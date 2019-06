Az internetes értékesítés alakulásáról Mikolay Edvárdot, a Jungheinrich webshop menedzserét kérdeztük. Milyen eredménnyel zárta a Jungheinrich e-kereskedelmi üzletága 2018-at? Olyan, műszakilag kevésbé összetett eszközöket kínálunk webshopunkban, amelyek értékesítéséhez nem feltétlenül szükséges értékesítő tanácsadóink személyes közbenjárása, illetve igényfelmérés. Ezek jellemzően egyszerűbb kézi eszközök vagy fix konfigurációjú elektromos gépek. Egyértelmű célunk az ügyfelek online rendelésre való ösztönzése, ezzel az értékesítésen dolgozó kollegák válláról valamennyi terhet le tudunk venni. Természetesen ügyfeleinknek is számos előnnyel jár a webshop használata, mint például a termékek részletes leírása, bemutatása képekben, illetve számos esetben kisfilmmel, egyszerű rendelési folyamat, de az összes közül kiemelném az ingyenes kiszállítást az ország egész területén. Az előző évben több mint ezer emelőeszközt sikerült a Profishopon keresztül értékesíteni: ebbe a kézi és elektromos emelőkocsik és targoncák is beleszámítanak. A webshop – amely 2017 márciusában indult – tavalyi nettó árbevétele megközelítette az 1 millió eurót. Az indulástól számított két évben, az azonos időszakot vizsgálva, a bevétel csaknem a másfélszeresére növekedett. A célkitűzések idén is magasak és ezek elérésére áprilisban megújult felületünk. A korábbihoz viszonyítva az új webshop sokkal inkább felhasználóbarát, egyszerűbb megtalálni és megrendelni is a megfelelő terméket. Emellett a termékkínálat is jóval szélesebbé vált. Azon felül, hogy az emelőkocsik és targoncák kínálata is bővült, egyéb új termékek – például szállítókocsik, emelőasztalok, különböző irodai, illetve műhelyberendezések – is elérhetőek online, szóval minden, amire egy raktárban, műhelyben szükség lehet. Mely termékek iránt mutatkozik a legnagyobb kereslet? A legnagyobb kereslet ettől függetlenül továbbra is a kézi emelőkocsikra, illetve az elektromos gyalogkíséretű targoncákra van, hiszen ezek a termékek alkotják a Jungheinrich fő profilját. Mekkora volt a legnagyobb, illetve a legkisebb rendelés a webshopban? Talán a rekordösszegű megrendelést tudom megemlíteni, amely egyben a legmeglepőbb is. Egyik ügyfelünk 10 elektromos raklapemelőt rendelt meg a webshopban. Bár a már korábban említett fix konfigurációjú, egyszerűbb gépekről van szó, egy 10 darabos megrendelés még a hagyományos értékesítési csatornán is sikerélménynek számít, hát még az online felületen. A legkisebb megrendelés párszáz forintos volt: emelőgépnapló. Ezt egyébként elég nagy számban rendelték ügyfeleink a webshopban. De említésre méltók még a párezer forintos merchandising termékek is (Jungheinrich baseball sapka, póló, modellek).