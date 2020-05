Stream360: Ez a sorozat keményen meggyomroz, de megéri

A koronavírus-járvány miatt, a hollywoodi stúdióktól a kereskedelmi tévékig, mindenki a netre költözteti a tartalmait, ahol már eddig is nagy volt a verseny. Mostantól hetente segítünk rendet vágni a mérhetetlen mennyiségű mozgókép között, Kovács Gellért Filmszerész a streamingszolgáltatók kínálatából ajánl sorozatokat és filmeket a hvg360-on. Az előző adásból kiderült, hogy egy gyilkossági ügyből kellene kirángatnia saját fiát Chris Evans karakterének az Apple TV+ tavaszi nagy dobásában. Ricky Gervais továbbra is zseniális humorral mutatja be az élet árnyékos oldalát a Netflixen. Az HBO menő gördeszkáslányokkal hozza közelebb a new york-i tinik életét.