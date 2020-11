doku360

2020.10.27. 18:00 1 perc

Az évezred végére egyre népszerűbb lett itthon is az undergroundnak indult elektronikus zene, amely kitermelte a maga sztárjait is. Ebben részt vállalt egy kultikus rádió, több zenei fesztivál, de még színházi előadások is. BP Underground Elektronikus zene, harmadik rész.