Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72717ad2-5147-44a7-944e-6d648abe1105","c_author":"Zelki Benjámin","category":"kkv","description":"Lassan két év telt el azóta, hogy évi 1000-1200 busz gyártását ígérte a kormány, ennek nagyjából harmadát sikerült teljesíteni. Jó busziparhoz persze innovatív és potens gyártók is kellenének, a hazai szereplők azonban még mindig az Ikarus feltámasztásával vannak elfoglalva.","shortLead":"Lassan két év telt el azóta, hogy évi 1000-1200 busz gyártását ígérte a kormány, ennek nagyjából harmadát sikerült...","id":"20180503_magyar_buszgyartas_Varga_Mihaly_igeretek_hol_tartunk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72717ad2-5147-44a7-944e-6d648abe1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c14a6b1b-8b5b-405b-9e05-50fa6d85058d","keywords":null,"link":"/kkv/20180503_magyar_buszgyartas_Varga_Mihaly_igeretek_hol_tartunk","timestamp":"2018. május. 03. 16:45","title":"Az Ikarus-mítosz erőltetett fenntartása a magyar buszgyártás végzetét jelentheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfe3d6aa-24a1-49bf-88d1-b481b79ab550","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most már bizonyosnak tűnik, hogy a korábban április 27-re beharangozott új Nokia márkájú telefon, a Nokia X május 16-án fog bemutatkozni, a HMD Global ugyanis kiküldte a meghívókat.","shortLead":"Most már bizonyosnak tűnik, hogy a korábban április 27-re beharangozott új Nokia márkájú telefon, a Nokia X május 16-án...","id":"20180503_hmd_global_nokia_x6_bejelentes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfe3d6aa-24a1-49bf-88d1-b481b79ab550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed51a528-0af3-4920-9aac-0f77c6384a23","keywords":null,"link":"/tudomany/20180503_hmd_global_nokia_x6_bejelentes","timestamp":"2018. május. 03. 12:03","title":"Jegyezze fel: május 16-án jön egy új Nokia telefon, nem is akármilyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d867ef4f-2de9-422e-9249-f37ec725cd0a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az ombudsman két évvel ezelőtti ajánlásai ellenére a szaktárca és a hatóság nem tett érdemi intézkedéseket azért, hogy helyreálljon a donorspermiummal végzett reprodukciós eljárások működése, ezért Székely László újra miniszteri intézkedést kért.","shortLead":"Az ombudsman két évvel ezelőtti ajánlásai ellenére a szaktárca és a hatóság nem tett érdemi intézkedéseket azért...","id":"20180503_Donorspermaugy_ujra_miniszteri_intezkedest_kert_az_ombudsman","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d867ef4f-2de9-422e-9249-f37ec725cd0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9965d04d-7c89-4db1-a7d7-8f07e07061b8","keywords":null,"link":"/elet/20180503_Donorspermaugy_ujra_miniszteri_intezkedest_kert_az_ombudsman","timestamp":"2018. május. 03. 17:52","title":"Donorsperma-ügy: újra miniszteri intézkedést kért az ombudsman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef778c88-45fa-4a82-ba4e-8ff75ee2b348","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kemény alkudozás indulhat az EU-ban a 2020 utáni pénzekről, miután az Európai Bizottság a kiszivárgott hírek szerint nem szándékozik betömni a Brexit miatt keletkező lyukat.","shortLead":"Kemény alkudozás indulhat az EU-ban a 2020 utáni pénzekről, miután az Európai Bizottság a kiszivárgott hírek szerint...","id":"20180502_Tobbet_kell_fizetni_a_brusszeli_kasszaba_megis_kevesebb_penz_jon_majd","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef778c88-45fa-4a82-ba4e-8ff75ee2b348&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e8e3bf-580f-406c-8b9e-a1271df830b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180502_Tobbet_kell_fizetni_a_brusszeli_kasszaba_megis_kevesebb_penz_jon_majd","timestamp":"2018. május. 02. 11:00","title":"Többet kell fizetni a brüsszeli kasszába, mégis kevesebb pénz jön majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ac63c88-0410-4e39-bddd-2736715f6eab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aki szereti a régi képeket és a helytörténetet, annak mindenképp érdemes letöltenie a programot, amelyben térképes alapon lehet böngészni a régi fotókat. Ráadásul van egy extra funkció is! ","shortLead":"Aki szereti a régi képeket és a helytörténetet, annak mindenképp érdemes letöltenie a programot, amelyben térképes...","id":"20180502_Uj_izgalmas_applikacioval_jelentkeztek_a_Fortepan_keszitoi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ac63c88-0410-4e39-bddd-2736715f6eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd542273-975b-47dc-b4e7-19c6659300a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180502_Uj_izgalmas_applikacioval_jelentkeztek_a_Fortepan_keszitoi","timestamp":"2018. május. 02. 11:46","title":"Új, izgalmas alkalmazással jelentkeztek a Fortepan készítői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"064f34c6-b504-4d01-80ef-a79eb2b72b41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A madarak nekirepülhetnek a középfeszültségű oszlopoknak, amelyek nincsenek szigetelve.","shortLead":"A madarak nekirepülhetnek a középfeszültségű oszlopoknak, amelyek nincsenek szigetelve.","id":"20180503_felholt_egereszolyvvel_setalt_be_az_aramszolgaltatohoz_a_madarmento_allomas_vezetoje","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=064f34c6-b504-4d01-80ef-a79eb2b72b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c64cde-e612-4f73-a8b1-93f730265ce4","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_felholt_egereszolyvvel_setalt_be_az_aramszolgaltatohoz_a_madarmento_allomas_vezetoje","timestamp":"2018. május. 03. 21:20","title":"Félholt egerészölyvvel sétált be az áramszolgáltatóhoz a madármentő állomás vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a14c7215-1172-4523-b2d2-df94f2ab71a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kényszerleszállást kellett végrehajtania az amerikai Southwest Airlines egyik Boeing repülügépének, miután az utastérben betört az egyik ablak.","shortLead":"Kényszerleszállást kellett végrehajtania az amerikai Southwest Airlines egyik Boeing repülügépének, miután...","id":"20180502_southwest_airlines_baleset_betort_ablak_swa957_boeing","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a14c7215-1172-4523-b2d2-df94f2ab71a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d991cc4a-4538-4c7e-8256-28601dfa8dac","keywords":null,"link":"/tudomany/20180502_southwest_airlines_baleset_betort_ablak_swa957_boeing","timestamp":"2018. május. 02. 20:55","title":"10 000 méter magasan volt a repülőgép, amikor egyszer csak betört az egyik ablak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5490af23-c4d3-4cae-9423-c2532e7f6328","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kínából érkezett a szállítmány, gyanúsnak találták és megvizsgálták. Kiderült, hogy a több száz plüssfigura egytől egyig hamis.","shortLead":"Kínából érkezett a szállítmány, gyanúsnak találták és megvizsgálták. Kiderült, hogy a több száz plüssfigura egytől...","id":"20180502_egy_nagy_rakas_minecraft_figurat_koboztak_el_ferihegyen_a_penzugyorok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5490af23-c4d3-4cae-9423-c2532e7f6328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9d30792-c241-4875-a5dd-0a1e5f2ec037","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180502_egy_nagy_rakas_minecraft_figurat_koboztak_el_ferihegyen_a_penzugyorok","timestamp":"2018. május. 02. 09:45","title":"Egy nagy rakás Minecraft-figurát koboztak el Ferihegyen a pénzügyőrök – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]