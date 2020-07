Megdobálták a szovjet katonákat, de ők nem lőttek vissza – 1990. július 4.

A német egyesítés története Bedő Iván, a HVG munkatársa 1989-ben és még jó ideig a Magyar Rádió tudósítójaként Berlinben szemtanúja volt a történelmi eseményeknek. Akkori tudósításai szinte naplóvá állnak össze. Most ezeket a posztokat olvashatják, az éppen 30 évvel ezelőtti napok sorrendjében, heti bontásban. Az első "poszt" 1989. december 4-én született, most itt van sorozatunk újabb darabja. A történelmi napló hátteréről itt olvashat. A sorozat eddig megjelent cikkei itt olvashatók.

1990. július 4. – Állami áruház

Az NDK teljes állami iparát két éven belül magánkézbe adják – leszámítva azokat az üzemeket, amelyeket egyszerűen be kell zárni. Kinevezése után két órával erről számolt be az újságíróknak Detlev Rohwedder, az új vagyonkezelő hivatal vezetője, aki történetesen egy nyugatnémet nagyvállalat főnöke is egyben. A vagyonkezelőség igazgatótanácsában további hét nyugatnémet nagyiparos foglal helyet, ezenkívül keletnémet gazdasági szakemberek és a berlini parlament képviselői jutnak szóhoz a népi vállalatok államosításakor.

A dolgot úgy szervezik meg, hogy az eddig állami kézben lévő ipart és mezőgazdaságot négy vagyonkezelő részvénytársaság között osztják fel. Ezek azonban nem viselkedhetnek úgy, mintha a rossz emlékű korábbi minisztériumok utódai lennének. A keletnémet újságírók egyebek között azt firtatták, hogyan fogják megállapítani az üzemek vételárát, amikor a tőkebefektetők nyilván elsősorban nyugatnémetek és a vagyonkezelőségben is nyugatnémet gyárosok ülnek. Az újdonsült elnök azt ígérte, hogy pártatlanok lesznek.