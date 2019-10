A Forexen és a különböző piacokon kereskedni roppant egyszerű, csak találni kell egy brókercéget, nyitni kell egy kereskedési számlát, elhelyezni rajta a kereskedésre szánt tőkét, letölteni a kereskedési platformot, és elindítani a kötéseket. Ám talán mégsem ilyen egyszerű a történet, a tanulási fázist sem szabad kihagynunk. Ha a kereskedéssel eredményt szeretnénk elérni, akkor elengedhetetlen, hogy kiképezzük magunkat olyan tradernek, aki nemcsak a piacot ismeri, hanem saját magát is, emellett rendelkezik a türelem és a mértéktartás erényeivel. A tőzsdén ugyanis nemcsak a többi kereskedővel szállunk versenybe, hanem magunkkal is, hogy talpon tudjunk maradni, és elérni a nyereséget.

Ne kaszinózzunk!

Sokan vannak, akik a kereskedésre – nagy kockázatú üzlet lévén – egyfajta rulettjátékként tekintenek, így nem meglepő módon leggyakrabban a vesztő oldalra kerülnek. A kereskedés azonban nem szerencsejáték, nem érdemes ezzel a szemlélettel hozzáállni.

Alapvető szabály, hogy az erre szánt összeg csak olyan lehet, amely nem hiányzik a családi költségvetésből. Nem használhatjuk erre a vésztartalékot, a nyugdíjra félretett megtakarítást, főleg nem a kosztpénzt. Különítsünk el olyan összeget, amelyet csak erre szánunk. A szerencsejátékos attitűd helyett pedig a kockázatkezelés eszközeit kell bevetni.

Ha ezeket tisztáztuk magunkban, érdemes arra rátérni, hogy mit is szeretnénk a rendelkezésre álló pénzzel elérni. Itt lényeges elem, hogy megkülönböztessük a kereskedést a befektetéstől. A legnagyobb eltérés a kockázatokban és azok kezelésének hangsúlyozásában van, ám fontos az időtáv és a potenciális nyereség/veszteség maximális mértéke is, hogy mekkora időtáv alatt, milyen eredményeket várhatunk.

Először gyakoroljunk egy ingyenes demo számlán!

A kereskedés tehát végső soron egy olyan tevékenység, amely a hobbink is lehet, de akár a napi megélhetésünkké is válhat, és ahogyan más szakma esetén ennek az alapjait is meg kell tanulnunk, hogy belekezdhessünk. Egy megbízható brókercég oktatásain megtudhatjuk, hogy képesek vagyunk-e megérteni a pénzügyi piacok alapvető szabályait. Itt kiderül, milyen piacokon kereskedhetünk (deviza, részvény, árupiaci termékek, kötvények, indexek, kriptovaluták), megtanulhatunk grafikonokat olvasni, megtudhatjuk, milyen típusú kereskedők lehetünk.

Érdemes egy demo számlán elkezdeni a gyakorlást, ahol megismerkedhetünk a piacokkal, a különböző chartok alakzataival, a kötési típusokkal és a kereskedési platformmal. Ezen a piac körülményeinek megfelelően lehet kereskedni, azzal a különbséggel, hogy csak úgynevezett játékpénzt kockáztatunk. Így lehet a legalaposabban kiismerni a felületet, amelyen kereskedünk, és biztonságban érezhetjük magunkat. (Egyébként ha az éles kereskedést elkezdtük, a demo később is a barátunk marad, amikor újabb technikát, stratégiát szeretnénk kipróbálni, begyakorolni.)

A tanulás során megoszlanak a vélemények, hogy az első demozást meddig is folytassuk. Vannak, akik szerint egészen addig, amíg jó párszor le nem nulláztuk a demo számlánkat, és nem dolgoztuk ki annyira a technikánkat, hogy biztos pozitív szaldót legyünk képesek produkálni.

Mások szerint a demózást nem szabad sokáig folytatni, hanem hamarosan át kell állítani magunkat éles üzembe, hogy ne maradjon meg számunkra a kereskedés szimulációnak, így érezhetjük, hogy valódi pénzzel kereskedünk, ilyenkor pedig egészen másképp működünk. A döntéseinket sokkal komolyabban vesszük, és így jövünk rá igazán, hogy milyen típusú kereskedők is vagyunk. Ezért a bátorságra buzdító szakértők szerint egyhónapos demózás után irány a mélyvíz, persze alacsony összegű számlával, kis kötésekkel.

Találjuk ki, milyen kereskedők vagyunk!

