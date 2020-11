Az online vásárlás praktikus. Ezzel nem kell és nem is lehet vitatkozni. Viszont most az tegye fel a kezét, aki nem küldi vissza minden második rendelt cipőjét, mert szorít. Vagy mert máshogy nézett ki a fotón. Akivel soha nem fordult még elő, hogy nem érkezett meg időben az aktuális alkalomra rendelt ruha, amit aztán annyira bonyolult lett volna visszaküldeni, hogy azóta is otthon porosodik egy sarokban. A szállítás közben megsérült műszaki cikkekről nem is beszélve, amikről aztán soha nem lehet bizonyítani, hogy valóban szállítás közben sérültek-e meg.

Egy szó mint száz: elmenni egy bevásárlóközpontba és ott megnézni, megfogni, megszagolni, fel- illetve kipróbálni és sérülésmentesen hazavinni többnyire eredményesebb, mint látatlanban az interneten rendelni. A koronavírus azonban sokakat visszatart ettől, pedig plázába járni járvány idején sem lehetetlen, csak érdemes fokozottan odafigyelni néhány dologra.

Viseljen maszkot mindenhol!

Ez a legfontosabb! Ráadásul mi az ortodox technikát javasoljuk, ami azt jelenti, hogy nincs ügyeskedés. Nincs “csak egy percre lehúzom az orromról”. Nincs “csak egy kicsit benyúlok alá, hogy megvakarjam a szám szélét”. A maszknak folyamatosan és egyszerre kell takarnia a szájat és az orrot.

A 2020.09.21-től érvényben lévő kormányhatározat értelmében nem elegendő sállal vagy kendővel eltakarni az arcot. Kötelező maszkot viselni!

Persze mindenki hallott már legalább egy konteót arról, hogy ez miért felesleges – nem árulunk el nagy titkot, ha elmondjuk: nem az.

Az orvosi és szövetmaszkok legfontosabb funkciója az, hogy az enyhe tünetekkel rendelkező vagy teljesen tünetmentes emberek ne adják át a lappangó vírust a környezetüknek. Tehát ilyen maszkot nemcsak azért hordunk, hogy ne kapjuk el a betegséget, hanem azért is, hogy ne fertőzzünk.

A sima orvosi vagy szövetmaszk nem szűri ki a vírust, de csökkenti a porhoz és csepphez tapadt vírusok bejutását a légutakba, azáltal, hogy a beszélgetéssel, köhögéssel, tüsszentéssel szóródó cseppek a maszk felszínére kerülnek, nem pedig az arcbőrre vagy közvetlenül a nyálkahártyákra, aminek igencsak nagy hasznát vesszük egy frekventált környezetben, amilyen egy bevásárlóközpont, illetve azon belül például az éttermi rész vagy a sor a moziknál. Ha mindenkin maszk van, és tartjuk a távolságot, akkor az esélye annak, hogy megfertőződjünk, kb. 1,5%.

A maszkviselés egyébként önmagában csökkenti az arc szennyezett kézzel történő közvetlen érintésének lehetőségét. Fontos, hogy a maszkot mindig úgy vegyük le, hogy előtte fertőtlenítjük a kezünket. Ha esetleg elfelejtettünk maszkot vinni magunkkal, akkor se essünk kétségbe, a legtöbb bevásárlóközpont bejáratainál már található maszkautomata.

A kézfertőtlenítés tényleg nagyon fontos!

Alapvetően próbáljunk nem mindent összefogdosni. De mivel vásárlás közben ezt sokszor szinte lehetetlen betartani, használjuk az üzletek bejáratánál kihelyezett kézfertőtlenítőt. Ha esetleg kifogyott, akkor bátran szóljunk az ott dolgozóknak, hogy töltsék fel.

