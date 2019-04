A közhiedelemmel ellentétben a Z generáció tagjai egyáltalán nem lazák. Ellenkezőleg, rendkívül fontos számukra a személyes teljesítmény, ezért képesek folyamatosan, pihenést nem ismerve dolgozni, amit állandó online jelenlétük is elősegít. De vajon hogyan tudjuk ezt a bennük rejlő erőforrást előhozni munkáltatóként, anélkül, hogy túlságosan lemerítenénk őket?

Amit a Z generáció akar

Most, hogy a Z generáció is belép a munkaerőpiacra, a munkáltatóknak meg kell érteniük a generáció néhány kulcsfontosságú jellemzőjét. Először is a Z-sek sokkal szkeptikusabbak, mint a megelőző, Y generáció. Míg utóbbiak a munkahelyet a család és a célok forrásának látták, a Z generáció számára a pénzügyi biztonság az első, hiszen gyermekként sokan szembesültek azzal, hogy a szüleik mindent elveszítettek a gazdasági válság idején, rossz hitelkonstrukciókat vettek fel. Emellett a Z generáció megtagadja a status quo elfogadását.

A Z generációsok „jó munkahelyet” akarnak. De mit is takar ez pontosan? Először tehát jó fizetést akarnak kapni, és munkahelyi stabilitást. Azt is szeretnék, ha a munkáltatók pénzügyi jólétüket előnyös nyugdíj-megtakarítással, egészségbiztosítással, diákhitel-visszafizetési támogatással ösztönöznék. Ami pedig akár 3 vagy még annál is több évre egy munkahelyen tarthatja őket, az a megerősítő kultúra. Mentális egészségük támogatására olyan szórakoztató környezetet is szeretnének, amely felveszi a kesztyűt az elszigetelő digitális technológiával. Végül az is a szívük vágya, hogy munkájuk értelmes legyen, személyes szenvedélyeikhez kapcsolódjon, ezért gyakran keresnek olyan vállalatokat, amelyek szociális kérdésekkel is foglalkoznak. Ha mindez megvan, a Z generáció hajlandó keményen dolgozni.

Hogyan készülj fel a generáció fogadására?

A generáció hozzá van szokva a kemény munkához, hiszen életük nagy részét eddig iskolában, edzésen, különórákon töltötték, gyakorlatilag a mindennapjaik a versenyről és a célok eléréséről szólnak. A munkát többnek látják annál, ami: a munka az életük, mindaz, amiért dolgoznak. Bevonzásukhoz néhány olyan kulcslépést kell tennünk, amelyek segítenek átalakítani a munkahelyet – nemcsak a Z generáció, de mindenki más előnyére is:

#1. Beszélj velük!

Az e-mail halott – legalábbis a Z generáció számára, ami nagy értéket tulajdonít a hatékonyságnak, és inkább valós időben csatlakozik másokhoz olyan közösségi alkalmazások segítségével, amelyek egyesítik a Snapchat azonnaliságát és vizualitását az SMS üzenettel. A munkahelyen előnyben részesítik a szemtől szembeni beszélgetéseket, és türelmetlenségük miatt nem szeretik a bőbeszédűséget, dagályosságot. A visszacsatolást a közösségi médián, videókon keresztül várják. Ahhoz, hogy jó benyomást tegyünk rájuk, osszuk meg a vállalati kultúránk értékeit a közösségi médiában, és tegyük lehetővé a valós idejű beszélgetést a toborzókkal. Válasszunk rövid és vonzó videó kommunikációt, és próbáljuk meg játékosan felélénkíteni a toborzást, az onboardingot és a képzést.

#2. Hozz létre egyedülálló munkavállalói élményt

A boldog munkatársak jót tesznek az üzleti életnek és a megtartásnak. A Z generációs felnőtteknek a legmagasabb a stressz-szintjük, és ők a legmagányosabbak. Olyan munkahelyre van szükségük, ahol lehetőség van az autentikus együttműködésre, az önkéntes lehetőségekre. Az olyan munkahelyi politikák, amelyek engedélyezik például a kisállatok munkahelyi jelenlétét, szintén hozzájárulnak a jobb mentális egészséghez. Ez a fajta munkavállalói tapasztalat generációtól függetlenül mindenkit boldogabbá tesz, ami még jobb üzleti eredményekhez vezet.

#3. Figyelj a mentális jólétükre is

A Z generáció állandó online jelenléte, a multitaskingolós sietség azt jelenti, hogy a generáció elég nehéznek találja, hogy mindent belepréseljen egy napjába, a hosszú munkanaptól kezdve egészen az alvásig. Bármi, ami túlzott kényelmetlenséget igényel, az kevés jutalommal jár – ezt nevezi a szakirodalom feladat-paralízisnek. Az olyan „evilági” feladatok is válhatnak túlterhelővé, mint például egy formanyomtatvány kitöltése, vagy egy szülinapi üdvözlet elküldése. Kínáljuk ezért olyan szolgáltatásokat, amelyek könnyítenek feladataikon, csökkentik a stresszt és a kimerültséget. Ezek abban is tudnak segíteni nekik, hogy nap mint nap minőségi munkát végezzenek.