Az éles kereskedés előtt azonban lényeges kitalálni, hogy milyen időintervallumban tudunk kereskedni. Ezt leginkább az határozza meg, hogy mennyi időnk és tőkénk áll rendelkezésre. Létezik például hosszú távú kereskedés (többhónapos, éves), de lehet emellett a kereskedés időalapja swing (hetek), intraweek (napok), intraday (órák) illetve skalp (percek) is.

A ráfordítható idő, a tőke és a kockázattűrés azt is meghatározza, hogy milyen instrumentummal (termékkel) érdemes kereskedni. A devizapárok és az index az acélidegű, rövid távú technikai kereskedők terméke, míg a kötvényekkel szinte csak a fundamentális, hosszú távú kereskedők foglalkoznak. A részvényekkel azonban a hosszú távú, illetve a napos és a hetes kereskedők is gyakran üzletelnek.

A rendelkezésre álló pénzünk és az időnk mellett persze a céljaink is meghatározzák, hogyan kereskedjünk. Lehet, hogy a munka utáni rendelkezésre álló pár óránkban kívánunk kereskedni, de az is lehet, hogy ezt szeretnénk elsődleges tevékenységként végezni. Bár ez sem elérhetetlen, érdemes mégis a lépcsőzetesség elvét szem előtt tartani, és a céljainkat a tudásunkhoz és a tapasztalatunkhoz alakítani. Tehát ne indítsuk túl sok alaptőkével a számlánkat. Miután elég biztonságosan tudjuk kezelni a kockázatot, és kidolgoztuk a számunkra jól működő stratégiát, amely hozza is az eredményeket, akkor lehet azon gondolkodni, hogy emeljük a kereskedésre szánt letét nagyságát. Ha pedig jól ráéreztünk, akkor profit sincs kizárva.

Alkossunk egy sikeres stratégiát!

Mindehhez azonban elengedhetetlen, hogy találjunk egy olyan tervet, ami alapján elérhetjük a céljainkat. A hosszú távon sikeres kereskedők túlnyomó többsége ugyanis szinte mindig egy stratégia mentén ért el sikert. A hatékony kereskedési stratégia tartalmazhat fundamentális hírértékeléseket, szemléletmódokat a trendekről, indikátorokat, kereskedési mennyiségre vonatkozó szabályokat és kockázatkezelési ismereteket.

A működő stratégiák megismeréséhez érdemes különböző oktatásokon részt venni, olvasni szakmai könyveket, cikkeket, hogy kidolgozhassuk a saját módszereinket, amelyek a számunkra hatékonyak. A szakértők szerint a kereskedésben nem is az alapok elsajátítása a legnehezebb, hanem hogy betartsuk a saját stratégiánkat, akkor is, amikor a piac kedvezőbbnek vagy kedvezőtlenebbnek tűnik, mint amire számítottunk.

Ismerjük meg önmagunkat!

Az igazán fontos, hogy a stratégiánk olyan legyen, amely a mi személyiségünknek, kockázattűrési szintünknek a legjobban megfelel. Ehhez pedig alapvető pszichológiai ismeretekre is szükségünk van. Ebben Delphoi jósdájának ősi tanácsa segíthet a legtöbbet: „Ismerd meg önmagad!”

A kereskedés során ugyanis különböző érzelmek hatnak ránk. A tőzsdepszichológiai torzítás pedig ellentmondhat a már figyelmesen megtervezett kereskedési stratégiánknak, vagy akár elhamarkodott döntésekhez vezethet, ami még rosszabb. Érdemes ezért folyamatosan monitorozni magunkat, hogy nem túl magas-e az önbizalmunk, nem félünk-e túlságosan a veszteségtől, nem várunk-e folyamatosan megerősítést, illetve nem ragaszkodunk-e túlságosan a múlthoz. Az érzelmeinket ugyan nem kerülhetjük el, de ha felismerjük, és tudatosítjuk, akkor nem kell, hogy a döntéseinket az izgalom, a félelem vagy a kapzsiság irányítsa, hiszen ez költséges és visszafordíthatatlan hibákhoz vezethet.

Összefoglalva: ha tehát a traderek izgalmas útjára lépnénk, és igazán sikeresek akarunk lenni, a tudás jelentheti a védőpajzsot, a stresszt tűrő pszichikai állóképességünk pedig abban segít, hogy előrejussunk az úton. Az ezekre alapozott stratégiánk lesz az eszköz, amellyel elérhetjük a céljainkat, hogy hosszú távon sikeresek legyünk.