlasatol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b3c7dd4-0f3b-4557-b0fd-049b868054e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20ac97d0-6f80-4d00-97d6-e279c0c517aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20180314_visszalepett_a_broadcom_a_qualcomm_felvasarlasatol","timestamp":"2018. március. 14. 17:01","title":"Lassan vége a történetnek: visszakozott a Broadcom az elnöki vétó után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]