Az én hetem: Parti Nagy Lajosnál így hasít a NERhajó

Gyász (Jóformán 24 órán belül távozott a magyar vízilabdasport két legendája: Kárpáti György és Benedek Tibor. Nemcsak a sportág gyászol, hanem az egész ország.)

Kaspó (a veszélyhelyzet véget ért, nincs több napi sajtótájékoztató sem. Elköszönt tehát mindenkitől Müller Cecília tisztifőorvos is, aki egy interjúban elmondta: neki bizony tetszettek azok a mémek, amelyeken kaspóba ültetve ábrázolták a tájékoztatók szereplőit.)

Imperializmus (Nyugati, liberális imperializmus fenyegeti Magyarországot, illetve a magyar kormány törekvéseit, derült ki Orbán Viktor pénteki rádiós interjújából.)

Tűzijáték (Költsék a pénzt a Lánchídra, nem a tűzijátékra, követelik mind többen Budapesten. A kormány egyelőre azt mondja, még úgysincs döntés az augusztus 20-i programokról, meg aztán a fővárosnak van pénze, tudja állni a felújítás rá eső részét.)

Viharszezon (Amint az utóbbi években is többször, az idei nyár kezdetén is megérkeztek a viharok. Az elmúlt napokban többször is lecsaptak az ország különböző részein, olykor jókora károkat és fennakadásokat okozva.)