Mindannyian kedveljük a termelői piacokat, mert ott ellenőrizhető módon, a számunkra kedves termelőtől vásárolhatjuk meg a zöldséget, gyümölcsöt és egyéb termékeket. Ugyanez az igény a tömegtermelésben előállított élelmiszerek és késztermékek esetében is felmerülhet: sokan már ma is szeretnénk, ha a szupermarketek polcain található terményekről és termékekről könnyedén, akár egy mozdulattal megtudhassuk, hogy hol és ki termelte vagy állította elő azt. Ennek digitális előkészületei zajlanak az úgynevezett Common European Agricultural Data Space, azaz a Közös Európai Mezőgazdasági Adattér kialakításával. Legújabb poscastunkban arről beszélgettünk meghívott szakértőnkkel, hogy mit is jelent ez a gyakorlatban, legyen szó akár a gazdálkodókról akár a vásárlókról.

Sok egyéb mellett erről is beszélgetünk ebben a műsorban Szabó Leventével, a 4iG Informatikai Zrt. projekt szakmai vezetőjével.

