[{"available":true,"c_guid":"8e446ef7-4801-422c-9046-fc0e9a83676e","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Szinte egyhangúlag választották meg Molnár Zsoltot a fővárosi MSZP élére, de vannak a pártban, akik fenntartással kezelik a korábban gyanúba keveredett politikust. Molnár azt mondja, szóbeszéd, hogy jóban van a Fidesszel, viszont szocialista gyűlöletkampány az önkormányzati választáson sem lesz.","shortLead":"Szinte egyhangúlag választották meg Molnár Zsoltot a fővárosi MSZP élére, de vannak a pártban, akik fenntartással...","id":"20180526_Nem_arulo_mar_Molnar_Zsolt_vagy_csak_nem_erdekel_senkit","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e446ef7-4801-422c-9046-fc0e9a83676e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ed8fd2-8034-4831-9703-03b17367095c","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Nem_arulo_mar_Molnar_Zsolt_vagy_csak_nem_erdekel_senkit","timestamp":"2018. május. 26. 07:30","title":"Nem áruló már az MSZP-s Molnár Zsolt, vagy csak nem érdekel senkit, ha mégis az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7c3e05a-c7b8-4afa-8284-7d4486798bf8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Köznevelés, digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások Vajna Tímea barátnőjének közelében.","shortLead":"Köznevelés, digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások Vajna Tímea barátnőjének közelében.","id":"20180524_Vajna_Timi_baratnoje_674_millios_allami_megbizast_kapott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7c3e05a-c7b8-4afa-8284-7d4486798bf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d3fa0c0-9478-48a7-aca6-7c814c70300f","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Vajna_Timi_baratnoje_674_millios_allami_megbizast_kapott","timestamp":"2018. május. 24. 13:00","title":"Vajna Tímea barátnője 674 milliós állami megbízást kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51a89702-d0fb-4d5d-ad11-d83a67cbcc22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több pert is elbukott Török Márk, de nem adja fel, most az Alkotmánybírósághoz fordult annak reményében, hogy a testület megsemmisíti majd a felsőoktatási törvény egy pontját, hogy ő 32 évesen is diákvezérként tengesse mindennapjait.","shortLead":"Több pert is elbukott Török Márk, de nem adja fel, most az Alkotmánybírósághoz fordult annak reményében...","id":"20180525_Nem_akar_kiszallni_a_tulkoros_szegedi_HOKelnok_ujabb_csataba_kezdett","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51a89702-d0fb-4d5d-ad11-d83a67cbcc22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa17e28c-6dc1-48eb-9c4c-d5d9ca44ba24","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_Nem_akar_kiszallni_a_tulkoros_szegedi_HOKelnok_ujabb_csataba_kezdett","timestamp":"2018. május. 25. 10:12","title":"Nem akar kiszállni a túlkoros szegedi HÖK-elnök, újabb csatába kezdett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2c7c39a-432c-4efe-9f3d-0f3b5c209d2d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezúttal párban támad a hamisítatlan NDK-s életérzés, és alaposan megkérik az árát. ","shortLead":"Ezúttal párban támad a hamisítatlan NDK-s életérzés, és alaposan megkérik az árát. ","id":"20180526_trabant_hasznalt_auto_trabi_hasznaltauto_oldtimer_veteran_balassagyarmat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2c7c39a-432c-4efe-9f3d-0f3b5c209d2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bda463ef-b91c-478b-8b86-060d6a3239df","keywords":null,"link":"/cegauto/20180526_trabant_hasznalt_auto_trabi_hasznaltauto_oldtimer_veteran_balassagyarmat","timestamp":"2018. május. 26. 07:21","title":"Bátor árazás: közel 5 milliót kérnek két balassagyarmati Trabiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb6bac22-d5bf-41d4-a936-cded6963e9da","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A történész szerint nem történt meg Kelet és Nyugat újraegyesítése a kommunizmus bukása után.","shortLead":"A történész szerint nem történt meg Kelet és Nyugat újraegyesítése a kommunizmus bukása után.","id":"20180524_Schmidt_Maria_az_a_legnagyobb_baj_hogy_az_EU_mindent_akar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb6bac22-d5bf-41d4-a936-cded6963e9da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a250e3-76ca-49b2-8a91-e240a2c2553e","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Schmidt_Maria_az_a_legnagyobb_baj_hogy_az_EU_mindent_akar","timestamp":"2018. május. 24. 12:35","title":"Schmidt Mária: Az a legnagyobb baj, hogy az EU \"mindent akar\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7364e768-590a-4e6d-ba92-cbc8511851b1","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Az új uniós adatvédelmi rendeletre nem csupán a nagyvállalatoknak, de a kis egyesületi weboldalak vagy személyes blogok kezelőinek is fel kell készülniük. Ellenkező esetben rájuk is súlyos bírság vár. Igaz, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a héten azt mondta, hogy a kormány tervei szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság csak figyelmeztethetné a kis- és közepes vállalkozásokat, ha megsértik a GDPR-t, más szankciót nem alkalmazhatna.","shortLead":"Az új uniós adatvédelmi rendeletre nem csupán a nagyvállalatoknak, de a kis egyesületi weboldalak vagy személyes blogok...","id":"201821__gdpr__adatvedelem__szemelyeskedes__kis_penz_nagy_foci","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7364e768-590a-4e6d-ba92-cbc8511851b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af8d7d73-5c1a-4f94-94e2-ed41d61590b3","keywords":null,"link":"/tudomany/201821__gdpr__adatvedelem__szemelyeskedes__kis_penz_nagy_foci","timestamp":"2018. május. 26. 10:00","title":"Ha van weboldala, akkor erre figyeljen: az új EU-s rendelet önre is vonatkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f85c4b9f-9171-4a1e-9893-e3202653ca37","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180525_Az_uj_Solofilm_lenne_az_5_legjobb_a_Star_Warsok_kozul_Szavazzon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f85c4b9f-9171-4a1e-9893-e3202653ca37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ba4b239-4229-427d-a884-fe0621efdf46","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_Az_uj_Solofilm_lenne_az_5_legjobb_a_Star_Warsok_kozul_Szavazzon","timestamp":"2018. május. 25. 11:10","title":"Az új Solo-film lenne az 5. legjobb a Star Wars-ok közül? Szavazzon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a341fe8-85e3-4e2e-b868-21d51d5e3b43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövető mindig visszatér a tett helyszínére – tartja a mondás...","shortLead":"Az elkövető mindig visszatér a tett helyszínére – tartja a mondás...","id":"20180524_Orban_ujra_elment_az_oviba_ahol_torvenyt_szegett_a_kampanyban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a341fe8-85e3-4e2e-b868-21d51d5e3b43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c82dc909-9286-46f0-a6d3-11becbc961a1","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Orban_ujra_elment_az_oviba_ahol_torvenyt_szegett_a_kampanyban","timestamp":"2018. május. 24. 14:08","title":"Orbán újra elment az oviba, ahol törvényt szegett a kampányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]