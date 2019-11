Népszavazással felérő választás jön a briteknél, de helyzet ennél is kuszább

Aztán elárulta kisebbségi kormánya külső támogatóját, az északír protestáns Demokratikus Unionista Pártot (DUP). Úgy módosította az EU-val a kilépési megállapodást , ahogy – mint elődje, Theresa May fogalmazott – egyetlen brit kormányfő sem tette volna. Beleegyezett, hogy az Ír-tengeren határt húzzanak Észak-Írország és Nagy-Britannia között.

Mondott már mindent, és tette annak az ellenkezőjét is Boris Johnson brit konzervatív kormányfő. Júliusi hivatalba lépését annak tagadásával kezdte, hogy szándékában állna az alsóház működését felfüggeszteni. Majd a megállapodás nélküli Brexitet ellenző képviselők lázadásának letörésére ezt mégis megtette , mígnem bíróság kötelezte az eredeti állapot visszaállítására .

Végül nem tartotta be azt az ígéretét sem, hogy ha beledöglik, s ha megállapodás nélkül, akkor is kilépteti az Egyesült Királyságot október 31-éig az EU-ból, szó sem lehet arról, hogy hosszabbítást kérjen. Végül ez utóbbit is megtette, amiért bocsánatot kért, és minden felelősséget a vele szembeszegülő alsóházra hárított.