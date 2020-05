Kérdezz meg egy észak-koreait! 2. rész – Besúgók, titkosszolgák, divatrendőrség

Kim Cshol (a Dél-Hamgjong tartománybeli Hamhungból származik. Miután elszökött Észak-Koreából, Szöulba ment egyetemre, jelenleg is ott folytatja tanulmányait): Mondhatjuk, hogy az inminban (körzeti egység) az észak-koreai rezsim idegrendszerének perifériája. Egy ilyen egység körülbelül 20-50 háztartásból áll, és a helyi városi vagy körzeti bizottság közvetlen fennhatósága alá tartozik. Az inminbannak az a feladata, hogy terjessze Kim Ir Szen és Kim Dzsongil eszméit a lakosság körében, kontrollálja a polgárok gondolatait és életét, és különböző adminisztratív irányelveket határozzon meg.

A nemrég Magyarországon is napvilágot látott Kérdezz meg egy észak-koreait! című könyvben heten válaszolnak, mesélnek, segítenek megérteni az életkörülményeket, s emlékeznek vissza az Észak-Koreában töltött éveikre. Természetesen mind a hét nyilatkozó már máshol keresi a boldogulást, kivétel nélkül elmenekültek a diktatúrából. A tizenkét témakörben több mint száz kérdés köré csoportosuló válaszokból viszont egy olyan kép is kirajzolódik az országról, ami a híradások fősodrában kevésbé kap helyet: az emberek hétköznapjai még a legnagyobb zsarnokságban sem feltétlenül csak szenvedésről, kínzásról és félelemről szólnak.

Az inminbant az up, a mjon és a tong irodák (a népesség számán alapuló adminisztratív részlegek, az up a legnagyobb) kötik össze a helyi kormányzattal. Mivel egy városban több száz inminban van, a helyi bizottság nem képes mindegyik vezetőjét irányítani, ezért erre a célra egy külön irodát hoznak létre. Továbbá 5-10 inminban együtt egy csigut (zónát) alkot, amelynek saját zónakapitánya van. Ő továbbítja az iroda parancsait az inminban kapitányainak, bár fontos döntések esetében előfordul, hogy az iroda összegyűjti az inminban vezetőit, és közvetlenül kommunikál velük. A zónakapitány általában maga is egy inminban kapitánya.