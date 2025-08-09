„Átrendezték a régi bútorokat” – újabb korlátozott hatalmú kormányfőt kapott Ukrajna

Jó kapcsolatot alakított ki az amerikai és az európai uniós politikusokkal, s ennek Kijev hasznát is vette: ő volt az, aki aláírta az USA és Ukrajna közötti ásványianyag-megállapodást, emellett tevékeny részt vállalt a EU-val folytatott tárgyalásokon is – ez a legfontosabb, amit tudni lehet a 39 éves Julija Szviridenkóról, akit a napokban miniszterelnök-helyettesből kormányfővé léptetett elő Volodimir Zelenszkij államfő.

A Kijevtől északra fekvő, az orosz és a belorusz határhoz közeli Csernyihivben született, közalkalmazottak családjában cseperedett fel, apja a helyi monopóliumellenes hivatalban, édesanyja pedig a városi önkormányzatban dolgozott. A helyi gimnázium elvégzése után gyorsan Kijevbe költözött, ahol a fővárosi közgazdasági egyetemre járt, ott szerzett mesterdiplomát, majd doktori fokozatot is. Hazai tanulmányaival párhuzamosan elvégezte az alsó-szászországi Menedzsment Akadémiát, majd részt vett egy svédországi továbbképzésen is, ahol a magánbefektetések fejlesztésének módjait tanulmányozta.