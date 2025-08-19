260 millió forintot bukott Orbán Ráhel a bababoltján, mielőtt eladta a férjének

Semmi nem tart örökké, de arra azért nem tippeltünk volna 2021-ben, az Odu Store megalapításakor, hogy Orbán Ráhel első saját üzlete ekkora bukás lesz. Az Odu Store eddig négy évből négyszer lett veszteséges, most pedig a G7 észrevette, hogy a miniszterelnök lánya néhány hete eladta a céget. Azért nagyon messzire nem került tőle a bababolt: a vevő nem más, mint a saját férje, Tiborcz István, Orbán Ráhel pedig ügyvezető maradt.

Hogyan sikerült idáig eljutni?

Az Odu Store Kft. 2021 nyarán alakult meg, nem sokkal később ki is derült, hogy mi lesz a profilja és a célközönsége: az egészen mostanáig 100 százalékos tulajdonos Orbán Ráhel egy elit bababoltot próbált létrehozni. Ahogy akkor írta, a hegyvidéki üzlet „egyedülálló vásárlási és kikapcsolódási hely a tudatos szülők számára”, amivel a célja, hogy a fiatal szülőket „a fenntarthatóságra és a tudatos szülői magatartásra nevelje”, és mindezt prémium termékek eladása mellett tegye.

Ha egy pillanatra elfogadjuk azt, hogy a NER elitjében is dőlhetnek el dolgok piaci versenyben, akkor meg kell állapítani: 2021 nyara utólag katasztrofálisan rossz időpontnak bizonyult egy ilyen üzlet elindításához. Persze a Covidon már épp túl voltunk és lehetett látni, hogy az előző időszak lezárásaihoz hasonló már nem fog jönni, csakhogy a tehetős szülők csoportja évről évre egyre kisebb lett. A születésszám épp ez után nem sokkal kezdett drasztikus ütemben zuhanni, a 2022-es energiakrízis is megnehezítette a cégek helyzetét.

Ezeket persze nem lehetett előre látni, azt viszont igen, hogy a választási osztogatás, amelyet Orbán Ráhel apja épp 2021 közepén indított be, inflációt fog generálni. A végeredmény az lett, hogy a középosztály nagyrészt felélte a megtakarításait, miközben egyre kevesebb gyereket vállaltak, úgyhogy kiestek a prémium babaruhabolt célcsoportjából. Maradhatott volna a kisgyerekes gazdagok köre, de nekik hiába van pénzük, azért jóval szűkebb réteget jelentenek.

Úgyhogy évről évre rossz számok érkeztek. 2021-ben 1,7 millió forintos veszteséget hozott össze a cég, de ez igazából annyira nem volt meglepő, az teljesen természetes, ha egy vállalkozás az indulásakor még több pénzt követel meg a tulajdonosoktól, mint amennyi bevételt hoz.

Ha nyereséget az első esztendőben még nem is értünk el, a fejlődés intenzív, ami hatalmas öröm

– nyilatkozta ekkoriban Orbán Ráhel. Az már feltűnőbb volt, hogy még 2022-ben sem sikerült nyereségesre fordítani a vállalatot, abban az évben 55 milliós lett a veszteség. Így viszont a saját tőke lement negatívba, mínusz 54 millió forintra, Orbán Ráhel kénytelen volt kölcsönt nyújtani a saját cégének.

Hiába, még 2023-ban is csak vitte a vállalat a pénzt, ekkor mínusz 80,4 millió forint lett az éves mérleg. Pedig az árbevétel ebben az évben átlépte a százmilliós határt – egész pontosan 73 millióról 130 milliósra nőtt –, ezen is látszott, hogy a budai üzlet után a szántódi BalaLandben is nyitottak egy boltot. Csakhogy ezzel együtt természetesen az anyagjellegű ráfordítások és a bérköltségek is nőttek, úgyhogy még nagyobb lett a veszteség, mint az előző évben.

2024-ben pedig már a veszteség is átlépte a százmilliós határt. 157 millió forint árbevétel mellé 215 milliós anyagköltség és közel 55 milliós bérköltség és még néhány kisebb tétel, így jött ki egy 122,5 millió forintos mínusz az év egészére. Ezzel a saját tőke ismét negatív lett, a céges beszámoló szerint 2024. december 31-én mínusz 117 millió forint állt ezen a soron.

Az összesített eredmény tehát 2021-2024 közöttről: 361 millió forint árbevétel, 260 millió forint veszteség.

Itt azért van egy fontos részlet: minden szám, amiről szó van, millió, nem pedig milliárd. Egy ilyen tétel a NER abszolút elitjében aprópénz, Tiborcz Istvánnak a vagyonából például csak az 188 milliárd, amit hivatalosan is a nevére vesz,1606-szor annyi, mint amennyivel az Odu Store saját tőkéje a nulla alatt volt az előző év végén. A családi kasszában egy százmilliós mínusz észrevehetetlenül kicsi tétel, ebből lehet arra következtetni, hogy itt nem a profitszerzés volt az egyedüli cél, hanem az, hogy Orbán Ráhel kipróbálja, milyen az, ha tényleg igyekszik a saját lábán állni. Megesik néha az ilyen a NER-ben – lásd még Vajna Tímea egykori fánkozóját, ami akkora bukás lett, hogy ma már más tulajdonossal, más néven egy építőipari cég a jogutódja.

A cég marketingjében mindenesetre úgy jelent meg az alapító, mint aki egy jómódú tudatos anya, aki szeretné segíteni a többi szülőt is. Orbán Ráhel már a budai boltja megnyitásakor arról beszélt, hogy ő, mint a korosztályának „átlagos képviselője” azt szeretné, ha az üzlete egy olyan hely lehetne, „ami segít abban, hogy a gyermekvállalás az örömről szóljon, és kevésbé a nehézségekről”. A nyitás második évfordulóján pedig azt fejtette ki, hogy „én azt az anyukát képviselem, aki akkor dolgozik és ott, ahol tud”, egyébként is „az időbeosztás szerintem a legnagyobb kihívás, amivel bármelyik anyukának szembesülnie kell, függetlenül attól, dolgozik vagy háztartást vezet-e”.

Azt már júniusban bejelentették, hogy a fővárosi bolt elköltözik Budáról, és helyette a pesti belvárosban, a Dorottya utcában nyílik majd újra szeptembertől, épp ott, ahol Tiborcz István Dorothea Hotelje is található. A G7 kérdésére a BDPST-csoport azt írta, hogy „az Odu prémium pozicionálása jól illeszkedik a BDPST Group belvárosi szolgáltatási portfóliójába.”

A bababoltok piacán van egyébként egy sokkal ismertebb és nagyobb szereplő is, amely már szintén a NER-elitnél van: a Brendont tavaly vásárolta meg Mészáros Lőrinc. Az ország piacvezető gyerekáruházlánca, amely a Talentis Zrt.-n keresztül került a leggazdagabb magyar tulajdonába, az első évében, amelyet az új tulajdonosánál töltött, nyereséges tudott lenni. Tavaly ugyanis 118 millió forintot hozott, igaz, ez csak az utolsó Mészáros előtti évében elért profitjának harmada.

