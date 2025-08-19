Öngyilkos lett egy finn képviselő a helsinki parlamentben

Végzett magával egy finn országgyűlési képviselő a törvényhozás épületében Helsinkiben – írja a The Telegraph.
Petteri Orpo finn miniszterelnök megerősítette, hogy kedd délelőtt megtalálták a politikus holttestét a parlamentben. Az elhunytról, akiről a Nemzeti Koalíció frakcióvezetője megerősítette, hogy az ő képviselőtársuk volt, úgy tudni, öngyilkos lett. A nevét a közvetlen hozzátartozóinak tájékoztatásáig nem hozták nyilvánosságra.
A képviselő holttestének felfedezése után az épülethez nagy erővel vonultak ki a hatóságok, a parlament pedig a gyász jeléül felfüggesztette a munkát a törvényhozásban, ahol csak szeptemberben kezdődik az őszi ülésszak. Várhatóan akkor búcsúztatják majd a képviselőt is.
A parlament előtti zászlókat félárbócra engedték a gyász idejére.