Kézfertőtlenítő vásárlásánál figyeljünk oda arra, hogy mit veszünk le a polcról. Nem minden fertőtlenítőszer hat a koronavírus ellen. A biztonságot a következő szavak garantálják: szelektív virucid, szelektív virucid plusz, virucid. Amely terméket ilyen módon fémjeleznek, arról tudható, hogy valóban megvéd a vírusok ellen.

Ha nem muszáj, akkor ne készpénzzel, hanem kártyával fizessünk. Bár a WHO szerint a készpénz nem veszélyesebb a koronavírus-fertőzés szempontjából, mint bármelyik más tárgy, ez aligha megnyugtató, főleg, ha van lehetőségünk elkerülni a használatát. A COVID-19 ugyanis akár két hétig is képes életben maradni bizonyos felületeken, ráadásul egy-egy bankjegy vagy pénzérme pedig napjában több kézen is átmehet, amíg eljut hozzánk. Ezért, ha van rá lehetőségünk, használjuk inkább a bankkártyát. A legtöbb ráadásul már képes az érintéses fizetésre is, ilyenkor még csak a kezünkből sem kell kiadnunk. Sőt, az újabb okostelefonokkal, a megfelelő applikáció letöltése és a bankkártyaadataink megadása után már ugyanúgy, egyetlen érintéssel fizethetünk.

Miért pont másfél méter?

2020 szlogenje valószínűleg a social distancing, azaz a közösségi távolságtartás. Utcán, buszon, plázában, étteremben és közértben, tehát mindenhol tartsunk másfél méter távolságot egymástól.

De hogy miért pont másfél métert? Ennek megválaszolására 1897-ig kell visszamennünk. Ekkor ugyanis Carl Flügge német bakteriológus megállapította, hogy a tüsszentés és köhögés során levegőbe kerülő kórokozókat is tartalmazó orr- és szájnyálkahártya váladékcseppjeinek többsége a fertőzött személy egy-két méteres körzetében a földre hullik.

Tehát ha az elmélyedt vásárlás közben valaki ennél közelebb jön hozzánk, akkor merjünk nyugodtan szólni neki, hogy legyen szíves arrébb menni, illetve mi is megtehetjük, hogy kicsit messzebb folytatjuk a válogatást. Jó taktika lehet az is, ha a kevésbé frekventált idősávokban látogatjuk az áruházat. Ezek jellemzően a hétköznapok reggeli, délelőtti órái, de az éppen aktuális forgalmas időszakokat egy rövid guglizás után mindig biztosan elkerülhetjük.

Sajtburger a tetőteraszon

Ha egy plázában szeretnénk enni (amire kisebb-nagyobb bevásárlás közben viszonylag komoly esély van), akkor se ijedjünk meg. Vannak olyan bevásárlóközpontok, például a Westend, ahol van tetőterasz padokkal, ahova ki tudunk menni a sajtburgerünkkel.

Ha nincs már hely, rossz az idő vagy olyan helyen vagyunk, ahol nincs ilyen lehetőség, akkor próbáljuk a food courton belül is tartani a távolságot. Az asztalokat nagyon alaposan és folyamatosan fertőtlenítik az ott dolgozók, de ha a biztonságérzetünket növeli, akkor legyen mindig a táskánkban egy virucid hatású fertőtlenítő spray, amivel evés előtt nemcsak a kezünket, de a széket és az asztalt is le tudjuk fújni.

Ha moziba szeretnénk menni, jó, ha tudjuk, hogy a jegyrendszer automatikusan kihagy majd két szék között egy helyet. Akik együtt érkeznek, nyilván átülhetnek a teremben egymás mellé. Viszont ne feledkezzünk meg arról, hogy a moziba járás etikettjéhez jelenleg hozzátartozik, hogyha már elmegyünk a helyünkről, akkor is oda kell figyelni arra, hogy ugyanúgy kihagyjunk magunk mellett majd egy széket. Azt se felejtsük el, hogy a moziban is, mint minden zárt térben, kötelező a maszk viselése.