Öngyilkos lett egy finn képviselő a helsinki parlamentben

Végzett magával egy finn országgyűlési képviselő a törvényhozás épületében Helsinkiben – írja a The Telegraph.

Petteri Orpo finn miniszterelnök megerősítette, hogy kedd délelőtt megtalálták a politikus holttestét a parlamentben. Az elhunytról, akiről a Nemzeti Koalíció frakcióvezetője megerősítette, hogy az ő képviselőtársuk volt, úgy tudni, öngyilkos lett. A nevét a közvetlen hozzátartozóinak tájékoztatásáig nem hozták nyilvánosságra.

A képviselő holttestének felfedezése után az épülethez nagy erővel vonultak ki a hatóságok, a parlament pedig a gyász jeléül felfüggesztette a munkát a törvényhozásban, ahol csak szeptemberben kezdődik az őszi ülésszak. Várhatóan akkor búcsúztatják majd a képviselőt is.

A parlament előtti zászlókat félárbócra engedték a gyász idejére.

Ha Ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123-as vagy 06 80 820 111-es telefonszámot!

Nyitóképünk: illusztráció; 2007. augusztusi nemzeti gyász alkalmából félárbócra eresztett zászlók. (Matti Bjoerkman / LEHTIKUVA / AFP)