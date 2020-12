EU

Az Euronews szerint a Fidesz brüsszeli erős emberének dicstelen bukása arról is sokat elárul, miként működik ma Magyarországon a hatalom szekerét toló sajtó. Egy ilyen ügybe persze bárki belebukna, de ez esetben a történtek sokat árthatnak a kormány hitelességének is, hiszen Orbán keményen melegellenes vonalat visz, idáig nem kis részben a most lemondott politikus közreműködésével. Ennek megfelelően Brüsszelben képmutatónak minősítik, amit a képviselő és a Fidesz művelt.