Panyi Szabolcs: A Mandiner úgy háborog a Barátság kőolajvezeték elleni támadáson, hogy közben közvetlenül érdekelt az orosz olajszállítás zavartalanságában

A kormánypárti médiabirodalom új zászlóshajója, a Mandiner egyetlen nap alatt nyolc, többségében felháborodott cikket tett közzé a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támogatásról – számolta össze Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró. Szerinte ez azért visszás, mert a Mandiner közvetlenül is érdekelt abban, hogy a vezetéken keresztül zavartalanul érkezhessen orosz olaj Magyarországra.

Szabolcs Panyi 💸🇷🇺 Ha jól számolom, 24 óra leforgása alatt nyolc – többségében rendkívül felháborodott – cikk jelent meg a Mandiner nevű kormányzati propagandafelületen az orosz Barátság kőolajvezetéket ért…

A Mandiner tulajdonosa ugyanis az a Matthias Corvinus Collegium (MCC), amelynek legfőbb bevételi forrása az államtól kapott Mol-részvények után fizetett osztalék. Az MCC vagyonkezelő alapítványa még 2020-ban kapott meg egy 10 százalékos részvénypakettet az államtól, azóta

2021-ben 24,2,

2022-ben 24,8,

2023-ban 28,

2024-ben 19,8,

2025-ben pedig 22

milliárd forint osztalékbevételhez jutott az értékpapírok után.

„A számokból is látszik, hogy a Mol már Ukrajna orosz lerohanását követően rekordprofitot ért el az orosz olajjal való kereskedelemnek köszönhetően – ami a másik oldalon természetesen hozzájárul az orosz háborús gépezet finanszírozásához és ezzel (szembemenve a magyar kormányzati retorikával) a háború elhúzódásához. Magyarország és Szlovákia – ahol a domináns Slovnaft szintén a Mol-csoport része – ugyanis mentességet kapott az Európai Unió olajembargója alól. Amellett, hogy továbbra is vásárolhatnak orosz olajat, annak árát ráadásul maga az embargó jelentősen lejjebb tornászta, ami végső soron a Mol számára évi sokszáz milliárd forintos extraprofitot jelent” – mutat rá az összefüggésekre Panyi.

„Ez az a forrás, amiből aztán az MCC és környéke – a különféle “békepárti” beszélő fejektől és propagandistáktól egészen a Mandinerig, amit az idei év elején vett meg az MCC a Mediaworkstől – elképesztő jólétben tud működni és terjeszkedni” – folytatta.

Az Oroszországból Ukrajnán át Magyarországra orosz olajat szállító csővezetéket a múlt heti eset után hétfőre virradóra újabb ukrán támadás érte orosz területen, ám míg az előző támadás után az olajszállítás folytatódott, addig a mostani után leállt. A támadásról először Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter adott hírt, ám később az ukránok is elismerték. A Mandinerrel szemben a Mol nem pánikolt be a támadástól, azt közölte, hogy a „régió ellátásbiztonsága továbbra is garantált”.