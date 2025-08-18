A HR terület az egyik első, ami utat mutat az AI-technológiák használatában

Az emberi erőforrással foglakozó vezetők szerepe kiemelten fontos az MI térnyerése miatt beindult folyamatban, ami a munkavégzés átalakulásához vezet. Rajtuk múlik, hogy a vállalatok hogyan integrálják legjobban az MI-t a mindennapi munkába és hogyan javítják az emberek, a dolgozók hatékonyságát annak segítségével. Azok a vállalatok, amik a legsikeresebbek az MI által termelt értékek kiaknázásban, sokkal több figyelmet fordítanak az emberekre és a folyamatokra, mint magára a technológiára (algoritmusokra, infrastruktúrára és adatokra).

Másképp fogalmazva: ha a HR nem készíti fel a munkavállalókat az MI-transzformációra, a cégek jelentős értékteremtési lehetőséget hagynak kihasználatlanul. Az előrelátó vezetők viszont megragadják ezt a lehetőséget. Azok a szervezetek, amelyek már alkalmazzák a generatív MI-t, 70 százalékban a HR-területen vetették azt be. A bevezetést választó vállalatok több mint egytizede számolt be 30 százalék feletti termelékenységnövekedésről – miközben javult a munkavállalói elkötelezettség és az eredményesség is.

„Amikor az emberek élvezik a munkájukat, akkor maradnak. Amikor maradnak, jobbak lesznek abban, amit csinálnak. És amikor motiváltak, akkor még túl is teljesítik az elvárásokat” – fogalmaz a nemrég megjelent „A generatív MI bevezetése nehéz. A radikális munkavállaló-központúság segíthet” cikkben a BCG Henderson intézete. Mint mondják: „Ez a kombináció – alacsonyabb fluktuáció és nagyobb motiváció – egyértelműen támogatja a jobb szervezeti teljesítményt és az értékteremtést. A vezetőknek pedig a termelékenység és az érték mellett a GenAI-t azzal a kifejezett céllal kell alkalmazniuk, hogy a munkát élvezetesebbé tegyék az alkalmazottak számára.

Amikor a BCG tanácsadói, szakértői más vállalatok, ügyfelek HR-vezetőivel beszélnek, szinte mindig felmerülnek olyan húsbavágó kérdések, mint hogy hogyan használhatjuk az MI-t a teljesítmény növelésére és az értékteremtésre? Hogyan biztosíthatjuk, például, hogy az MI-modellek pontosan értékeljék a jelölteket, és hogyan fejlesszük tovább a munkaerőtoborzók készségeit? A legfontosabb kérdés viszont az, hogy hogyan kezeljük a munkavállalóknak az MI-hoz kapcsolódó bizalommal, igazságossággal és esetleges elfogultsággal kapcsolatos aggodalmait – és hogyan vezessük be a felelős MI alkalmazásának elveit úgy, hogy az az emberi munkavégzés élményét erősítse?